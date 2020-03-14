Гран При за два дня: Росс Браун озвучил вариант спасения сезона Ф1

Из-за глобальной эпидемии коронавируса организаторы Формулы 1 в последний момент отменили Гран При Австралии, а также перенесли этапы в Бахрейне и Вьетнаме на более поздний срок. Ранее подобная процедура уже была использована для гонки в китайском Шанхае.

Предварительный анализ показывает, что даже если получится начать сезон с майского Гран При Нидерландов, найти место для перенесенных этапов будет очень сложно – это или вызовет сложности с логистикой, или приведет к появлению серий по три или даже четыре гонки подряд без перерывов. Это не особенно нравится тем, для кого Формула 1 является работой.

Если же, как полагают в паддоке, первый Гран При и вовсе состоится только в начале июня в Баку, задача организаторов по проведению полноценного сезона станет еще сложнее.

Теперь спортивный босс чемпионата мира Росс Браун предложил вариант, который позволил бы все же организовать в 2020 году максимальное количество Гран При.

«Я настроен оптимистично и считаю, что у нас получится провести хороший чемпионат из 17-18 гонок, а может и больше, – сказал британец в интервью Sky F1. – Думаю, нам удастся распихать их. Хотя, конечно, все зависит от того, когда сезон в конечном итоге стартует.

Вопрос, который мы сейчас обсуждаем – это двухдневные уик-энды. Такой шаг позволит проводить строенные этапы [благодаря снижению нагрузки на персонал команд, организаторов и медиа], что может стать выходом.

В этом году нам очень важна гибкость команд. Полагаю, у них есть возможность немного подыграть нам в этом. Мы оказались в необычных условиях, потому важно провести такой сезон, который оставит командам хорошие финансовые возможности. Мы спокойно начнем все это, а команды, уверен, будут достаточно гибкими, чтобы вписаться в наши планы».

В 2018 году Формула 1 попробовала провести строенные гонки во Франции, Британии и Австрии с классическими трехдневными уик-эндами – тот опыт был признан неудачным.

Браун также заверил, что решения об изменениях в календаре будут приниматься только после внимательного анализа.

«Пожалуй, мы возьмем паузу, – пояснил Браун. – А потом скажем, что в этом году не получилось провести первые гонки чемпионата, но надо найти для них место позже по ходу сезона.

Можно заполнить августовский перерыв, некоторые другие уик-энды. Думаю, в итоге у нас получится достойный календарь. Мы изучаем разные возможности, но нацелены провести много гонок. Да, чемпионат стартует позже, но думаю, это не скажется на его зрелищности».