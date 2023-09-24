Гран При Японии: пять быстрых выводов

1. У Red Bull все в порядке…

Если Макс Ферстаппен хотел в этот уик-энд кому-то что-то доказать, то у него получилось! Многим очень хотелось верить, что причиной проблем Red Bull в Сингапуре была пресловутая Техническая директива FIA, но проверку временем эта теория не выдержала. На «Сузуке» все вернулось на круги своя: Red Bull по-прежнему впереди – и все еще с огромным запасом. Макс выиграл в Японии столь же уверенно, сколь и раньше. С привычным отрывом в районе 20 секунд.

Нет, дело только в том, что у Red Bull и правда лучшая машина чемпионата. Ну и невероятно хороший гонщик тоже.

2. …за исключением Переса

Второй гонщик Red Bull, однако, справляется со своей работой не всегда – и порой разница между Серхио Пересом и Максом просто ошеломляет. А ведь это тот самый Чеко, который затаскивал на подиум машины Force India и выиграл гонку на розовом Mercedes от Racing Point! Он ведь и правда отличный пилот. Но на фоне Ферстаппена он смотрится порой просто… жалко что ли, не так ли?

Иногда, волей-неволей, даже задумываешься: а что если бы за рулем того самого розового Mercedes выступал Макс?

Серхио Перес, Red Bull RB19, пит-стоп Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

3. McLaren – вторая сила после Макса

Наблюдать за прогрессом McLaren в этом году – одно удовольствие. Машина, которую на предсезонных тестах в Бахрейне отдельные эксперты называли чуть ли не самой медленной в пелотоне, теперь уступает только Red Bull в единственном экземпляре. Двойной подиум на Гран При Японии – окончательное подтверждение, что в гонке вооружений команда из Уокинга переиграла всех своих соперников.

McLaren за два уик-энда отыграла у Aston Martin в чемпионате полсотни очков. Осталось не так и много – и оранжевые завершат год на четвертом месте в Кубке конструкторов после провального старта.

Ну и… как же хорош Оскар Пиастри!

Читайте также: Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

4. Леклер собрался

Можно и похвалить Шарля, не так ли? Если уж ругали его на протяжении последних недель. Начало второй половины сезона выдалось для Леклера не самым простым. Карлос Сайнс нашел общий язык с машиной и провел несколько классных уик-эндов, заставив напарника ломать голову над тем, как же ему – Карлосу – это удается.

Надо отдать монегаску должное. На «Сузуке» он был быстрее весь уик-энд.

5. Лоусон хорош

У Лиама Лоусона уже вполне себе неплохая карьера в Формуле 1. Четыре гонки, минимум ошибок. Новозеландец справляется со своей работой почти идеально. А два заработанных очка в Сингапуре – это по-прежнему сорок процентов от всего улова команды за текущий сезон. К Гран При Японии между ним и Юки Цунодой уже вообще не заметно разницы, которая – ввиду опыта – должна быть очевидна. Но Лиам почти ни в чем не уступает. Вряд ли будет преувеличением сказать, что его отрезок в этом году выглядит ярче, чем у Даниэля Риккардо, которого он сейчас подменяет.

Но AlphaTauri – это все-таки команда для подготовки молодежи, поэтому совершенно логично, что контракты на следующий сезон получили 34-летний Риккардо и готовящийся провести четвертый сезон в Ф1 Цунода. Хотя, постойте…

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images