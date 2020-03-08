Грид-герлз в автогонках: с чего все началось?
На стартовой решетке множества гонок можно увидеть грид-герлз. Так называют девушек, которые держат номера перед машинами участников. Рассказываем, как в автоспорте появились такие девушки
Явление «грид-герлз», которое принято считать частью европейской гоночной культуры, корнями уходит в Японию. По крайней мере, такова наиболее распространенная и правдоподобная версия этой истории.
Феномен грид-герлз возник в середине шестидесятых, и что интересно – начался с любви. Японская модель и певица Роза Огава вышла замуж за гонщика Минору Каваи, который был связан с компанией Toyota и представлял ее в гонках. Однажды его жену пригласили составить ему компанию на подиуме. Через некоторое время компания Cosmo Oil запустила рекламу новой марки бензина и пригласила Огаву стать лицом кампании. Модель снялась в рекламном ролике и смотрела на автолюбителей с плакатов по всей стране.
Но рекламщики придумали еще один ход – почему бы ей не приезжать на гонки и не вручать победителям кубки?
На гонки Роза приезжала недолго – в 1970 году ее муж погиб на «Сузуке» во время тестов, после чего она закончила свою карьеру. Но идею подхватили другие компании, и в Японии начали появляться новые race queens («гоночные королевы» – именно так в этой стране зовут моделей на гонках).
«Это ханжество». Экклстоун и грид-герлз прошлись по Liberty
Идея перекочевала в США и Европу к началу семидесятых. В Формуле 1, например, активно работала с моделями компания John Player Special (JPS), спонсировавшая команду Lotus. Табачный гигант привозил на этапы девушек, одетых в форму с логотипами сигаретного бренда JPS.
Стоит отметить, что не все модели, работающие на гонках – грид-герлз. Так называют только тех, кто стоит непосредственно на стартовой решетке с табличкой и номером гонщика. Есть еще подиум-герлз – они выходят с призерами на подиум. Есть промо-герлз – они могут просто ходить по паддоку в форме с логотипами команды или компании.
Девушки
Фото: Andy Chan
В конце семидесятых активно участвовала в автоспорте Hawaiian Tropic – американская компания, которая занимается производством солнцезащитных средств. Она решила рекламировать свою продукцию с помощью девушек в бикини. Для этого компания выбрала популярный марафон «24 часа Ле-Мана», где в 1979 году на старт вышел актер Пол Ньюман. Его экипаж выступал на Porsche, спонсором была как раз Hawaiian Tropic.
Кинозвезду и его машину постоянно окружали девушки в бикини, привлекая внимание болельщиков. После того, как экипаж финишировал вторым, компания решила приезжать в Ле-Ман регулярно.
Одновременно модели стали привычным явлением и в Формуле 1. Расцвет грид-герлз в Больших призах произошел в девяностых, когда команды с раздутыми табачными бюджетами могли позволить себе приглашать на работу моделей с громкими именами.
В Формуле 1 не будет грид-герлз. Как эту новость встретили болельщики?
Интересно, что именно в «24 часах Ле-Мана» начался процесс отказа от грид-герлз: в 2015 году организаторы марафона решили, что девушек с табличками на стартовых решетках больше не будет, поскольку они не соответствуют нормам современного общества. Правило распространялось не только на 24-часовую гонку, но и на все этапы чемпионата WEC.
В том же году FIA попыталась протестировать идею в Формуле 1, когда на Гран При Монако внезапно появились грид-бойз. В тот момент их встретили критикой. На следующие два сезона грид-герлз вернулись в чемпионат, но только для того, чтобы усилиями Liberty Media исчезнуть как явление окончательно.
В 2020 году грид-герлз все еще можно найти в не самых известных чемпионатах наподобие бразильских гонок сток-каров. И пусть Формула 1 отказалась от этой традиции, считая ее пережитком прошлого, давние болельщики называют грид-герлз важной частью истории автоспорта.
Посмотрите, как выглядят современные грид-герлз в разных чемпионатах:
Девушки на этапе японской серии Super GT
Девушки
Фотограф: Goodsmile Racing
Девушки
Девушки
Фотограф: Goodsmile Racing
Девушки
Фотограф: Энди Чен
Девушки
Девушки
Девушки
Фотограф: Энди Чен
Девушки
Фотограф: Bob Gloyn Photography
Девушки на гонке австралийской серии Supercars
Фотограф: Bob Gloyn Photography
Девушки
Фотограф: Bob Gloyn Photography
Девушки на гонке чемпионата Supercars
Фотограф: Bob Gloyn Photography
Девушки в Индианаполисе
Фотограф: Пресс-служба IndyCar
Девушки на этапе Формулы Е
Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images
Девушки
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Девушки
Фотограф: Александр Триниц
Девушки
Фотограф: Барри Кэнтрелл / NKP / Motorsport Images
Девушки на гонке Кубка NASCAR
Фотограф: Расселл ЛаБаунти / NKP / Motorsport Images
Девушки
Фотограф: Александр Триниц
Девушки
Фотограф: Gruppe C GmbH
Девушки на стартовой решетке
Фотограф: XPB Images
Девушки Hawaiian Tropic
Фотограф: Эрик Гилберт
Промо-девушки Weather tech
Фотограф: Александр Триниц
Девушки в Ле-Мане
Фотограф: Райнер Эрхардт
Девушки
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Stock car , Super GT , SUPER TAIKYU , Super FJ
|Автор
|Редакция Motorsport.com
Грид-герлз в автогонках: с чего все началось?
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
вс 8 мар.
пт 13 мар.
|
|Вторая тренировка
|
вс 8 мар.
пт 13 мар.
|
|Третья тренировка
|
вс 8 мар.
сб 14 мар.
|
|Квалификация
|
вс 8 мар.
сб 14 мар.
|
|Гонка
|
вс 8 мар.
вс 15 мар.
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар. - 15 мар.Билеты
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты