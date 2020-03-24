Грожан: Haas останется в Ф1 даже без Хааса

Перед стартом сезона-2020 Формулы 1 владелец Haas Джин Хаас открыто заявил, что покинет чемпионат, если его команда не добьется прогресса в сравнении с прошлым годом. Сезон-2019 стал худшим с момента появления Haas в Ф1: команда стала только девятой в Кубке конструкторов. А поскольку новый контракт между чемпионатом и командами еще не подписан, Haas может беспрепятственно покинуть серию в конце 2020 года.

Пилот Haas Ромен Грожан считает, что владельцы команды достигли своих целей, и рад, что Хаас открыто заявил о возможном уходе.

«По крайней мере, он прояснил ситуацию, – сказал Грожан в интервью Canal+. – Нет ничего хуже, чем говорить, что вы останетесь в Формуле 1, а потом внезапно уходить. Джин был предельно открыт: он пришел в Ф1, чтобы сделать бренд Haas Automation известным. Теперь он заработал репутацию, бренд стал известен

Еще одной причиной была его любовь к автоспорту. Он настоящий фанат. Но есть ли хоть один близкий к Haas человек, который наслаждался гонками в 2019-м? Я прекрасно понимаю слова Джина и нахожу их скорее положительными».

Грожан также уверен, что в случае ухода Джина Хааса команда сменит владельца, но останется в чемпионате мира: «Руководство, пилоты и инженеры знают, что нам надо работать. Но я уверен, что если Джин все-таки выдернет вилку из розетки, наша команда останется, ее кто-то купит, ведь это эффективная команда с отличной рабочей моделью».