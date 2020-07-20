Гран При Венгрии за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Вариант № 1 (статичный)

Вариант № 2 (динамичный)

Предлагаем вам сравнить их с тем, что в тот же день творилось в первой гонке MotoGP, прошедшей на трассе в испанском Хересе.

Вариант № 1 (статичный)

Вариант № 2 (динамичный)