Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Гонка через
21 Часов
:
02 Минут
:
58 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
131 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Венгрии / Результаты

Гран При Венгрии: стартовая решетка

Поделились
Комментарии
Гран При Венгрии: стартовая решетка
Автор:
, журналист (Франция)
18 июл. 2020 г., 15:09

Racing Point изящно встроилась между Mercedes и Ferrari, а Даниила Квята на решетке придется искать весьма долго...

Читайте также:

1

 Льюис Хэмилтон (Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Валттери Боттас (Mercedes)

 

 

3

 

 Лэнс Стролл (Racing Point)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Серхио Перес (Racing Point)

 

 

5

 Себастьян Феттель (Ferrari)

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Monaco Шарль Леклер (Ferrari)

 

7

 

 Макс Ферстаппен (Red Bull)


 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Ландо Норрис (McLaren)

 

 

9

 

 Карлос Сайнс (McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Пьер Гасли (AlphaTauri)

 

11

 

Australia Даниэль Риккардо (Renault)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Джордж Расселл (Williams)

 

 

13

 

Thailand Алекс Элбон (Red Bull)

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Эстебан Окон (Renault)

 

 

15

 Николя Латифи (Williams)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Кевин Магнуссен (Haas)

 

 

17

 

 Даниил Квят (AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Ромен Грожан (Haas)

 

 

19

 

Italy Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Кими Райкконен (Alfa Romeo)

 

Читайте также:

Следующая новость
Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины

Предыдущая новость

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины

Следующая новость

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

Самое читаемое Сегодня

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Формула 1 / Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2
Формула 2 / Формула 2
16мин

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2

Хэмилтон завоевал в Венгрии 90-й поул в карьере
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон завоевал в Венгрии 90-й поул в карьере

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках
Формула 1 / Формула 1

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии
Формула 1 / Формула 1
45мин

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона
Формула 1 / Формула 1
27мин

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

Гран При Венгрии: стартовая решетка
Формула 1 / Формула 1
57мин

Гран При Венгрии: стартовая решетка

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины

Самое важное:

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона
Формула 1 / Формула 1
27мин

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии
Формула 1 / Формула 1
45мин

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

Гран При Венгрии: стартовая решетка
Формула 1 / Формула 1
57мин

Гран При Венгрии: стартовая решетка

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Хунгароринг
Автор Фабьен Гайяр

Самое читаемое

1
Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

2
Формула 2

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2

16мин
3
Формула 1

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

45мин
4
Формула 1

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках

5
Формула 1

Хэмилтон завоевал в Венгрии 90-й поул в карьере

Последние видео

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Самое важное:

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона
Формула 1

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии
Формула 1

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

Гран При Венгрии: стартовая решетка
Формула 1

Гран При Венгрии: стартовая решетка

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины
Формула 1

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины

«Со вчерашнего дня болит шея». Перес объяснил поражение Строллу
Формула 1

«Со вчерашнего дня болит шея». Перес объяснил поражение Строллу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.