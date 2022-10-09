Гран При Японии: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен вновь победил, но пока не оформил второй титул. Олег Карпов подводит итоги гонки спустя минуты после финиша.
1. FIA не учится на своих ошибках
Эпизод после первого старта, когда Пьер Гасли промчался мимо находившегося на трассе трактора, безусловно, будут обсуждать еще долго. Еще свежи в памяти воспоминания о том, что случилось на «Сузуке» в 2014 году – и гонщика AlphaTauri, который был в ярости после случившегося, можно понять. FIA просто не имеет права подвергать пилотов такому риску. Даже если согласиться с дирекцией гонки в том, что Гасли не должен был нестись с такой скоростью, выпускать тяжелую технику на трассу, по которой еще едут пилоты, в условиях почти нулевой видимости просто безответственно.
2. Ф1 стоит поменьше бояться дождя
Сколько раз мы это видели? Стояние на пит-лейне в ожидании хорошей погоды… Это действительно необходимо?
Да, очевидно, что гоняться на мокрой трассе сложнее. Да, понятно, что поднятые в воздух тучи брызг серьезно ограничивают видимость. Но после рестарта на «Сузуке» пилоты отработали идеально. Может, рестарт все же стоило дать чуть раньше? Гонщики Формулы 1 – в конце концов, лучшие гонщики на планете.
Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, после старта
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
3. Ферстаппен хорош при любой погоде
Было бы неправильно ничего не сказать про победителя гонки, хотя сказать, по большому счету, и нечего. Макс вновь провел отличный уик-энд. Квалификация была не безупречной, но Ферстаппен все равно завоевал поул, а в гонке – едва для этого появилась возможность – просто умчался от преследователей.
Да, оформить титул в Японии позволило лишь стечение обстоятельств. Но ход всего сезона убедительно показал, что иначе просто быть не могло.
4. Окон – один из самых неуступчивых пилотов в Ф1
Эстебан умеет и любит обороняться. С этим не поспоришь. Порой есть ощущение, что он действует на грани фола, но нельзя не признать, что наблюдать за его действиями в те моменты, когда ему приходится сдерживать соперника на более быстрой машине, по меньшей мере интересно.
Его борьба с Льюисом Хэмилтоном стала украшением этого короткого Гран При Японии – а полученные в награду за четвертое место очки позволили Alpine вновь опередить McLaren в Кубке конструкторов.
Разворот Себастьяна Феттеля, Aston Martin AMR22
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
5. Феттель все еще конкурентоспособен
Как бы странно это ни звучало, Себу повезло вылететь с трассы во время первого старта. Откатившись в конец пелотона, Феттель получил возможность рискнуть и перейти на промежуточные шины раньше соперников – просто потому, что терять было уже нечего. И ставка сыграла.
Тем не менее, нельзя не отметить и пилотаж самого Себа в этот уик-энд. За одну только квалификацию, в которой он пробился в финальный сегмент, четырехкратный чемпион заслуживает аплодисментов. Ну и финиш на шестом месте – пусть и не без везения – это тоже здорово. Aston Martin уже может задуматься о борьбе с Alfa Romeo за шестое место в командном зачете.
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