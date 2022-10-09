Гран При Японии: пять быстрых выводов

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1. FIA не учится на своих ошибках

Эпизод после первого старта, когда Пьер Гасли промчался мимо находившегося на трассе трактора, безусловно, будут обсуждать еще долго. Еще свежи в памяти воспоминания о том, что случилось на «Сузуке» в 2014 году – и гонщика AlphaTauri, который был в ярости после случившегося, можно понять. FIA просто не имеет права подвергать пилотов такому риску. Даже если согласиться с дирекцией гонки в том, что Гасли не должен был нестись с такой скоростью, выпускать тяжелую технику на трассу, по которой еще едут пилоты, в условиях почти нулевой видимости просто безответственно.

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2. Ф1 стоит поменьше бояться дождя

Сколько раз мы это видели? Стояние на пит-лейне в ожидании хорошей погоды… Это действительно необходимо?

Да, очевидно, что гоняться на мокрой трассе сложнее. Да, понятно, что поднятые в воздух тучи брызг серьезно ограничивают видимость. Но после рестарта на «Сузуке» пилоты отработали идеально. Может, рестарт все же стоило дать чуть раньше? Гонщики Формулы 1 – в конце концов, лучшие гонщики на планете.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, после старта Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Ферстаппен хорош при любой погоде

Было бы неправильно ничего не сказать про победителя гонки, хотя сказать, по большому счету, и нечего. Макс вновь провел отличный уик-энд. Квалификация была не безупречной, но Ферстаппен все равно завоевал поул, а в гонке – едва для этого появилась возможность – просто умчался от преследователей.

Да, оформить титул в Японии позволило лишь стечение обстоятельств. Но ход всего сезона убедительно показал, что иначе просто быть не могло.

4. Окон – один из самых неуступчивых пилотов в Ф1

Эстебан умеет и любит обороняться. С этим не поспоришь. Порой есть ощущение, что он действует на грани фола, но нельзя не признать, что наблюдать за его действиями в те моменты, когда ему приходится сдерживать соперника на более быстрой машине, по меньшей мере интересно.

Его борьба с Льюисом Хэмилтоном стала украшением этого короткого Гран При Японии – а полученные в награду за четвертое место очки позволили Alpine вновь опередить McLaren в Кубке конструкторов.

Разворот Себастьяна Феттеля, Aston Martin AMR22 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

5. Феттель все еще конкурентоспособен

Как бы странно это ни звучало, Себу повезло вылететь с трассы во время первого старта. Откатившись в конец пелотона, Феттель получил возможность рискнуть и перейти на промежуточные шины раньше соперников – просто потому, что терять было уже нечего. И ставка сыграла.

Тем не менее, нельзя не отметить и пилотаж самого Себа в этот уик-энд. За одну только квалификацию, в которой он пробился в финальный сегмент, четырехкратный чемпион заслуживает аплодисментов. Ну и финиш на шестом месте – пусть и не без везения – это тоже здорово. Aston Martin уже может задуматься о борьбе с Alfa Romeo за шестое место в командном зачете.

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