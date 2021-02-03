Прошедший чемпионат Ф1 Ромен Грожан завершил на 19-й строчке в зачете пилотов. Ему всего раз удалось финишировать в десятке сильнейших – на Айфельском Гран При пилот занял девятое место.

Сезон завершился для Грожана досрочно после аварии в Бахрейне, в результате которой он получил серьезные ожоги рук. Но еще до этого Ромен объявил, что его карьера в Ф1 в любом случае подошла к концу.

Спустя два месяца после памятного пожара в Сахире 34-летний француз признался, что уровень машин Haas в 2020 году не выдерживал никакой критики. По мнению призера десяти Гран При, даже семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не смог бы ничего добиться на VF-20.

«Хэмилтон никогда бы не смог бороться за очки на прошлогодней машине Haas, – сказал Ромен в интервью RacingNews365. – [В Формуле 1] очень многое зависит от уровня техники. Именно поэтому гонщиков так сложно сравнивать между собой.

[Шарль] Леклер, по моему мнению, очень здорово пилотировал в сезоне-2020. Но его машина была недостаточно хороша, потому особых результатов не было. Самым наглядным стал, пожалуй, пример [Джорджа] Расселла – он наиболее наглядно показывает, что именно автомобиль определяет разницу».

Развивая свою мысль, Грожан выразил уверенность, что Серхио Перес сможет проявить себя в Red Bull: «Это очень здорово, что он получил свой шанс. Я рад за него и убежден, что он отлично справится в топ-команде.

Для него это уже второй шанс. Первый был в McLaren [в 2013-м], но это совсем другая история. Сейчас он готов показать все, что умеет».

На этой неделе Ромен Грожан анонсировал, что в среду (3 февраля) сделает какое-то важное объявление о своем будущем. По мнению экспертов, скорее всего речь идет о контракте с командой Dale Coyne в серии IndyCar.