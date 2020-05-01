Гран При Венгрии сможет пройти только без зрителей

Организаторы Гран При Венгрии подтвердили, что если этап и состоится в 2020 году, то только при пустых трибунах. Такое решение было принято в связи с недавним постановлением венгерских властей о запрете на все массовые мероприятия до 15 августа. Этап Формулы 1 запланирован на 2 августа.

Даже без зрителей число персонала на Гран При превысит допустимый лимит в 500 человек. Однако организаторы могут получить разрешение на проведение этапа при закрытых трибунах.

«Решение венгерского правительства запретить проведение мероприятий на более, чем 500 человек, до 15 августа явно влияет на Гран При, – говорится в заявлении организаторов. – Команда «Хунгароринга» регулярно обсуждала с руководством Формулы 1 все варианты проведения этапа со зрителями, но теперь это стало невозможным.

Здоровье наших фанатов, а также участников и сотрудников чемпионата остается нашим главным приоритетом. Поэтому у нас не было выбора, кроме как принять решение [о гонке без зрителей].

И хотя это не идеальный сценарий, мы считаем, что лучше провести Гран При, который фанаты увидят по телевизору, чем не проводить его вообще. Поэтому мы продолжим вместе с Ф1 искать пути организации гонки».

Болельщики, уже купившие билеты на Гран При Венгрии, смогут либо вернуть деньги, либо получить билеты на этап 2021 года.