Гран При Венгрии: стартовая решетка
Racing Point изящно встроилась между Mercedes и Ferrari, а Даниила Квята на решетке придется искать весьма долго...
Читайте также:
|
1
|
Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|
2
|
Валттери Боттас (Mercedes)
|
3
|
Лэнс Стролл (Racing Point)
|
4
|
Серхио Перес (Racing Point)
|
5
|
Себастьян Феттель (Ferrari)
|
6
|
Шарль Леклер (Ferrari)
|
7
|
Макс Ферстаппен (Red Bull)
|
8
|
Ландо Норрис (McLaren)
|
9
|
Карлос Сайнс (McLaren)
|
10
|
Пьер Гасли (AlphaTauri)
|
11
|
Даниэль Риккардо (Renault)
|
12
|
Джордж Расселл (Williams)
|
13
|
|
14
|
Эстебан Окон (Renault)
|
15
|
Николя Латифи (Williams)
|
16
|
Кевин Магнуссен (Haas)
|
17
|
Даниил Квят (AlphaTauri)
|
18
|
Ромен Грожан (Haas)
|
19
|
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
|
20
|
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Читайте также:
Предыдущая новость
Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины
Следующая новость
Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Сессия
|Квалификация
|Местонахождение
|Хунгароринг
|Автор
|Фабьен Гайяр