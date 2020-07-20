Гран При Венгрии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
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20 июл. 2020 г., 04:35
Не хотите тратить время на просмотр записи гонки? У вас есть возможность оценить происходившее на трассе меньше чем за минуту.
Вариант № 1 (статичный)
Вариант № 2 (динамичный)
Предлагаем вам сравнить их с тем, что в тот же день творилось в первой гонке MotoGP, прошедшей на трассе в испанском Хересе.
Вариант № 1 (статичный)
Вариант № 2 (динамичный)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP
|Этап
|Гран При Венгрии
|Сессия
|Гонка
Гран При Венгрии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
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