Грожан: Если я плохой пилот, то мой босс – дурак
Пилот Haas признался, что ему нравится неоднозначное отношение к нему болельщиков
Ромен Грожан дал интервью, которое транслировалось в официальном аккаунте Формулы 1 в инстаграме. Разговор свелся к тому, что из-за неудач, которые преследуют француза в последние годы, на него сыплется множество негативных комментариев. Грожан привел в свою защиту мнение своего босса, руководителя команды Haas Гюнтера Штайнера.
«Что, говорят, я хлам а не гонщик? – сказал Грожан. – Ну отлично, что уж… я может и хлам, но я уже проехал 169 Гран При. Если бы я был таким хламом, представьте какой дурак тогда босс моей команды, раз все еще пускает меня за руль.
В моей карьере были разные периоды. И порой было больно читать комментарии в соцсетях. Так что я перестал их читать и решил, что я знаю что делаю, знаю, чего уже добился в Формуле 1, в своей жизни. Так что я предпочитаю переводить злобу комментаторов в шутку.
Да, порой комментарии недостаточно вежливы и уважительны, но это интернет, тут ругаются. Мне нравится, когда люди высказываются по делу, когда можно говорить, аргументировать свою позицию, ответить им.
Более того, мне нравится, что ко мне относятся по-разному. Если бы у меня был характер как у устрицы, всем бы было на меня наплевать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Сергей Иванов
Грожан: Если я плохой пилот, то мой босс – дурак
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