Грэм Стокер: Тихая революция кандидата в президенты FIA

Грэм Стокер – самая могущественная фигура в мировом автоспорте, о которой вы никогда не слышали. С 2009 года он является заместителем президента FIA по спорту и правой рукой Жана Тодта. Британец занимался модернизацией FIA, глобального руководящего органа мировых гонок, реализовав несколько программ развития спорта.

Он был вовлечен во все ключевые события последних десятилетий. Будучи одной из ключевых фигур Всемирного совета по автоспорту, Стокер участвовал в разбирательстве самых громких историй – подставной аварии Нельсона Пике в Сингапуре (2008), шпионского скандала в McLaren (2007), дела о командных приказах в Ferrari (2010). Грэм выступал в роли арбитра, а когда автоспортивный мир в 2020 году испытал шок от коронавирусной пандемии, он стал одним из главных инициаторов перезапуска гонок.

Сейчас Тодт готовится освободить пост президента FIA – и Стокер выставил свою кандидатуру на выборы, которые намечены на осень. В эксклюзивном интервью Motorsport.com из цикла #ThinkingForward он рассказал о своем решении.

«Я считаю, что мир гонок блестяще справился со своей задачей по ходу этой пандемии, – объяснил Грэм. – Сейчас мы постепенно выходим из нее, и я хочу быть уверен, что мы восстановили уверенность и сможем вернуть инвестиции. Также нам приходится иметь дело с другими вызовами. Я имею в виду вопросы силовых установок, используемого топлива – нужно обратить нынешнюю ситуацию в новые возможности. Именно это я считаю главным и попробую добиться перемен.

Полагаю, у меня есть для этого достаточно опыта и знаний. Я прошел через большое количество ключевых историй в мире гонок и знаю ситуацию изнутри. Я принимал участие в заключении двух Договоров Согласия, продления контракта на проведение WRC, мы организовали новый чемпионат Формулы Е. И мне хочется использовать весь этот опыт».

Стокер подхватил «вирус автоспорта» еще в детстве. «Когда мне было 12 лет, я читал журнал Autosport», – рассказал он. Грэм и сам пробовал выступать, но наткнулся на препятствие, которое становится непреодолимым для слишком многих: необходимость платить. Это подтолкнуло его к мысли сделать так, чтобы гонки стали более доступными. На протяжении последних 12 лет британец потратил немало сил на развитие гонок базового уровня. Он взаимодействовал с национальными клубами, которые организуют соревнования в 146 странах, а также принимал участие во многих инициативах FIA вроде программы «Женщины в гонках».

Параллельно с карьерой адвоката Стокер начал работу на административных должностях в британских гонках. После пяти сезонов в качестве постоянного судьи в «кузовной» серии BTCC он стал председателем Гоночного совета автоклуба RAC. Он сыграл важную роль в сохранении Гран При Великобритании Ф1, когда судьба гонки оказалась под вопросом в последние годы работы Макса Мосли на посту президента FIA. В то время Берни Экклстоун назвал этап 2000 года «сельской ярмаркой». Стокер провел работу с местным и национальным правительством, добившись строительства новых дорог – и к 2002-му доступность автодрома для 120 тысяч поклонников Ф1 значительно возросла.

Затем Грэм стал судьей в Формуле 1 и поучил место во Всемирном совете FIA. Это дало ему возможность напрямую взаимодействовать с Тодтом – тот как раз готовился сменить уходящего Мосли на выборах 2009 года и нуждался в союзнике, хорошо знакомом с аппаратной работой в FIA.

«Важно понимать, что в тот момент я уже входил в Международный апелляционный суд, руководил антидопинговой комиссией, был судьей в Формуле 1, – отметил Грэм. – Я знал Всемирный совет, национальные клубы со всего мира, работающие в 146 странах, где мы представлены. Весь этот багаж я принес в команду Жана.

Жана считают одним из лучших менеджеров своего поколения. А я знал работу FIA и ее подразделений. Мы объединили усилия, и я с гордостью могу сказать, что тоже трижды побеждал на выборах в его команде. Это было весьма интересное время».

Сам Стокер выбрал своим заместителем по спорту девятикратного победителя гонки «24 часа Ле-Мана» Тома Кристенсена. Тот на протяжении пяти последних лет возглавлял Комиссию гонщиков FIA.

Как британец видит роль президента федерации в современном мире? Как он намерен помогать росту спорта? «Дело не только в проведении соревнований и обеспечении их безопасности, – уверен он. – Важно гарантировать развитие, поиск талантов по всему миру, определенные политические дебаты, а также обеспечить нашу уникальную сферу деятельности продвинутыми инженерными решениями.

Это те вещи, которыми должна заниматься современная международная федерация. Есть и еще одна ключевая составляющая: это автомобилизм, который затрагивает водителей со всего мира. Напомню, мы представлены в 146 странах. У нас много организаций-членов. Это открывает возможности, когда мы можем направлять определенные процессы и воздействовать на политику. Мне очень интересно влиять на политические решения».

Стокер назвал 12 лет президентства Тодта «тихой революцией», направленной на модернизацию федерации.

«Если вспоминать, чего мы добились, то изменения в действительности очень масштабны, – уверен Грэм. – Нам удалось пройти путь от регулирующего органа до полноценной современной международной федерации.

Мы помогаем программам развития и усиления наших членов по всему миру. Наша главная задача – организация соревнований. В действительности, все остальное строится уже вокруг безопасных и полноценных гонок. Но в то же время нужно двигаться в другие сферы – это вовлечение в спорт женщин, поиск талантов, программы самого базового уровня. Также для меня важна социальная ответственность – например, у нас есть образовательный проект STEM».

Что примечательно, у Стокера дома установлен гоночный симулятор. «Я люблю прокатиться в Ле-Мане», – признался он. Неудивительно, что британец нацелен развивать симрейсинг, который должен стать новой частью гоночного мира. Недавний импульс придало и решение Олимпийского комитета, выразившего желание включить киберспорт в программу игр.

«Вопрос разрабатывается под контролем Олимпийского комитета, – объяснил Стокер, делая акцент на доступность. – Это обещает быть очень интересным. Мы можем заниматься кибергонками по всему миру. Привести их в Африку. в Азию, куда угодно. Достаточно привлечь к симуляторам молодежь, чтобы вовлечь их в наш спорт. Это замечательная история и в то же время часть гонок – мы намерены всемерно развивать ее. Нет сомнений, что эта составляющая будет только усиливаться».

Если говорить о будущем реальных гонок, то тут тоже есть множество задач и возможностей. Главным вызовом остается безопасность, а в последнее время к ней добавились и вопросы экологии.

«Мы должны защищать наш спорт, – уверен Стокер. – У нас есть замечательные истории. Скажем, нынешние двигатели Формулы 1. Их топливная эффективность превышает 50%. Никто и никогда прежде не строил настолько эффективные моторы.

Есть Формула Е – сейчас мы занимаемся там вопросами быстрой зарядки и технологиями батарей. Думаю, скоро можно ожидать водородных силовых установок – мы уже видели демонстрацию такой машины в прошлом году в Ле-Мане. Думаю, у водорода большое будущее.

Другие интересные вопросы – экологичное топливо и возможность получать углерод из атмосферного воздуха. Есть солнечная энергия, возможность сжигать в моторах синтетическое топливо. Каждый раз, запуская такой двигатель, мы будем помогать природе. Все это показывает, что возможностей очень много.

Наконец, важно помнить об идее глобальной доступности спорта. По собственному опыту я знаю, как сложно заниматься гонками. И хочу, чтобы у всех была возможность оказаться за рулем гоночной машины, раллийной или кольцевой, без каких-то дополнительных условий, имея лишь талант.

Полагаю, эта реальная цель, которой мы должны добиваться. Изменения происходят, но нам важно поддерживать их. Время открывает нам такие возможности. И я хотел бы участвовать во всем этом, предлагая решения».

Выборы президента FIA состоятся в конце 2021 года в преддверии Генеральной ассамблеи FIA и декабрьской церемонии награждения чемпионов. Пока что о своем выдвижении объявил еще лишь один кандидат, бывший раллист Мохаммед Бен Сулайем.

Поделились