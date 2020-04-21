Грожан: Если я плохой пилот, то мой босс – дурак

Ромен Грожан дал интервью, которое транслировалось в официальном аккаунте Формулы 1 в инстаграме. Разговор свелся к тому, что из-за неудач, которые преследуют француза в последние годы, на него сыплется множество негативных комментариев. Грожан привел в свою защиту мнение своего босса, руководителя команды Haas Гюнтера Штайнера.

«Что, говорят, я хлам а не гонщик? – сказал Грожан. – Ну отлично, что уж… я может и хлам, но я уже проехал 169 Гран При. Если бы я был таким хламом, представьте какой дурак тогда босс моей команды, раз все еще пускает меня за руль.

В моей карьере были разные периоды. И порой было больно читать комментарии в соцсетях. Так что я перестал их читать и решил, что я знаю что делаю, знаю, чего уже добился в Формуле 1, в своей жизни. Так что я предпочитаю переводить злобу комментаторов в шутку.

Да, порой комментарии недостаточно вежливы и уважительны, но это интернет, тут ругаются. Мне нравится, когда люди высказываются по делу, когда можно говорить, аргументировать свою позицию, ответить им.

Более того, мне нравится, что ко мне относятся по-разному. Если бы у меня был характер как у устрицы, всем бы было на меня наплевать».