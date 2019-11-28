Грожан будет использовать в Абу-Даби днище с зимних тестов

Начиная с майского Гран При Испании, куда Haas привезла большой пакет новинок, Ромен Грожан предпочел отказаться от модернизированных деталей и использовал раннюю конфигурацию шасси. Лишь относительно недавно они с Кевином Магнуссеном вновь стали ездить на одинаковых машинах.

Как рассказал французский гонщик в преддверии уик-энда на «Яс-Марине», в этот раз у него и вовсе будет то самое днище, которое он использовал еще в феврале на предсезонных тестах.

«Это занятно, но мне поставили самое первое днище, порядковый номер "один", я ездил с ним зимой, – рассказал он Motorsport.com. – Пожалуй, никогда раньше в Ф1 я не использовал в финале сезона ту же деталь, с которой начинал его».

Комментируя такое решение команды, Грожан пояснил: «Похоже, это лучшее из того, что у нас есть. И это несколько странно, особенно с учетом новых правил».

Он добавил, что в команде постараются сделать верные выводы из ситуации, когда направление для усовершенствования машины оказалось неверным, а внести оперативные коррективы конструкторам не удалось.

«Уже в Барселоне было ясно, что мне не нравится тот пакет, – рассказал Ромен. – С ним ощущения были хуже. Пожалуй, мы могли сберечь время, если бы сразу отказались от него.

Но всегда просто рассуждать о таких вещах. Если бы тогда я знал то, что знаю сейчас, то для начала просто закупился бы в молодые годы акциями Amazon. А может, даже купил их целиком».