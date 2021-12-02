Грожан: Меня уволили из Haas – но я бы и сам там не остался

Сезон-2020 обернулся для Haas кошмаром. Ромен Грожан за 15 Гран При заработал только два очка, а Кевин Магнуссен за 17 гонок – лишь одно. Масла в огонь подлила жуткая авария Грожана во время этапа в Бахрейне, когда Ромен влетел в ограждение и его машина стремительно загорелась. Об этом событии французу еще долго будут напоминать последствия от ожогов рук, которые, к счастью, не мешают ему довольно успешно продолжать спортивную карьеру в серии IndyCar. Однако, как недавно выяснилось, решение об уходе из Ф1 Ромен принял еще задолго до этого ужасного случая.

Горящая машина Ромена Грожана после аварии Фото: Evgeniy Safronov

«Мне надоело с первой же гонки в 2020-м, – рассказал Грожан в подкасте журнала Motor Sport Magazine. – Мы четыре месяца толком не проводили испытаний, выехали на трассу в первой тренировке – и на первом же круге в третьем повороте у меня отказали тормоза. А в гонке они отказали снова. И я подумал: “Знаете что? Эта команда идет в никуда. Здесь нет никаких возможностей, нам нечего показать с этой машиной”.

Это довольно весело. Я сидел на этом самом месте, болтал с женой в семь вечера и сказал: “Я не буду продолжать работать с Haas”. К тому моменту, как я закончил фразу, Гюнтер [Штайнер, глава команды] позвонил и рассказал мне, что ему нужно было финансирование, ему нужны были рента-драйверы, чтобы команды существовала... Но для меня уже все было кончено – я уже завязал с Ф1».

В сезоне IndyCar-2021 Грожан трижды заехал на подиум и по итогам сезона занял 15 место.