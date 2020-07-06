Грожан: Машина начала ломаться еще по пути на старт

Первая гонка сезона Ф1 сложилась для Ромена Грожана неудачно: он был далек от борьбы за очки, дважды выезжал в зону безопасности и в итоге досрочно сошел в боксах.

По словам самого пилота, причиной всему стали проблемы с тормозами, которые только прогрессировали по ходу дистанции.

«Мы оба [с Кевином Магнуссеном] сошли из-за перегрева тормозов, – объяснил Ромен. – Я раньше начал следить за их состоянием, потому смог остаться в гонке чуть дольше. Но нам обязательно надо что-то сделать, чтобы в следующий раз иметь возможность финишировать».

Он добавил: «Мой темп постоянно падал, и в конце мне не удавалось держаться даже за Williams. У Кевина до его схода все было немного лучше».

Грожана спросили, какое в целом впечатление у него осталось от нового автомобиля VF-20. Француз признал, что пока составить его не вышло: «Проблемы с моей машиной начались еще по пути на старт. Не знаю, в чем причина, но отдельные части переднего крыла и днища просто сломались. Поэтому мне сложно оценивать, насколько хороша новая машина»

Ромен предположил, что результаты Haas могли бы быть выше, если бы весь уик-энд погода оставалась прохладной. «В квалификации мы были не так быстры, как хотелось бы, но эта картина стала понятна еще на зимних тестах, – объяснил он. – Но вот по ходу длинных серий в пятницу дела шли заметно лучше, мы держались на уровне AlphaTauri. Все выглядело вполне обнадеживающе – возможно, дело в том, что погода тогда была прохладнее».

Кроме Haas, двойным сходом первая гонка сезона завершилась для Red Bull. Все остальные довели до финиша хотя бы одну машину и смогли – за исключением Williams – заработать очки.

Дополнительная информация: Адам Купер