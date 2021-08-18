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Гран При Японии-2021 отменен
Автор: Иван Матушкин , редактор
Сочи и Стамбул остались без соседа по календарю
Формула 1 объявила об очередной перестановке в календаре на 2021 год. На этот раз из него выпал Гран При Японии. Власти страны решили отказаться от проведения этапа в связи с вызванными пандемией коронавируса сложностями.
Изначально японский этап стоял в календаре на 10 октября и должен был стать частью тройника вместе с Сочи и Сингапуром. Сингапурский этап ранее также отменился и его место в календаре занял Стамбул.
Руководство Ф1 пообещало пересмотреть календарь после отмены Японии. Будет ли этап заменен другим и какие есть варианты, пока не известно.
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Гран При Японии-2021 отменен
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