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Гран При Венгрии за 30 секунд: анимированные лэпчарты

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Гран При Венгрии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
20 июл. 2020 г., 04:35

Не хотите тратить время на просмотр записи гонки? У вас есть возможность оценить происходившее на трассе меньше чем за минуту.

Вариант № 1 (статичный)

 

Вариант № 2 (динамичный)

 

Предлагаем вам сравнить их с тем, что в тот же день творилось в первой гонке MotoGP, прошедшей на трассе в испанском Хересе.

Вариант № 1 (статичный)

 

Вариант № 2 (динамичный)

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Этап Гран При Венгрии
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