Гран При Японии: дуэли в квалификациях
В этот раз самый большой разрыв между гонщиками одной команды составил всего 0,405 секунды. Самое интересное, что зафиксировал он был в Red Bull
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
11-7
|
Джордж Расселл
|5
|Бахрейн
|9 (+0,978 в Q3)
|16 (+0,663 в Q1)
|Саудовская Аравия
|6
|5
|Австралия
|6 (+0,108 в Q3)
|13 (+0,381 в Q2)
|Эмилия-Романья
|11
|6
|Майами
|12 (+0,376 в Q2)
|6 (+0,119 в Q3)
|Испания
|4
|8 (+0,448 в Q3)
|Монако
|5
|7 (+0,212 в Q3)
|Азербайджан
|5
|4
|Канада
|8 (+0,666 в Q3)
|5
|Великобритания
|8 (+0,166 в Q3)
|10 (+7,720 в Q3)
|Австрия
|5
|4
|Франция
|6 (+0,366 в Q3)
|7 (+0,765 в Q3)
|Венгрия
|1
|7
|Бельгия
|8 (+0,273 в Q3)
|4
|Нидерланды
|6 (+0,499 в Q3)
|5
|Италия
|6 (+0,018 в Q3)
|3
|Сингапур
|11 (+1,321 в Q2)
|6
|Япония
|8 (+0,128 в Q3)
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
14-4
|
Серхио Перес
|2
|Бахрейн
|4 (+0,240 в Q3)
|4 (+0,261 в Q3)
|Саудовская Аравия
|1
|2
|Австралия
|3 (+0,086 в Q3)
|1
|Эмилия-Романья
|7 (+1,030 в Q3)
|3
|Майами
|4 (+0,045 в Q3)
|2
|Испания
|5 (+0,347 в Q3)
|4 (+0,037 в Q3)
|Монако
|3
|3 (+0,065 в Q3)
|Азербайджан
|2
|1
|Канада
|13 (+9,381 в Q2)
|2
|Великобритания
|4 (+0,561 в Q3)
|1
|Австрия
|4 (+0,420 в Q3)
|2
|Франция
|3 (+0,159 в Q3)
|10
|Венгрия
|11 (+0,481 в Q2)
|1
|Бельгия
|3 (+0,797 в Q3)
|1
|Нидерланды
|5 (+0,735 в Q3)
|2
|Италия
|4 (+0,900 в Q3)
|8 (+1,961 в Q3)
|Сингапур
|2
|1
|Япония
|4 (+0,405 в Q3)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
14-4
|
Карлос Сайнс
|1
|Бахрейн
|3 (+0,129 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|3 (+0,177 в Q3)
|1
|Австралия
|9 (+1,540 в Q3)
|2
|Эмилия-Романья
|10 (без времени в Q3)
|1
|Майами
|2 (+0,190 в Q3)
|1
|Испания
|3 (+0,416 в Q3)
|1
|Монако
|2 (+0,225 в Q3)
|1
|Азербайджан
|4 (+0,449 в Q3)
|15 (без времени в Q2)
|Канада
|3
|3 (+0,312 в Q3)
|Великобритания
|1
|2
|Австрия
|3 (+0,053 в Q3)
|1
|Франция
|9 (без времени в Q3)
|3 (+0,146 в Q3)
|Венгрия
|2
|4 (+0,256 в Q3)
|Бельгия
|2
|2
|Нидерланды
|3 (+0,071 в Q3)
|1
|Италия
|3 (+0,268 в Q3)
|1
|Сингапур
|4 (+0,171 в Q3)
|2
|Япония
|3 (+0,047 в Q3)
McLaren
|
Даниэль Риккардо
|
2-16
|
Ландо Норрис
|18 (+0,706 в Q1)
|Бахрейн
|13
|12 (+0,122 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|7 (+0,329 в Q3)
|Австралия
|4
|6 (+0,611 в Q3)
|Эмилия-Романья
|3
|14 (+0,676 в Q2)
|Майами
|8
|9
|Испания
|11 (+0,184 в Q2)
|14 (+0,698 в Q2)
|Монако
|5
|12 (+0,176 в Q2)
|Азербайджан
|11
|9
|Канада
|14 (без времени в Q2)
|14 (+2,534 в Q2)
|Великобритания
|6
|16 (+0,517 в Q1)
|Австрия
|15
|11 (+0,145 в Q2)
|Франция
|5
|9 (+0,610 в Q3)
|Венгрия
|4
|11 (+0,164 в Q2)
|Бельгия
|10
|18 (+0,535 в Q1)
|Нидерланды
|7
|8 (+0,341 в Q3)
|Италия
|7
|17 (+0,312 в Q1)
|Сингапур
|6
|11 (+0,186 в Q2)
|Япония
|10
Alpine
|
Фернандо Алонсо
|
10-8
|
Эстебан Окон
|8
|Бахрейн
|11 (+0,161 в Q2)
|7 (+0,079 в Q3)
|Саудовская Аравия
|5
|10 (без времени в Q3)
|Австралия
|8
|5
|Эмилия-Романья
|19 (+2,140 в Q1)
|11
|Майами
|20 (без времени в Q1)
|17 (+0,163 в Q1)
|Испания
|12
|7
|Монако
|10 (+0,800 в Q3)
|10
|Азербайджан
|13 (+0,225 в Q2)
|2
|Канада
|7 (+1,585 в Q3)
|7
|Великобритания
|15 (+2,981 в Q2)
|9 (+0,377 в Q3)
|Австрия
|6
|7
|Франция
|12 (+0,417 в Q2)
|6 (+0,060 в Q3)
|Венгрия
|5
|6 (+0,188 в Q3)
|Бельгия
|5
|13 (+0,008 в Q2)
|Нидерланды
|12
|10
|Италия
|11 (+0,269 в Q2)
|5
|Сингапур
|20 (+0,977 в Q1)
|7 (+0,157 в Q3)
|Япония
|5
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
11-7
|
|10
|Бахрейн
|16 (+0,654 в Q1)
|9
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|11
|Австралия
|13 (+0,198 в Q2)
|17 (+0,258 в Q1)
|Эмилия-Романья
|16
|7
|Майами
|9 (+0,242 в Q3)
|14 (+0,222 в Q2)
|Испания
|13
|17 (+0,550 в Q1)
|Монако
|11
|6
|Азербайджан
|8 (+0,211 в Q3)
|16
|Канада
|20 (+2,083 в Q1)
|11
|Великобритания
|13 (+0,609 в Q2)
|11
|Австрия
|14 (+0,691 в Q2)
|16 (+0,045 в Q1)
|Франция
|8
|19 (+0,287 в Q1)
|Венгрия
|16
|12
|Бельгия
|19 (+0,509 в Q1)
|11 (+0,177 в Q2)
|Нидерланды
|9
|9
|Италия
|15 (без времени в Q2)
|7
|Сингапур
|10 (+0,772 в Q3)
|17 (+0,192 в Q1)
|Япония
|13
Aston Martin
|
Нико Хюлькенберг
|
1-1
|
Лэнс Стролл
|17
|Бахрейн
|19 (+0,795 в Q1)
|18 (+0,287 в Q1)
|Саудовская Аравия
|15
|
Себастьян Феттель
|
10-6
|
Лэнс Стролл
|18
|Австралия
|20 (без времени в Q1)
|9
|Эмилия-Романья
|15 (+8,162 в Q2)
|13 (+0,218 в Q2)
|Майами
|10
|16
|Испания
|18 (+0,464 в Q1)
|9
|Монако
|18 (+0,365 в Q1)
|9
|Азербайджан
|19 (+2,092 в Q1)
|17
|Канада
|18 (+1,020 в Q1)
|18
|Великобритания
|20 (+0,764 в Q1)
|20 (+0,236 в Q1)
|Австрия
|17
|14
|Франция
|17 (+0,154 в Q1)
|18 (+0,068 в Q1)
|Венгрия
|14
|16 (+0,092 в Q1)
|Бельгия
|14
|19 (+0,823 в Q1)
|Нидерланды
|10
|17
|Италия
|18 (+0,112 в Q1)
|14 (+0,169 в Q2)
|Сингапур
|12
|9
|Япония
|19 (+0,163 в Q1)
Williams
|
Александр Элбон
|
15-2
|
Николя Латифи
|14
|Бахрейн
|20 (+0,907 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|19 (+1,325 в Q1)
|16
|Австралия
|19 (+1,237 в Q1)
|20 (без времени в Q1)
|Эмилия-Романья
|18
|18
|Майами
|19 (+0,059 в Q1)
|19
|Испания
|20 (+0,270 в Q1)
|16
|Монако
|19 (+0,792 в Q1)
|16
|Азербайджан
|17 (+0,648 в Q1)
|12
|Канада
|19 (+1,613 в Q1)
|16 (+0,080 в Q1)
|Великобритания
|10
|12
|Австрия
|19 (+0,487 в Q1)
|15
|Франция
|20 (+0,371 в Q1)
|17
|Венгрия
|20 (+0,314 в Q1)
|9
|Бельгия
|17 (+0,729 в Q1)
|15
|Нидерланды
|20 (+1,698 в Q1)
|19
|Сингапур
|20 (+0,547 в Q1)
|16
|Япония
|20 (+0,200 в Q1)
|
Ник де Врис
|
1-0
|
Николя Латифи
|13
|Италия
|16 (+0,020 в Q1)
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
12-6
|
Гуаньюй Чжоу
|6
|Бахрейн
|15 (+1,826 в Q2)
|8
|Саудовская Аравия
|13 (+0,415 в Q2)
|12
|Австралия
|14 (+0,745 в Q2)
|8
|Эмилия-Романья
|14 (+1,242 в Q2)
|5
|Майами
|17 (+0,175 в Q1)
|7
|Испания
|15 (+1,041 в Q2)
|12
|Монако
|20 (+2,065 в Q1)
|15 (+0,654 в Q2)
|Азербайджан
|14
|11 (+0,672 в Q2)
|Канада
|10
|12 (+1,592 в Q2)
|Великобритания
|9
|13
|Австрия
|18 (+0,459 в Q1)
|13
|Франция
|18 (+0,640 в Q1)
|8
|Венгрия
|12 (+0,138 в Q2)
|20 (+1,688 в Q1)
|Бельгия
|13
|16 (+0,135 в Q1)
|Нидерланды
|14
|12
|Италия
|14 (+0,342 в Q2)
|16 (+0,708 в Q1)
|Сингапур
|15
|12
|Япония
|14 (+0,240 в Q2)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
13-5
|
Мик Шумахер
|7
|Бахрейн
|12 (+0,537 в Q2)
|10
|Саудовская Аравия
|14 (+0,374 в Q2)
|16 (+0,150 в Q1)
|Австралия
|15
|4
|Эмилия-Романья
|12 (+0,855 в Q2)
|16 (+0,330 в Q1)
|Майами
|15
|8
|Испания
|10 (+0,686 в Q3)
|13
|Монако
|15 (+0,160 в Q2)
|16
|Азербайджан
|20 (+1,032 в Q1)
|5
|Канада
|6 (+0,396 в Q3)
|17
|Великобритания
|19 (+0,549 в Q1)
|7
|Австрия
|8 (+0,133 в Q3)
|10
|Франция
|19 (+0,945 в Q1)
|13
|Венгрия
|15 (+0,377 в Q2)
|18 (+0,215 в Q1)
|Бельгия
|15
|17 (+0,300 в Q1)
|Нидерланды
|8
|19
|Италия
|20 (+0,097 в Q1)
|9
|Сингапур
|13 (+0,364 в Q2)
|16 (+0,300 в Q1)
|Япония
|15
* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года
** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
Норрис рассказал, почему считает правильным наказать Макса
Ферстаппен отделался предупреждением за эпизод с Норрисом и сохранил поул
Самое важное:
FIA начала расследование эпизода с трактором на Гран При Японии
Специалисты федерации изучат, как стало возможно, что тяжелая техника выехала на трассу, по которой продолжали мчаться машины участников гонки
Гасли наказали за скорость под красными флагами. Но формально
К результату пилота AlphaTauri, который финишировал в Японии 17-м, добавили еще 20 секунд
Хорнер назвал ошибкой правило, сделавшее Макса чемпионом
По мнению руководителя Red Bull Racing, FIA зря начислила участникам укороченного Гран При Японии полные очки
«Нелепо и неприемлемо». Бинотто обрушился на FIA за штраф Леклера
Глава Ferrari остался крайне недоволен как самим наказанием, так и скоростью, с которой оно было вынесено