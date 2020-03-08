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Формула 1 / Самое интересное

Грид-герлз в автогонках: с чего все началось?

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Грид-герлз в автогонках: с чего все началось?
Автор:
8 мар. 2020 г., 13:35

На стартовой решетке множества гонок можно увидеть грид-герлз. Так называют девушек, которые держат номера перед машинами участников. Рассказываем, как в автоспорте появились такие девушки

Явление «грид-герлз», которое принято считать частью европейской гоночной культуры, корнями уходит в Японию. По крайней мере, такова наиболее распространенная и правдоподобная версия этой истории.

Феномен грид-герлз возник в середине шестидесятых, и что интересно – начался с любви. Японская модель и певица Роза Огава вышла замуж за гонщика Минору Каваи, который был связан с компанией Toyota и представлял ее в гонках. Однажды его жену пригласили составить ему компанию на подиуме. Через некоторое время компания Cosmo Oil запустила рекламу новой марки бензина и пригласила Огаву стать лицом кампании. Модель снялась в рекламном ролике и смотрела на автолюбителей с плакатов по всей стране.

 

Но рекламщики придумали еще один ход – почему бы ей не приезжать на гонки и не вручать победителям кубки?

На гонки Роза приезжала недолго – в 1970 году ее муж погиб на «Сузуке» во время тестов, после чего она закончила свою карьеру. Но идею подхватили другие компании, и в Японии начали появляться новые race queens («гоночные королевы» – именно так в этой стране зовут моделей на гонках).

«Это ханжество». Экклстоун и грид-герлз прошлись по Liberty

Идея перекочевала в США и Европу к началу семидесятых. В Формуле 1, например, активно работала с моделями компания John Player Special (JPS), спонсировавшая команду Lotus. Табачный гигант привозил на этапы девушек, одетых в форму с логотипами сигаретного бренда JPS.

Стоит отметить, что не все модели, работающие на гонках – грид-герлз. Так называют только тех, кто стоит непосредственно на стартовой решетке с табличкой и номером гонщика. Есть еще подиум-герлз – они выходят с призерами на подиум. Есть промо-герлз – они могут просто ходить по паддоку в форме с логотипами команды или компании. 

Девушки

Девушки

Фото: Andy Chan

В конце семидесятых активно участвовала в автоспорте Hawaiian Tropic – американская компания, которая занимается производством солнцезащитных средств. Она решила рекламировать свою продукцию с помощью девушек в бикини. Для этого компания выбрала популярный марафон «24 часа Ле-Мана», где в 1979 году на старт вышел актер Пол Ньюман. Его экипаж выступал на Porsche, спонсором была как раз Hawaiian Tropic.

Кинозвезду и его машину постоянно окружали девушки в бикини, привлекая внимание болельщиков. После того, как экипаж финишировал вторым, компания решила приезжать в Ле-Ман регулярно.

Одновременно модели стали привычным явлением и в Формуле 1. Расцвет грид-герлз в Больших призах произошел в девяностых, когда команды с раздутыми табачными бюджетами могли позволить себе приглашать на работу моделей с громкими именами.

В Формуле 1 не будет грид-герлз. Как эту новость встретили болельщики?

Интересно, что именно в «24 часах Ле-Мана» начался процесс отказа от грид-герлз: в 2015 году организаторы марафона решили, что девушек с табличками на стартовых решетках больше не будет, поскольку они не соответствуют нормам современного общества. Правило распространялось не только на 24-часовую гонку, но и на все этапы чемпионата WEC.

В том же году FIA попыталась протестировать идею в Формуле 1, когда на Гран При Монако внезапно появились грид-бойз. В тот момент их встретили критикой. На следующие два сезона грид-герлз вернулись в чемпионат, но только для того, чтобы усилиями Liberty Media исчезнуть как явление окончательно.

В 2020 году грид-герлз все еще можно найти в не самых известных чемпионатах наподобие бразильских гонок сток-каров. И пусть Формула 1 отказалась от этой традиции, считая ее пережитком прошлого, давние болельщики называют грид-герлз важной частью истории автоспорта.

Посмотрите, как выглядят современные грид-герлз в разных чемпионатах:

Слайдер
Список

Девушки на этапе японской серии Super GT

Девушки на этапе японской серии Super GT
1/25

Девушки

Девушки
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Фотограф: Goodsmile Racing

Девушки

Девушки
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Девушки

Девушки
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Фотограф: Goodsmile Racing

Девушки

Девушки
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Фотограф: Энди Чен

Девушки

Девушки
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Девушки

Девушки
7/25

Девушки

Девушки
8/25

Фотограф: Энди Чен

Девушки

Девушки
9/25

Фотограф: Bob Gloyn Photography

Девушки на гонке австралийской серии Supercars

Девушки на гонке австралийской серии Supercars
10/25

Фотограф: Bob Gloyn Photography

Девушки

Девушки
11/25

Фотограф: Bob Gloyn Photography

Девушки на гонке чемпионата Supercars

Девушки на гонке чемпионата Supercars
12/25

Фотограф: Bob Gloyn Photography

Девушки в Индианаполисе

Девушки в Индианаполисе
13/25

Фотограф: Пресс-служба IndyCar

Девушки на этапе Формулы Е

Девушки на этапе Формулы Е
14/25

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

Девушки

Девушки
15/25

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Девушки

Девушки
16/25

Фотограф: Александр Триниц

Девушки

Девушки
17/25

Фотограф: Барри Кэнтрелл / NKP / Motorsport Images

Девушки на гонке Кубка NASCAR

Девушки на гонке Кубка NASCAR
18/25

Фотограф: Расселл ЛаБаунти / NKP / Motorsport Images

Девушки

Девушки
19/25

Фотограф: Александр Триниц

Девушки

Девушки
20/25

Фотограф: Gruppe C GmbH

Девушки на стартовой решетке

Девушки на стартовой решетке
21/25

Фотограф: XPB Images

Девушки Hawaiian Tropic

Девушки Hawaiian Tropic
22/25

Фотограф: Эрик Гилберт

Промо-девушки Weather tech

Промо-девушки Weather tech
23/25

Фотограф: Александр Триниц

Девушки в Ле-Мане

Девушки в Ле-Мане
24/25

Фотограф: Райнер Эрхардт

Девушки

Девушки
25/25

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Stock car , Super GT , SUPER TAIKYU , Super FJ
Автор Редакция Motorsport.com

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