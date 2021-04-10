Грожан: Даже не думал уходить из гонок

Ромен Грожан попал в страшную аварию на прошлогоднем Гран При Бахрейна. Получив ожоги, француз был вынужден пропустить два оставшихся этапа сезона Формулы 1 и досрочно покинул чемпионат.

Однако авария не отпугнула Грожана от гонок и в 2021 году он будет выступать в IndyCar.

«После аварии в Бахрейне я не знал, что будет дальше, – цитирует Грожана Racing Games. – На больничной койке моей первой мыслью было: "Как мне вернуться в автоспорт?". Я старался изо всех сил и даже не думал об уходе из гонок».

Грожан отметил, что к новой карьере готовился при помощь компьютерных игр:

«IndyCar всегда был у меня где-то на заднем плане, я хотел выступать здесь. Чтобы выучить трассы, я использовал кибергонки. К счастью, там нашлось большинство машин и трасс».