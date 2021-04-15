На этой неделе Роман Грожан дебютирует в IndyCar. Француз покинул Формулу 1, где провел почти десять сезонов – причем поставив в карьере яркую точку: попав на прошлогоднем Гран При Бахрейна в страшную аварию.

Не секрет, что при всех успехах и шикарных гонках карьера Ромена была буквально напичкана разного рода инцидентами. С аварий началась и аварией закончилась. Поэтому мы отобрали семь ярких происшествий, которые случились с Грожаном на разных этапах его карьеры.

Наверняка вы вспомните еще массу крашей Ромена, которые не упомянуты в материале. Но чтобы вспомнить все аварии пилота, нам пришлось бы запускать серию материалов на пять-шесть. За 10 лет в Ф1 французский пилот 46 раз не добирался до финиша (по доле гонок, закончившихся сходами, Грожан обычно был единоличным лидером пелотона) – и значительная часть этих сходов произошла как раз по причине вылетов с трассы и столкновений с соперниками. Поэтому здесь лишь самые яркие и знаковые аварии.

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Первая: Гран При Бельгии 2009 года

2009 год Ромен начал в качестве тест-пилота Renault, но после разразившегося крэшгейта получил возможность дебютировать в Ф1, сменив во французской команде Нельсиньо Пике. Свой первый Гран При (на городской трассе в Валенсии) француз провел скучно и с большим отставанием от напарника, которым был Фернандо Алонсо. А вот уже на втором этапе отметился. В стиле, который вскоре стал для пилота фирменным.

Фото: Andrew Ferraro / Motorsport Images

На старте в Спа француз въехал сзади в Дженсона Баттона, развернув Brawn британца. Ехавший сзади Льюис Хэмилтон притормозил, чтобы избежать аварии, и в итоге столкнулся с Хайме Альгерсуари. Убрать трех соперников одним махом уже во второй гонке в карьере – Ромен сразу сделал заявку на большое (аварийное) будущее.

Штрафная: Гран При Бельгии 2012 года

Семь гонок 2009 года Грожан провел настолько неудачно, что на два года вылетел из Формулы 1. Но в 2012-м вернулся. Как и положено, сезон Ромен начал с аварии в Австралии, но затем стал чередовать сходы с подиумами и к Гран При Бельгии подошел в шестерке лидеров сезона.

Но то ли в Спа было слишком жарко, то ли Ромен вспомнил свою первую аварию в Ф1, произошедшую тремя годами раньше – на старте на него, похоже, нашло настоящее помрачение рассудка. Трудно иначе объяснить попытку на ровном месте вжать в стену Льюиса Хэмилтона, которая закончилась проездом по болиду Чеко Переса и бреющим полетом над Фернандо Алонсо. Бреющим в прямом смысле – не защищай Нандо шлем, Грожан наверняка поменял бы испанцу прическу своим болидом.

В итоге Ромен повторил свой бельгийский рекорд, выбив трех соперников разом. И был отстранен от гонок на один Гран При. А вернувшись, до конца сезона не поднимался выше седьмого места. Видимо, опасался жать на газ, как прежде.

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Серийная: Гран При Монако 2013 года

Сезон-2013 Грожан начал неплохо, четыре раза подряд финишировал в очках и вновь добрался до подиума. Но традиции биться на одних и тех же трассах изменять не стал. В Монако-2012 он устроил натуральную пробку, перекрыв болидом поворот. А вот в 2013-м Ромен решил станцевать аварийный танец сразу трижды!

Француз влетал в ограждения на второй и третьей тренировках, а в гонке въехал сзади в Toro Rosso под управлением Даниэля Риккардо (и получил за это штраф в виде потери 10 позиций на старте следующей гонки). Куда там Никите Мазепину с бахрейнскими разворотами! Три раза за один уик-энд разбить машину – это тоже своего рода достижение, пусть и негативного плана.

На счастье Грожана, в тот в Монако разбивались многие – в гонке сразу шесть человек сошли с трассы из-за столкновений с отбойниками или соперниками.

Российская: Гран При России 2015 года

Есть трассы, на которые лучше не приезжать. Для Грожана одной из таких трасс была сочинская. За всю карьеру он лишь раз добрался там до очков – при том что трижды не добирался до финиша. Одной из неудачных гонок стал и Гран При 2015 года.

Карьера Ромена в Lotus подходила к концу, как и история самой Lotus – но всего месяцем ранее француз сумел взять подиум в Спа. Да и квалификацию в России провел неплохо, став восьмым. В гонке, однако, Грожан продержался всего десять кругов. На 11-м он потерял заднюю часть болида на скоростной дуге 3-го поворота и улетел в барьер.

Авария выглядела довольно жутко, и машина была разбита в хлам. Однако сам пилот не пострадал – хотя и засыпал трассу обломками так, что на уборку потребовалось пять кругов под сейфти-каром.

Комичная: Гран При Азербайджана 2018 года

Перейдя в Haas (в 2016 году) уже опытным пилотом, Грожан стал разбивать машину намного реже. И вновь запоминался скорее успехами. В трех из первых четырех гонок в истории команды Ромен набрал очки, финишировав 6-м, 5-м и 8-м (напарник Эстебан Гутьеррес за это время не мог подняться выше 14-го места и до самого конца сезона так ни разу и не попал в очковую зону).

Первый сезон Грожана в Haas вообще прошел без крупных аварий (по крайней мере, в гонках). Но уже в 2017-м Ромен перестал сдерживать себя и, например, снова сошел в Сочи (заодно забрав с собой Джолиона Палмера).

А в Баку-2018 француз стал автором (точнее, соавтором) одного из знаменитых формульных мемов. Двигаясь за машиной безопасности (причем на высоком для себя 6-м месте), на прямом участке Ромен внезапно не справился с управлением и въехал в стену. Инженер с командного мостика прокомментировал этот эпизод: «Кажется, в нас въехал Эрикссон». Стоит ли говорить, что Маркус Эрикссон, ехавший в тот момент следом за Грожаном, находился от француза на приличном отдалении и в аварии повинен не был?

Кстати, сейчас швед выступает в IndyCar – и в этом году вновь имеет хорошие шансы оказаться на хвосте у Грожана в момент выезда на трассу сейфти-кара. Сложно даже представить, к чему это может привести!

Неприятная: Гран При Испании 2018 года

С Баку прошло всего две недели, а Ромен устроил еще одну чудо-аварию. Надо сказать, что тот период в карьере Грожана был трудным: француз никак не мог набрать первые очки в сезоне, а его серия гонок с финишем вне топ-10 уже к Барселоне достигла восьми этапов (а впоследствии разрослась до 12-ти).

Но вряд ли этим можно объяснить невероятный разворот Грожана на первом круге. Сначала Ромена просто занесло и почти выбросило с трассы. Но пилот стал бороться с машиной и вернул ее (так и не восстановив контроля над болидом) обратно на дорожное полотно!

В итоге вместе с собой Грожан забрал Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга. Не самый большой улов в карьере, но хоть что-то!

Впрочем, эту аварию забыли сравнительно быстро: через полтора месяца француз финишировал 4-м на Гран При Австрии. И уже в течение почти трех лет этот результат остается лучшим в истории Haas.

Самая-самая: Гран При Бахрейна 2020 года

Да, нам тоже было страшно смотреть на прошлогодние кадры из Сахира. Но нет, мы не представляем, что карьера Грожана могла завершиться как-то иначе. Ромен начал ее с аварий, прославился авариями, продолжал попадать в них всю карьеру – и завершить тоже должен был аварией. Причем, так сказать, с огоньком.

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Чудовищный полет в барьеры, порванная пополам машина, столб пламени и волшебное спасение из огня – это ли не лучшее завершение карьеры, в которой пламени и проломленных барьеров было больше, чем подиумов. Когда-то Грожан дважды спас свою карьеру: сначала – вернувшись в Ф1 после провала и двухлетней паузы, затем – пойдя к психологу, и перестав (насколько это возможно) разбиваться на первом круге.

В конце концов, Ромену пришлось спасать свою жизнь, и с этим он тоже справился. Некоторым такие трюки удаются лучше, чем простая поездка от старта до победного финиша.

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P.S. А чтобы вы не думали, что нас интересуют только аварии, то вот вам и лучшая гонка в исполнении Ромена:

Гран При Канады 2012 года

Никогда в карьере Грожан не был так близок к победе, как в Монреале 2012 года. Только что прошла гонка в Монако, где пилот устроил небольшой завал – но уверенности француза в себе это не пошатнуло. Он стал седьмым в квалификации, аж на пять позиций опередив своего напарника (самого Кими Райкконена, между прочим!) – а в гонке выдал замечательный прорыв за счет умелой работы с шинами.

Ромен пересидел всех лидеров на первом отрезке, с седьмого места выйдя в лидеры. А проведя пит-стоп позже соперников, постепенно стал прорываться вперед. Соперники уже массово заезжали на вторые пит-стопы, а Ромен продолжал ехать на втором комплекте шин и отыгрывать позиции.

Причем, в отличие от других пилотов на такой тактике, Грожан почти не терял в скорости. Перед самым финишем, к примеру, Ромен обогнал Ferrari Фернандо Алонсо, который тоже ехал с одной остановкой, но в процессе убил шины и растерял темп. Под конец француз накатил даже на выигравшего гонку Льюиса Хэмилтона. На финише их разделило всего две с половиной секунды.

Может быть, эти две с половиной секунды и вернулись Грожану восемь лет спустя, когда спасли его жизнь в Бахрейне.