Грожан: Алонсо уже возвращался в Renault – вышло неудачно

Ромен Грожан был напарником Фернандо Алонсо в 2009 году, когда испанец проводил свой второй отрезок в Renault. Тогда двукратный чемпион мира за два сезона одержал лишь пару побед и в 2010-м перешел в Ferrari. Сейчас, по слухам, Алонсо может вернуться в Renault уже во второй раз в карьере. Но Грожан сомневается, что это верная идея:

«Конечно, он хороший пилот и всегда много работал. Но он уже возвращался в Renault. Да, могу подтвердить, что в 2009-м машина там была не лучшая, но все же у него не получилось.

Да, его возвращение будет приятным событием. Но он займет одно место, а их и так не много».

Пилот Haas отметил, что трансферная ситуация в Ф1 этой весной его удивила.

«Некоторые решения меня удивили, – сказал Грожан в интервью Sky Sports F1. – Одним из больших сюрпризов стал Себастьян. Я был почти уверен, что он останется в Ferrari. Так что был сильно удивлен. А потом сложилась интересная ситуация, и я не думаю, что она закончилась.

Есть место в Renault, и вы же слышали слухи про Алонсо? Почему бы и нет. Думаю, сейчас много чего происходит и сага еще не окончена».

В мае стало известно, что Себастьян Феттель покинет Ferrari в конце года. Его место займет Карлос Сайнс, а самого испанца в McLaren сменит Даниэль Риккардо, который уйдет из Renault.

По мнению Грожана, перестановки стоило сделать иначе. Но как именно, он не уточнил: «Я бы разложил эту мозаику по-другому, но не хочу нажить себе проблем! У нас у всех есть свои мнения и свои ожидания. Ситуация была интересная, за кулисами шли переговоры кое-кто очень хорошо поработал»