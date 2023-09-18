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Формула 1 / Гран При Японии Анонс

Гран При Японии-2023: расписание, факты и статистика

Покинув улицы Сингапура, Формула 1 взяла курс на культовую трассу в форме восьмерки. Вот что важно знать о Гран При Японии, который пройдет в предстоящий уик-энд

Девушка

Главное:

Гонка Japan Гран При Японии
Этап 16-й из 22
Трасса «Сузука»
Длина круга 5,807 км
Гоночная дистанция

53 круга / 307,471 км
Направление движения По часовой стрелке*
Повороты 18 (8 левых, 10 правых)
Рекорд круга (квалификация)** 1:27.064 – Germany Себастьян Феттель / Italy Ferrari / 2019
240,113 км/ч
Рекорд круга (гонка)** 1:30.983 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2019
229,770 км/ч
Выбор шин на этап C1 / C2 / C3

*конфигурация трассы имеет форму с самопересечением, потому одну петлю гонщики преодолевают по, а другую – против часовой стрелки

Колесо обозрения является неотъемлемой частью пейзажа на «Сузуке»

Колесо обозрения является неотъемлемой частью пейзажа на «Сузуке»

Фото: Brousseau Photo

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 22 сентября, пятница  5:30-6:30
Вторая тренировка 22 сентября, пятница  10:00-11:00 
Третья тренировка 23 сентября, суббота  5:30-6:30
Квалификация 23 сентября, суббота  9:00-10:00
Гонка

24 сентября, воскресенье 

  8:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

22 сентября, пятница

 30/20 °C Облачно, возможен дождь 55% Северо-западный, 4 м/с до 68%
23 сентября, суббота 30/20 °C

Переменная облачность

 3%

Северо-западный, 4 м/с, порывы до 10 м/с

 до 44%
24 сентября, воскресенье 29/21 °C Облачно 2%

Юго-восточный, 6 м/с, порывы до 12 м/с

 до 62%
Борьба обладателя поула Шарля Леклера, Ferrari F1-75, и Макса Ферстаппена, Red Bull RB18, в первом повороте Гран При Японии-2022

Борьба обладателя поула Шарля Леклера, Ferrari F1-75, и Макса Ферстаппена, Red Bull RB18, в первом повороте Гран При Японии-2022

Фото: Red Bull Content Pool

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:42.248 – Spain Фернандо Алонсо / France Alpine
Лучшее время во второй тренировке 1:41.935 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
Лучшее время в третьей тренировке 1:30.671 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
Время поула 1:29.304 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
234,090 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
3 часа 01:44.004 (28 кругов)

Средняя скорость – 53,582 км/ч
Лидеры гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 1 до 7 круга

Spain Фернандо Алонсо / France Alpine – 8-й круг

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 9 до 28 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
2-й (после остановки гонки) и 7-й круги

Промежуточные – дождевые – промежуточные
Лучший круг в гонке 1:44.411 – China Чжоу Гуаньюй / Switzerland Alfa Romeo
(20-й из 28)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

2. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing

3. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Освежите в памяти ту гонку

Ферстаппен стал чемпионом, выиграв укороченную дождевую гонку в Японии

Что это вообще было? Объясняем, почему титул достался Максу уже в Японии

Гран При Японии: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Японии:

  Пилоты Команды
Победы

 Михаэль Шумахер (6)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (5)

United Kingdom McLaren (9)
Поулы

 Михаэль Шумахер (8)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

Italy Ferrari (10)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (4)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

United Kingdom Williams (8)

United Kingdom McLaren (8)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду

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