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Гроздья датчиков и зеленый Райкконен. Необычный облик машин Ф1 на тестах в Барселоне

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Гроздья датчиков и зеленый Райкконен. Необычный облик машин Ф1 на тестах в Барселоне
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
21 февр. 2020 г., 14:01

Новые кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images дают нам возможность еще внимательнее присмотреться к решениям конструкторов Ф1, подготовленных к чемпионату мира 2020 года.

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Верхний воздухозаборник McLaren MCL35

Верхний воздухозаборник McLaren MCL35
1/28

Фотограф: Джорджо Пиола

В четверг в задней части McLaren MCL35 были смонтированы большие матрицы с датчиками Киля, а внутри верхнего воздухозаборника расположились совсем крохотные. Инженерам важно собрать данные о распределении воздушных потоков.

Задняя часть Ferrari SF1000

Задняя часть Ferrari SF1000
2/28

Фотограф: Джорджо Пиола

Аэродинамическая краска на внутренней поверхности диффузора Ferrari SF1000 призвана помочь разобраться с теми изменениями в этой области, которые произошли после перехода на более узкую коробку передач.

Переднее крыло Ferrari SF1000

Переднее крыло Ferrari SF1000
3/28

Фотограф: Джорджо Пиола

Кажется, на машинах Ф1 вообще нет такого места, где нельзя было бы разместить какие-то сенсоры. Скудерия расположила их на торцевых пластинах переднего крыла и в самом центре его основной плоскости. Главная задача этих датчиков – фиксировать изменение дорожного просвета при движении машины по трассе.

Red Bull RB16 в боксах

Red Bull RB16 в боксах
4/28

Фотограф: Джорджо Пиола

В Red Bull также продолжают предсезонную рутину. Обратите внимание, что плотность расположения датчиков с внутренней стороны от передних колес выше, чем сверху и снаружи.

Детали днища Ferrari SF1000

Детали днища Ferrari SF1000
5/28

Фотограф: Джорджо Пиола

Ferrari расположила несколько совсем крохотных сенсоров в области днища перед задними колесами.

Racing Point RP20 в боксах

Racing Point RP20 в боксах
6/28

Фотограф: Джорджо Пиола

Racing Point RP20 без колес и еще нескольких элементов. Как будто бы серебристый окрас деталей нигде не проглядывает.

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Ландо Норрис, McLaren MCL35

Ландо Норрис, McLaren MCL35
7/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Большие матрицы хороши всем – но не самым лучшим образом подходят для работы на скоростях за 300 км/ч. Как можно видеть, на McLaren одна из высоких стоек не выдержала нагрузки и погнулась. Также обратите внимание на конструкцию в передней части капота – под приливами дополнительной панели скрываются устройства сбора данных, сенсоры или камеры.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000
8/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В таком ракурсе отлично видно, что горизонтальные элементы дефлектора новой Ferrari вовсе не параллельны – в задней части они существенно сближаются, причем нижний изогнут сильнее верхнего.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000
9/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Еще один кадр с SF1000 на трассе. Если присмотреться к корпусам камер на верхнем воздухозаборнике, легко увидеть – правый (для нас) несколько длиннее левого. Там установлены дополнительные средства контроля за состоянием машины.

Джордж Расселл, Williams FW43

Джордж Расселл, Williams FW43
10/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

По итогам первых тестовых дней Williams однозначно лидирует в неофициальном соревновании на самую внушительную матрицу с датчиками. Обратите внимание, что у боковины кокпита FW43 закреплен кожух белого цвета с необходимыми для работы сенсоров электронными компонентами.

Ландо Норрис, McLaren MCL35

Ландо Норрис, McLaren MCL35
11/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Посмотрим, чем отвечают конкуренты. Вот вариант McLaren, которому явно недостает плотности…

Александр Элбон, Red Bull RB16

Александр Элбон, Red Bull RB16
12/28

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

…это же можно сказать и про Red Bull. Обратите внимание, что на RB16 датчики также установлены внутри верхнего воздухозаборника и на отдельной ветви, закрепленной на камере по соседству.

Кими Райкконен, Alfa Romeo C39

Кими Райкконен, Alfa Romeo C39
13/28

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Мы привыкли видеть установленные на машинах матрицы спереди. Этот кадр Alfa Romeo C39 показывает ее сбоку. Многочисленные датчики Киля представляют собой тонкие трубочки, позволяющие определять скорость протекающего воздуха. Собрав данные со всех датчиков, инженеры видят структуру потоков в важных зонах машины – в данном случае позади передних колес.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
14/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На Alpha Tauri матрица тоже весьма солидная – отдельного внимания заслуживает концентрическая («в форме солнышка») схема размещения датчиков у самой боковины кокпита.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11
15/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На Mercedes W11, помимо по-чемпионски основательной матрицы перед задними колесами, обращает на себя внимание дополнительная проводка на торцевой пластине крыла. Несколько датчиков закреплены белой клейкой лентой.

Серхио Перес, Racing Point RP20

Серхио Перес, Racing Point RP20
16/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Чтобы избежать новых обвинений в копировании Mercedes, в Racing Point разработали собственный уникальный дизайн матрицы с датчиками – ее особенностью является не прямоугольное, а треугольное расположение несущих планок.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000
17/28

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Февраль – он и в Барселоне февраль. Прохладный зимний воздух делает аэродинамику более наглядной – как на этом замечательном кадре, позволяющем увидеть завихрения потока в углах торцевых пластин Ferrari Шарля Леклера…

Даниэль Риккардо, Renault RS20

Даниэль Риккардо, Renault RS20
18/28

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

…или Renault RS20 Даниэля Риккардо.

Кими Райкконен, Alfa Romeo C39

Кими Райкконен, Alfa Romeo C39
19/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Наряду с матрицами команды активно используют в Барселоне и аэродинамическую краску.

Ландо Норрис, McLaren MCL35

Ландо Норрис, McLaren MCL35
20/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На MCL35 Ландо Норриса отыскать краску непросто – ей покрыто Т-крыло, состоящее из двух ветвей.

Ландо Норрис, McLaren MCL35

Ландо Норрис, McLaren MCL35
21/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

По ходу тестов в McLaren также работали с версией без Т-крыла. Стоит отметить, что заднее антикрыло тоже другое – у этой версии нет рекламной наклейки на торцевой пластине.

Алекс Элбон, Red Bull RB16

Алекс Элбон, Red Bull RB16
22/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На этом фото стоит отметить не только краску на заднем крыле Red Bull (двух разных цветов на двух половинках), но и то, как прижимная сила в быстром повороте буквально припечатала машину к покрытию.

Детали переднего крыла Alfa Romeo C39

Детали переднего крыла Alfa Romeo C39
23/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Переднее крыло Alfa крупным планом. Металлические соединительные скобы позволяют избежать взаимного перемещения закрылков под нагрузкой, сохранив общую геометрию.

Область кокпита Alfa Romeo C39

Область кокпита Alfa Romeo C39
24/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Редкая возможность заглянуть внутрь понтона машины Ф1 – отлично видно «соты» установленного там диагонально радиатора. Утолщение в нижней части воздухозаборника скрывает боковую защитную структуру, которые конструкторы из Хинвиля сместили вниз.

Руль Alfa Romeo C39

Руль Alfa Romeo C39
25/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Руль машин Ф1 – это мощный компьютер и центр управления всеми системами, который каждый пилот конфигурирует для себя индивидуально. Как дань традициям он по-прежнему позволяет поворачивать передние колеса.

Детали области дефлектора Alfa Romeo C39

Детали области дефлектора Alfa Romeo C39
26/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Переплетение небольших элементов в нижней части дефлектора Alfa Romeo C39 предназначено для тонкой работы с воздушными потоками. В левой части кадра видны новые поворотные лопасти под рычагами подвески.

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11
27/28

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

С этим кадром W11 что-то не так, но не сразу понимаешь, что именно. На рычаги подвески W11 нанесена аэродинамическая краска в цвет кузова! Даже в этом вопросе у Mercedes все на стиле.

Кими Райкконен, Alfa Romeo C39

Кими Райкконен, Alfa Romeo C39
28/28

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В Alfa Romeo исповедуют иной подход – ярко-зеленый цвет хорошо заметен на корпусе машины, давая понять картину распределения потоков.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джорджо Пиола

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