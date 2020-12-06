Грожан дал совет Фиттипальди: Получай удовольствие, но остерегайся первого круга

Через несколько часов стартует гонка Гран При Сахира, в которой впервые будет участвовать резервный пилот Haas Пьетро Фиттипальди. Он заменит Ромена Грожана, который после аварии на прошлом этапе из-за ожога рук не может сесть за руль.

Незадолго до старта также стало известно о том, что Грожан пропустит и следующий Гран-При Абу-Даби, что фактически означает для француза окончание карьеры в Формуле 1. По словам Фиттипальди, Грожан успел дать ему перед гонкой несколько советов.

«Ромен сказал мне: «Слушай, это будет твой первый уик-энд в Формуле 1. Дебют всегда случается лишь раз. Главное, постарайся получить побольше удовольствия. Знаю, это сложно, та как тут много всего происходит», – рассказал внук чемпиона Формулы 1 1972 и 1974 годов. – Он также сказал быть аккуратным не первом круге. Там много машин, чего не встретишь на тренировке, воздух позади них очень завихренный, из-за этого нет прижимной силы. Так и сказал: «Будь готов, что на первом круге у тебя не будет сцепления с трассой».

Фиттипальди также поведал о том, какие отношения у него сложились с напарником Кевином Магнуссеном.

«Магнуссен также был очень доброжелателен, давал полезные советы, – сказал резервист Haas. – Мы живем в одном отеле, так что он увидел меня на пляже, когда я возвращался из тренажерного зала и поздравил с дебютом в Формуле1.

Потом он подробно рассказал о многом, вроде выполнения процедуры старта, работы с командой. О таких вещах, которые мало замечаешь на тестах.

В гонке мне главное финишировать, помочь команде собрать информацию Я и сам получу нужный опыт. И все же я собираюсь ехать в полную силу».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл