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Формула 1 / Новость

Грожан: Haas уволила нас с Магнуссеном по финансовым причинам

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Грожан: Haas уволила нас с Магнуссеном по финансовым причинам
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Ромен с пониманием отнесся к решению команды сменить пилотов

«Пожалуй, я был немного удивлен, – признал Грожан. – Я предполагал, что один из нас уйдет в конце года из-за того, как коронавирус осложнил финансовую жизнь компаниям по всему миру. Я это и сказал Гюнтеру Штайнеру, когда он мне звонил, но он ответил, что по финансовым причинам уходим мы оба.

Я полностью понимаю это решение, оно честное. Я знаю, что из-за COVID это тяжелый год для компаний во многих сферах. Теперь наша команда пойдет другим путем и я желаю им удачи в будущем». 

Сам Грожан не может финансово помочь своей карьере: «У меня есть партнеры, которые поддерживают меня всю карьеру в разных командах. Но я никогда не платил за место в команде и не хочу этого делать». 

Теперь французский пилот планирует сменить гоночную категорию.

«Есть кое-какие переговоры, несколько вариантов серий, в которых я хотел бы выступать, – сказал Ромен. – Я скучаю по ощущению от побед. По мыслям перед уик-эндом о том, что могу победить, вместо того чтобы думать, что может быть выйдет из Q1 и, если повезет, наберу одно-два очка.

Это не значит, что я не выкладывался полностью. Но гонщику в такой ситуации чего-то не хватает. Надеюсь, я найду хороший вариант и дам вам знать как можно скорее».

В возможность остаться в Ф1 Грожан не верит: «Тут осталось мало мест, и получить их сложно. Но я недавно разговаривал с семилетним сыном, и назвал что-то в разговоре «невозможным». А он ответил, что в слове «невозможное» есть слово «возможное».

Здорово слышать такое от семилетки. Так что посмотрим. За пределами Ф1 есть много вызовов. Возможно, машины будут не так быстры. Но там будут возможны победы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

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