Грожан: Haas останется в Ф1 даже без Хааса
Пилот американской команды уверен: коллективу не грозит снятие с чемпионата даже в случае ухода владельца
Перед стартом сезона-2020 Формулы 1 владелец Haas Джин Хаас открыто заявил, что покинет чемпионат, если его команда не добьется прогресса в сравнении с прошлым годом. Сезон-2019 стал худшим с момента появления Haas в Ф1: команда стала только девятой в Кубке конструкторов. А поскольку новый контракт между чемпионатом и командами еще не подписан, Haas может беспрепятственно покинуть серию в конце 2020 года.
Пилот Haas Ромен Грожан считает, что владельцы команды достигли своих целей, и рад, что Хаас открыто заявил о возможном уходе.
«По крайней мере, он прояснил ситуацию, – сказал Грожан в интервью Canal+. – Нет ничего хуже, чем говорить, что вы останетесь в Формуле 1, а потом внезапно уходить. Джин был предельно открыт: он пришел в Ф1, чтобы сделать бренд Haas Automation известным. Теперь он заработал репутацию, бренд стал известен
Еще одной причиной была его любовь к автоспорту. Он настоящий фанат. Но есть ли хоть один близкий к Haas человек, который наслаждался гонками в 2019-м? Я прекрасно понимаю слова Джина и нахожу их скорее положительными».
Грожан также уверен, что в случае ухода Джина Хааса команда сменит владельца, но останется в чемпионате мира: «Руководство, пилоты и инженеры знают, что нам надо работать. Но я уверен, что если Джин все-таки выдернет вилку из розетки, наша команда останется, ее кто-то купит, ведь это эффективная команда с отличной рабочей моделью».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Грожан: Haas останется в Ф1 даже без Хааса
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