Гран При за два дня: Росс Браун озвучил вариант спасения сезона Ф1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
88 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
193 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
228 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
256 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Гран При за два дня: Росс Браун озвучил вариант спасения сезона Ф1

Поделились
Комментарии
Гран При за два дня: Росс Браун озвучил вариант спасения сезона Ф1
Автор:
, Ответственный редактор
14 мар. 2020 г., 08:11

По мнению спортивного директора чемпионата, чтобы иметь возможность сверстать новый календарь с учетом переноса нескольких Гран При, есть смысл перейти на двухдневный формат уик-эндов, чтобы проводить гонки чаще

Из-за глобальной эпидемии коронавируса организаторы Формулы 1 в последний момент отменили Гран При Австралии, а также перенесли этапы в Бахрейне и Вьетнаме на более поздний срок. Ранее подобная процедура уже была использована для гонки в китайском Шанхае. 

Читайте также:

Предварительный анализ показывает, что даже если получится начать сезон с майского Гран При Нидерландов, найти место для перенесенных этапов будет очень сложно – это или вызовет сложности с логистикой, или приведет к появлению серий по три или даже четыре гонки подряд без перерывов. Это не особенно нравится тем, для кого Формула 1 является работой. 

Если же, как полагают в паддоке, первый Гран При и вовсе состоится только в начале июня в Баку, задача организаторов по проведению полноценного сезона станет еще сложнее. 

Читайте также:

Теперь спортивный босс чемпионата мира Росс Браун предложил вариант, который позволил бы все же организовать в 2020 году максимальное количество Гран При.

«Я настроен оптимистично и считаю, что у нас получится провести хороший чемпионат из 17-18 гонок, а может и больше, – сказал британец в интервью Sky F1. – Думаю, нам удастся распихать их. Хотя, конечно, все зависит от того, когда сезон в конечном итоге стартует.

Вопрос, который мы сейчас обсуждаем – это двухдневные уик-энды. Такой шаг позволит проводить строенные этапы [благодаря снижению нагрузки на персонал команд, организаторов и медиа], что может стать выходом. 

В этом году нам очень важна гибкость команд. Полагаю, у них есть возможность немного подыграть нам в этом. Мы оказались в необычных условиях, потому важно провести такой сезон, который оставит командам хорошие финансовые возможности. Мы спокойно начнем все это, а команды, уверен, будут достаточно гибкими, чтобы вписаться в наши планы».

В 2018 году Формула 1 попробовала провести строенные гонки во Франции, Британии и Австрии с классическими трехдневными уик-эндами – тот опыт был признан неудачным. 

Браун также заверил, что решения об изменениях в календаре будут приниматься только после внимательного анализа. 

«Пожалуй, мы возьмем паузу, – пояснил Браун. – А потом скажем, что в этом году не получилось провести первые гонки чемпионата, но надо найти для них место позже по ходу сезона.  

Можно заполнить августовский перерыв, некоторые другие уик-энды. Думаю, в итоге у нас получится достойный календарь. Мы изучаем разные возможности, но нацелены провести много гонок. Да, чемпионат стартует позже, но думаю, это не скажется на его зрелищности».

Читайте также:

Следующая новость
СМИ: Mercedes отказалась от претензий к Ferrari по моторам-2019

Предыдущая новость

СМИ: Mercedes отказалась от претензий к Ferrari по моторам-2019
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

База данных

ГП Нидерландов

ГП Нидерландов

30 апр. - 3 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Гран При Австралии отменили – и слава богу

2
Автомобили

McLaren 650S Чернобыль Эдишн. Да-да, Chernobyl Edition — мы все правильно написали

3
Формула 1

СМИ: Mercedes отказалась от претензий к Ferrari по моторам-2019

43мин
4
Формула 1

Самая грустная пятница. Как Формула 1 прощалась с Мельбурном

5
Формула 1

Ф1 и FIA официально запутались в сроках начала сезона Ф1

Последние видео

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020 01:29
Формула 1

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1 01:09
Формула 1

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно 01:34
Формула 1

Формула 1 представила нового спонсора. Выглядит мощно

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1 01:10
Формула 1

«Зандфорт», вид сверху. Посмотрите, как Ферстаппен проехал полный круг по новой трассе Ф1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео 01:31
Формула 1

Макс Ферстаппен проехал круг по «Зандфорту»: видео

Самое важное:

Гран При за два дня: Росс Браун озвучил вариант спасения сезона Ф1
F1

Гран При за два дня: Росс Браун озвучил вариант спасения сезона Ф1

СМИ: Mercedes отказалась от претензий к Ferrari по моторам-2019
F1

СМИ: Mercedes отказалась от претензий к Ferrari по моторам-2019

Мнение: Гран При Австралии отменили – и слава богу
F1

Мнение: Гран При Австралии отменили – и слава богу

Самая грустная пятница. Как Формула 1 прощалась с Мельбурном
F1

Самая грустная пятница. Как Формула 1 прощалась с Мельбурном

«Телефон реально перманентно кипел». Дебют Петрова Ф1 (10 лет назад) глазами Косаченко
F1

«Телефон реально перманентно кипел». Дебют Петрова Ф1 (10 лет назад) глазами Косаченко

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.