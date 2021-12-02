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Формула 1 Новости

Грожан: Меня уволили из Haas – но я бы и сам там не остался

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, редактор

Ромен рассказал о переломном моменте, после которого он решил уйти из Ф1. И речь не про ужасную аварию в Бахрейне

Грожан: Меня уволили из Haas – но я бы и сам там не остался

Сезон-2020 обернулся для Haas кошмаром. Ромен Грожан за 15 Гран При заработал только два очка, а Кевин Магнуссен за 17 гонок – лишь одно. Масла в огонь подлила жуткая авария Грожана во время этапа в Бахрейне, когда Ромен влетел в ограждение и его машина стремительно загорелась. Об этом событии французу еще долго будут напоминать последствия от ожогов рук, которые, к счастью, не мешают ему довольно успешно продолжать спортивную карьеру в серии IndyCar. Однако, как недавно выяснилось, решение об уходе из Ф1 Ромен принял еще задолго до этого ужасного случая.

Горящая машина Ромена Грожана после аварии

Горящая машина Ромена Грожана после аварии

Фото: Evgeniy Safronov

«Мне надоело с первой же гонки в 2020-м, – рассказал Грожан в подкасте журнала Motor Sport Magazine. – Мы четыре месяца толком не проводили испытаний, выехали на трассу в первой тренировке – и на первом же круге в третьем повороте у меня отказали тормоза. А в гонке они отказали снова. И я подумал: “Знаете что? Эта команда идет в никуда. Здесь нет никаких возможностей, нам нечего показать с этой машиной”.

Это довольно весело. Я сидел на этом самом месте, болтал с женой в семь вечера и сказал: “Я не буду продолжать работать с Haas”. К тому моменту, как я закончил фразу, Гюнтер [Штайнер, глава команды] позвонил и рассказал мне, что ему нужно было финансирование, ему нужны были рента-драйверы, чтобы команды существовала... Но для меня уже все было кончено – я уже завязал с Ф1». 

В сезоне IndyCar-2021 Грожан трижды заехал на подиум и по итогам сезона занял 15 место.

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