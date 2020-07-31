После Гран При Венгрии Ромен Грожан и Льюис Хэмилтон обсудили по телефону ситуацию с церемонией коленопреклонения. Разговор длился 45 минут – об этом французский пилот рассказал прессе в паддоке «Сильверстоуна», где проходит подготовка к Гран При Великобритании.

Грожан оказался вовлечен в дискуссию вокруг антирасистского жеста как директор Ассоциации гонщиков Гран При (GPDA) – своего рода профсоюза пилотов, в рамках которого гонщики Ф1 могут выработать общую позицию по важным вопросам.

На венгерском этапе стихийная церемония выглядела сумбурно: несколько гонщиков едва успели преклонить колено, когда заиграл национальный гимн – и спортсменам тут же пришлось встать. После завершения гонки на «Хунгароринге» Хэмилтон отметил в интервью, что на совещаниях GPDA вопросу коленопреклонения уделяется не слишком много времени – в том числе из-за Грожана. «Грожан не считает это важным. Он один из тех, кто полагает, что преклонить колено однажды вполне достаточно», – в частности сказал действующий чемпион мира.

Пилот Haas сообщил, что его позиция выглядит вовсе не так, как обрисовал ее гонщик Mercedes. И что во время разговора по телефону двум пилотам удалось прояснить все непростые моменты.

«Мы хорошо поговорили. Я извинился перед ним – поскольку, может быть, я не очень правильно изложил свою позицию. Но тогда мне казалось, что сделать это было необходимо. В нашей ассоциации все решается простым большинством голосов. И мне казалось, что я, как один из руководителей, должен услышать мнение меньшинства. Тех, кто по каким-то причинам не считает необходимым вставать на колено раз за разом.

Не думаю, что кто-то может всерьез осуждать меня за такую позицию. Не думаю, что кто-либо в мире решится меня осудить, если во всем разберется. Но в соцсетях сразу же посыпались обвинения в мой адрес – мол, я расист и все такое прочее. На этом фоне было приятно нормально поболтать с Льюисом.

Вообще-то я один из первых выступил в поддержку церемонии с коленопреклонением и продвигал эту идею. И по-прежнему надеюсь, что однажды мы сделаем это все вместе, все 20 пилотов. При этом хотелось бы большей поддержки со стороны Liberty – при нашей загрузке не так уж просто договориться со всеми нужными людьми и всех вовремя проинформировать. Так что, хотелось бы четкой процедуры – как перед самой первой гонкой в Австрии».