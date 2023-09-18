Гран При Японии-2023: расписание, факты и статистика
Покинув улицы Сингапура, Формула 1 взяла курс на культовую трассу в форме восьмерки. Вот что важно знать о Гран При Японии, который пройдет в предстоящий уик-энд
Главное:
|Гонка
|Гран При Японии
|Этап
|16-й из 22
|Трасса
|«Сузука»
|Длина круга
|5,807 км
|Гоночная дистанция
|
53 круга / 307,471 км
|Направление движения
|По часовой стрелке*
|Повороты
|18 (8 левых, 10 правых)
|Рекорд круга (квалификация)**
|1:27.064 – Себастьян Феттель / Ferrari / 2019
240,113 км/ч
|Рекорд круга (гонка)**
|1:30.983 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2019
229,770 км/ч
|Выбор шин на этап
|C1 / C2 / C3
*конфигурация трассы имеет форму с самопересечением, потому одну петлю гонщики преодолевают по, а другую – против часовой стрелки
Колесо обозрения является неотъемлемой частью пейзажа на «Сузуке»
Фото: Brousseau Photo
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|22 сентября, пятница
|5:30-6:30
|Вторая тренировка
|22 сентября, пятница
|10:00-11:00
|Третья тренировка
|23 сентября, суббота
|5:30-6:30
|Квалификация
|23 сентября, суббота
|9:00-10:00
|Гонка
|
24 сентября, воскресенье
|8:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
22 сентября, пятница
|30/20 °C
|Облачно, возможен дождь
|55%
|Северо-западный, 4 м/с
|до 68%
|23 сентября, суббота
|30/20 °C
|
Переменная облачность
|3%
|
Северо-западный, 4 м/с, порывы до 10 м/с
|до 44%
|24 сентября, воскресенье
|29/21 °C
|Облачно
|2%
|
Юго-восточный, 6 м/с, порывы до 12 м/с
|до 62%
Борьба обладателя поула Шарля Леклера, Ferrari F1-75, и Макса Ферстаппена, Red Bull RB18, в первом повороте Гран При Японии-2022
Фото: Red Bull Content Pool
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:42.248 – Фернандо Алонсо / Alpine
|Лучшее время во второй тренировке
|1:41.935 – Джордж Расселл / Mercedes
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:30.671 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
|Время поула
|1:29.304 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
234,090 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 53,582 км/ч
|Лидеры гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 1 до 7 круга
Фернандо Алонсо / Alpine – 8-й круг
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 9 до 28 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
Промежуточные – дождевые – промежуточные
|Лучший круг в гонке
|1:44.411 – Чжоу Гуаньюй / Alfa Romeo
(20-й из 28)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
2. Серхио Перес / Red Bull Racing
3. Шарль Леклер / Ferrari
|Освежите в памяти ту гонку
|
Ферстаппен стал чемпионом, выиграв укороченную дождевую гонку в Японии
Что это вообще было? Объясняем, почему титул достался Максу уже в Японии
Рекордсмены Гран При Японии:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (6)
|
McLaren (9)
|Поулы
|
Михаэль Шумахер (8)
|
Ferrari (10)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (4)
|
Williams (8)
McLaren (8)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду
Трасса Гран При Японии
«В этой гонке все было против нас». Ферстаппен счел пятое место неудачей
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