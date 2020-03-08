Грид-герлз в автогонках: с чего все началось?

Явление «грид-герлз», которое принято считать частью европейской гоночной культуры, корнями уходит в Японию. По крайней мере, такова наиболее распространенная и правдоподобная версия этой истории.

Феномен грид-герлз возник в середине шестидесятых, и что интересно – начался с любви. Японская модель и певица Роза Огава вышла замуж за гонщика Минору Каваи, который был связан с компанией Toyota и представлял ее в гонках. Однажды его жену пригласили составить ему компанию на подиуме. Через некоторое время компания Cosmo Oil запустила рекламу новой марки бензина и пригласила Огаву стать лицом кампании. Модель снялась в рекламном ролике и смотрела на автолюбителей с плакатов по всей стране.

Но рекламщики придумали еще один ход – почему бы ей не приезжать на гонки и не вручать победителям кубки?

На гонки Роза приезжала недолго – в 1970 году ее муж погиб на «Сузуке» во время тестов, после чего она закончила свою карьеру. Но идею подхватили другие компании, и в Японии начали появляться новые race queens («гоночные королевы» – именно так в этой стране зовут моделей на гонках).

Идея перекочевала в США и Европу к началу семидесятых. В Формуле 1, например, активно работала с моделями компания John Player Special (JPS), спонсировавшая команду Lotus. Табачный гигант привозил на этапы девушек, одетых в форму с логотипами сигаретного бренда JPS.

Стоит отметить, что не все модели, работающие на гонках – грид-герлз. Так называют только тех, кто стоит непосредственно на стартовой решетке с табличкой и номером гонщика. Есть еще подиум-герлз – они выходят с призерами на подиум. Есть промо-герлз – они могут просто ходить по паддоку в форме с логотипами команды или компании.

Девушки Фото: Andy Chan

В конце семидесятых активно участвовала в автоспорте Hawaiian Tropic – американская компания, которая занимается производством солнцезащитных средств. Она решила рекламировать свою продукцию с помощью девушек в бикини. Для этого компания выбрала популярный марафон «24 часа Ле-Мана», где в 1979 году на старт вышел актер Пол Ньюман. Его экипаж выступал на Porsche, спонсором была как раз Hawaiian Tropic.

Кинозвезду и его машину постоянно окружали девушки в бикини, привлекая внимание болельщиков. После того, как экипаж финишировал вторым, компания решила приезжать в Ле-Ман регулярно.

Одновременно модели стали привычным явлением и в Формуле 1. Расцвет грид-герлз в Больших призах произошел в девяностых, когда команды с раздутыми табачными бюджетами могли позволить себе приглашать на работу моделей с громкими именами.

Интересно, что именно в «24 часах Ле-Мана» начался процесс отказа от грид-герлз: в 2015 году организаторы марафона решили, что девушек с табличками на стартовых решетках больше не будет, поскольку они не соответствуют нормам современного общества. Правило распространялось не только на 24-часовую гонку, но и на все этапы чемпионата WEC.

В том же году FIA попыталась протестировать идею в Формуле 1, когда на Гран При Монако внезапно появились грид-бойз. В тот момент их встретили критикой. На следующие два сезона грид-герлз вернулись в чемпионат, но только для того, чтобы усилиями Liberty Media исчезнуть как явление окончательно.

В 2020 году грид-герлз все еще можно найти в не самых известных чемпионатах наподобие бразильских гонок сток-каров. И пусть Формула 1 отказалась от этой традиции, считая ее пережитком прошлого, давние болельщики называют грид-герлз важной частью истории автоспорта.

Посмотрите, как выглядят современные грид-герлз в разных чемпионатах: