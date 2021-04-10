Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Хэмилтону и Феттелю урезали зарплаты, Стролл получает больше Переса Следующая / Судьба Гран При Майами решится до 18 апреля
Формула 1 / Новость

Грожан: Даже не думал уходить из гонок

Автор:
, редактор

Француз рассказал, что даже на больничной койке думал о дальнейшей карьере

Грожан: Даже не думал уходить из гонок

Ромен Грожан попал в страшную аварию на прошлогоднем Гран При Бахрейна. Получив ожоги, француз был вынужден пропустить два оставшихся этапа сезона Формулы 1 и досрочно покинул чемпионат. 

Однако авария не отпугнула Грожана от гонок и в 2021 году он будет выступать в IndyCar.

«После аварии в Бахрейне я не знал, что будет дальше, – цитирует Грожана Racing Games. – На больничной койке моей первой мыслью было: "Как мне вернуться в автоспорт?". Я старался изо всех сил и даже не думал об уходе из гонок».

Грожан отметил, что к новой карьере готовился при помощь компьютерных игр: 

«IndyCar всегда был у меня где-то на заднем плане, я хотел выступать здесь. Чтобы выучить трассы, я использовал кибергонки. К счастью, там нашлось большинство машин и трасс».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтону и Феттелю урезали зарплаты, Стролл получает больше Переса

Предыдущая новость

Хэмилтону и Феттелю урезали зарплаты, Стролл получает больше Переса

Следующая новость

Судьба Гран При Майами решится до 18 апреля

Судьба Гран При Майами решится до 18 апреля
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Пилоты Ромен Грожан
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

21мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

21мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.