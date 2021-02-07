Грожан и Магнуссен могут подменить Мазепина в Haas

Haas рассталась с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном в конце прошлого сезона после нескольких лет сотрудничества. В 2021 году за команду поедут Никита Мазепин и Мик Шумахер. Однако босс Haas Гюнтер Штайнер готов на время вернуть прежних пилотов, если новичкам потребуется замена.

«Если они будут свободны, то я не против, – сказал Штайнер. – Думаю, и они будут рады вернуться. Я их не спрашивал, но не думаю, что у них сохранились какие-то плохие чувства к команде.

Я совсем недавно переписывался с Роменом и говорил с Кевином на прошлых выходных. Наши пути разошлись, но в жизни мы все еще работаем над общим делом. Конечно, они не были довольны [увольнением], но недовольства у них тоже не было».

При этом Haas намерена сохранить Пьетро Фиттипальди на весь год в качестве резервного пилота. В прошлом сезоне он на двух Гран При заменял Ромена Грожана.

«Думаю, из-за ковида нам в этом году нужен третий пилот, как и в прошлом, – сказал Штайнер. – Никогда не знаешь, когда эпидемия ударит по тебе.

Мы не спешим с выбором этого пилота, но, конечно, ведем переговоры с Пьетро. Однако ни мы, ни он не торопимся».

В этом году Магнуссен будет выступать в серии IMSA, а Грожан – в IndyCar.