Гран При Японии: дуэли в квалификациях В этот раз самый большой разрыв между гонщиками одной команды составил всего 0,405 секунды. Самое интересное, что зафиксировал он был в Red Bull

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Стартовая решетка Гран При Японии Mercedes Льюис Хэмилтон 11-7 Джордж Расселл 5 Бахрейн 9 (+0,978 в Q3) 16 (+0,663 в Q1) Саудовская Аравия 6 5 Австралия 6 (+0,108 в Q3) 13 (+0,381 в Q2) Эмилия-Романья 11 6 Майами 12 (+0,376 в Q2) 6 (+0,119 в Q3) Испания 4 8 (+0,448 в Q3) Монако 5 7 (+0,212 в Q3) Азербайджан 5 4 Канада 8 (+0,666 в Q3) 5 Великобритания 8 (+0,166 в Q3) 10 (+7,720 в Q3) Австрия 5 4 Франция 6 (+0,366 в Q3) 7 (+0,765 в Q3) Венгрия 1 7 Бельгия 8 (+0,273 в Q3) 4 Нидерланды 6 (+0,499 в Q3) 5 Италия 6 (+0,018 в Q3) 3 Сингапур 11 (+1,321 в Q2) 6 Япония 8 (+0,128 в Q3) Red Bull Макс Ферстаппен 14-4 Серхио Перес 2 Бахрейн 4 (+0,240 в Q3) 4 (+0,261 в Q3) Саудовская Аравия 1 2 Австралия 3 (+0,086 в Q3) 1 Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3) 3 Майами 4 (+0,045 в Q3) 2 Испания 5 (+0,347 в Q3) 4 (+0,037 в Q3) Монако 3 3 (+0,065 в Q3) Азербайджан 2 1 Канада 13 (+9,381 в Q2) 2 Великобритания 4 (+0,561 в Q3) 1 Австрия 4 (+0,420 в Q3) 2 Франция 3 (+0,159 в Q3) 10 Венгрия 11 (+0,481 в Q2) 1 Бельгия 3 (+0,797 в Q3) 1 Нидерланды 5 (+0,735 в Q3) 2 Италия 4 (+0,900 в Q3) 8 (+1,961 в Q3) Сингапур 2 1 Япония 4 (+0,405 в Q3) Ferrari Шарль Леклер 14-4 Карлос Сайнс 1 Бахрейн 3 (+0,129 в Q3) 2 Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3) 1 Австралия 9 (+1,540 в Q3) 2 Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3) 1 Майами 2 (+0,190 в Q3) 1 Испания 3 (+0,416 в Q3) 1 Монако 2 (+0,225 в Q3) 1 Азербайджан 4 (+0,449 в Q3) 15 (без времени в Q2) Канада 3 3 (+0,312 в Q3) Великобритания 1 2 Австрия 3 (+0,053 в Q3) 1 Франция 9 (без времени в Q3) 3 (+0,146 в Q3) Венгрия 2 4 (+0,256 в Q3) Бельгия 2 2 Нидерланды 3 (+0,071 в Q3) 1 Италия 3 (+0,268 в Q3) 1 Сингапур 4 (+0,171 в Q3) 2 Япония 3 (+0,047 в Q3) McLaren Даниэль Риккардо 2-16 Ландо Норрис 18 (+0,706 в Q1) Бахрейн 13 12 (+0,122 в Q2) Саудовская Аравия 11 7 (+0,329 в Q3) Австралия 4 6 (+0,611 в Q3) Эмилия-Романья 3 14 (+0,676 в Q2) Майами 8 9 Испания 11 (+0,184 в Q2) 14 (+0,698 в Q2) Монако 5 12 (+0,176 в Q2) Азербайджан 11 9 Канада 14 (без времени в Q2) 14 (+2,534 в Q2) Великобритания 6 16 (+0,517 в Q1) Австрия 15 11 (+0,145 в Q2) Франция 5 9 (+0,610 в Q3) Венгрия 4 11 (+0,164 в Q2) Бельгия 10 18 (+0,535 в Q1) Нидерланды 7 8 (+0,341 в Q3) Италия 7 17 (+0,312 в Q1) Сингапур 6 11 (+0,186 в Q2) Япония 10 Alpine Фернандо Алонсо 10-8 Эстебан Окон 8 Бахрейн 11 (+0,161 в Q2) 7 (+0,079 в Q3) Саудовская Аравия 5 10 (без времени в Q3) Австралия 8 5 Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1) 11 Майами 20 (без времени в Q1) 17 (+0,163 в Q1) Испания 12 7 Монако 10 (+0,800 в Q3) 10 Азербайджан 13 (+0,225 в Q2) 2 Канада 7 (+1,585 в Q3) 7 Великобритания 15 (+2,981 в Q2) 9 (+0,377 в Q3) Австрия 6 7 Франция 12 (+0,417 в Q2) 6 (+0,060 в Q3) Венгрия 5 6 (+0,188 в Q3) Бельгия 5 13 (+0,008 в Q2) Нидерланды 12 10 Италия 11 (+0,269 в Q2) 5 Сингапур 20 (+0,977 в Q1) 7 (+0,157 в Q3) Япония 5 AlphaTauri Пьер Гасли 11-7

Юки Цунода 10 Бахрейн 16 (+0,654 в Q1) 9 Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1) 11 Австралия 13 (+0,198 в Q2) 17 (+0,258 в Q1) Эмилия-Романья 16 7 Майами 9 (+0,242 в Q3) 14 (+0,222 в Q2) Испания 13 17 (+0,550 в Q1) Монако 11 6 Азербайджан 8 (+0,211 в Q3) 16 Канада 20 (+2,083 в Q1) 11 Великобритания 13 (+0,609 в Q2) 11 Австрия 14 (+0,691 в Q2) 16 (+0,045 в Q1) Франция 8 19 (+0,287 в Q1) Венгрия 16 12 Бельгия 19 (+0,509 в Q1) 11 (+0,177 в Q2) Нидерланды 9 9 Италия 15 (без времени в Q2) 7 Сингапур 10 (+0,772 в Q3) 17 (+0,192 в Q1) Япония 13 Aston Martin Нико Хюлькенберг 1-1 Лэнс Стролл 17 Бахрейн 19 (+0,795 в Q1) 18 (+0,287 в Q1) Саудовская Аравия 15 Себастьян Феттель 10-6 Лэнс Стролл 18 Австралия 20 (без времени в Q1) 9 Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2) 13 (+0,218 в Q2) Майами 10 16 Испания 18 (+0,464 в Q1) 9 Монако 18 (+0,365 в Q1) 9 Азербайджан 19 (+2,092 в Q1) 17 Канада 18 (+1,020 в Q1) 18 Великобритания 20 (+0,764 в Q1) 20 (+0,236 в Q1) Австрия 17 14 Франция 17 (+0,154 в Q1) 18 (+0,068 в Q1) Венгрия 14 16 (+0,092 в Q1) Бельгия 14 19 (+0,823 в Q1) Нидерланды 10 17 Италия 18 (+0,112 в Q1) 14 (+0,169 в Q2) Сингапур 12 9 Япония 19 (+0,163 в Q1) Williams Александр Элбон 15-2 Николя Латифи 14 Бахрейн 20 (+0,907 в Q1) 17 Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1) 16 Австралия 19 (+1,237 в Q1) 20 (без времени в Q1) Эмилия-Романья 18 18 Майами 19 (+0,059 в Q1) 19 Испания 20 (+0,270 в Q1) 16 Монако 19 (+0,792 в Q1) 16 Азербайджан 17 (+0,648 в Q1) 12 Канада 19 (+1,613 в Q1) 16 (+0,080 в Q1) Великобритания 10 12 Австрия 19 (+0,487 в Q1) 15 Франция 20 (+0,371 в Q1) 17 Венгрия 20 (+0,314 в Q1) 9 Бельгия 17 (+0,729 в Q1) 15 Нидерланды 20 (+1,698 в Q1) 19 Сингапур 20 (+0,547 в Q1) 16 Япония 20 (+0,200 в Q1) Ник де Врис 1-0 Николя Латифи 13 Италия 16 (+0,020 в Q1) Alfa Romeo Валттери Боттас 12-6 Гуаньюй Чжоу 6 Бахрейн 15 (+1,826 в Q2) 8 Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2) 12 Австралия 14 (+0,745 в Q2) 8 Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 5 Майами 17 (+0,175 в Q1) 7 Испания 15 (+1,041 в Q2) 12 Монако 20 (+2,065 в Q1) 15 (+0,654 в Q2) Азербайджан 14 11 (+0,672 в Q2) Канада 10 12 (+1,592 в Q2) Великобритания 9 13 Австрия 18 (+0,459 в Q1) 13 Франция 18 (+0,640 в Q1) 8 Венгрия 12 (+0,138 в Q2) 20 (+1,688 в Q1) Бельгия 13 16 (+0,135 в Q1) Нидерланды 14 12 Италия 14 (+0,342 в Q2) 16 (+0,708 в Q1) Сингапур 15 12 Япония 14 (+0,240 в Q2) Haas Кевин Магнуссен 13-5 Мик Шумахер 7 Бахрейн 12 (+0,537 в Q2) 10 Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2) 16 (+0,150 в Q1) Австралия 15 4 Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2) 16 (+0,330 в Q1) Майами 15 8 Испания 10 (+0,686 в Q3) 13 Монако 15 (+0,160 в Q2) 16 Азербайджан 20 (+1,032 в Q1) 5 Канада 6 (+0,396 в Q3) 17 Великобритания 19 (+0,549 в Q1) 7 Австрия 8 (+0,133 в Q3) 10 Франция 19 (+0,945 в Q1) 13 Венгрия 15 (+0,377 в Q2) 18 (+0,215 в Q1) Бельгия 15 17 (+0,300 в Q1) Нидерланды 8 19 Италия 20 (+0,097 в Q1) 9 Сингапур 13 (+0,364 в Q2) 16 (+0,300 в Q1) Япония 15 * жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года ** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Норрис рассказал, почему считает правильным наказать Макса Следующая новость Ферстаппен отделался предупреждением за эпизод с Норрисом и сохранил поул Поделились