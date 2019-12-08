Грин: Водить болиды Ф1 2021 года будет не слишком приятно

Обнародованные около месяца назад новые (вступающие в силу с 2021 года) технические требования к болидам Ф1 могут создать конструкторам и пилотам новые проблемы в попытках решить уже имеющиеся. Об этом в разговоре с журналистом Motorsport.com заявил Энди Грин, технический директор команды Racing Point.

«С точки зрения аэродинамики эти машины, судя по всему, будут нестабильными – то есть в какой-то момент эффективность того или иного аэродинамического элемента может резко падать или возрастать, – в частности рассказал британский специалист. – Пилоты заинтересованы в предсказуемом поведении машины, что позволит ближе подойти к пределу ее возможностей, не потребует пилотировать с большим запасом. И пока у меня нет уверенности, что машины 2021 года будут именно такими».

По словам Грина, ключевой зоной, требования к которой сейчас вызывают у конструкторов вопросы, является переднее антикрыло. Как известно, при разработке новых техтребований представители Формулы 1 и FIA старались сделать более «чистым», свободным от завихрений воздух за кормой гоночной машины. Однако британский конструктор утверждает, что передние крылья новой конфигурации сделают более «грязным» воздух, который направляется в расположенные под понтонами диффузоры – а ведь эти элементы, по новой концепции, должны генерировать львиную долю прижимной силы.

«Если сейчас пилоту мешает «грязный» воздух, оставленный на его пути впереди едущей машиной, теперь машина будет сама «пачкать» себе воздух. И мне кажется, стоило бы дать больше свободы конструкторам в работе с передней частью автомобиля – мы бы справились с ситуацией, смогли бы снизить этот неприятный эффект. Но сейчас свобода наших действий в этой сфере очень сильно ограничена. И из-за этого есть риск, что новые машины будут рулиться весьма скверно, что управлять ими будет не слишком приятно».

Грин также сообщил, что выполненные рядом других команд Ф1 предварительные расчеты подтверждают его выводы.