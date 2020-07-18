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Формула 1 / Новости

Грожан извинился за свой комментарий про будущее Haas

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Грожан извинился за свой комментарий про будущее Haas
Автор:
18 июл. 2020 г., 07:54

Конфликт в Haas между французским пилотом и боссом коллектива исчерпан

В четверг Ромен Грожан в ходе официальной пресс-конференции FIA в Будапеште позволил себе усомниться в том, что Haas останется в Формуле 1 в 2021 году.

Отвечая на вопрос о его собственном будущем, француз сказал: «Прежде надо избавиться от слона в комнате – понять, останется Haas или нет».

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Это высказывание не понравилось Гюнтеру Штайнеру. Босс коллектива жестко ответил своему пилоту в интервью SkySports в пятницу утром, заявив, что тот не имеет права говорить от лица команды – и уже вечером, после окончания тренировок, Ромен извинился.

«Мне жаль, если я сказал что-то не так, – отметил он. – Я не хотел создавать конфликт. Но никакой проблемы нет. Не будет никаких новых эпизодов на Netflix. Я просто сказал то, что не должен был говорить. Я очень извиняюсь перед командой. У нас все хорошо».

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Автор Олег Карпов

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