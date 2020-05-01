Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Отложен
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Коронавирус и гонки
Топик

Коронавирус и гонки

Главная
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Гран При Венгрии сможет пройти только без зрителей

Билеты
Поделились
Комментарии
Гран При Венгрии сможет пройти только без зрителей
Автор:
1 мая 2020 г., 11:05

Запрет властей не позволит организовать полноценный этап под Будапештом

Организаторы Гран При Венгрии подтвердили, что если этап и состоится в 2020 году, то только при пустых трибунах. Такое решение было принято в связи с недавним постановлением венгерских властей о запрете на все массовые мероприятия до 15 августа. Этап Формулы 1 запланирован на 2 августа.

Даже без зрителей число персонала на Гран При превысит допустимый лимит в 500 человек. Однако организаторы могут получить разрешение на проведение этапа при закрытых трибунах.

«Решение венгерского правительства запретить проведение мероприятий на более, чем 500 человек, до 15 августа явно влияет на Гран При, – говорится в заявлении организаторов. – Команда «Хунгароринга» регулярно обсуждала с руководством Формулы 1 все варианты проведения этапа со зрителями, но теперь это стало невозможным.

Здоровье наших фанатов, а также участников и сотрудников чемпионата остается нашим главным приоритетом. Поэтому у нас не было выбора, кроме как принять решение [о гонке без зрителей].

И хотя это не идеальный сценарий, мы считаем, что лучше провести Гран При, который фанаты увидят по телевизору, чем не проводить его вообще. Поэтому мы продолжим вместе с Ф1 искать пути организации гонки».

Болельщики, уже купившие билеты на Гран При Венгрии, смогут либо вернуть деньги, либо получить билеты на этап 2021 года.

Читайте также:

Следующая новость
Раллист в гостях у Формулы 1 и откат на 30 лет назад. Когда и где смотреть кибергонки в эти выходные

Предыдущая новость

Раллист в гостях у Формулы 1 и откат на 30 лет назад. Когда и где смотреть кибергонки в эти выходные
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии Билеты
Местонахождение Хунгароринг
Автор Адам Купер

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель повторяет за Простом и Алонсо. Как великие гонщики вылетали из Ferrari

2
Формула 1

Как прошел последний уик-энд Айртона Сенны

3
Формула 1

Сделай Ферстаппену болид. Red Bull поделилась бесплатной моделью для сборки

4
Формула 1

Леклер устроился в доставку еды. Благотворительную

5
Формула 1

Феттелю предсказали однолетний контракт с Ferrari

Последние видео

Зандфорт в игре F1 2020: видео 01:50
Формула 1

Зандфорт в игре F1 2020: видео

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии 01:43
Формула 1

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии

Автодром Америк задом наперед. Поехали! 01:48
Формула 1

Автодром Америк задом наперед. Поехали!

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео 01:46
Формула 1

Круг по Яс-Марине в обратную сторону: видео

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои» 01:04
Формула 1

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

Гран При Венгрии сможет пройти только без зрителей
F1

Гран При Венгрии сможет пройти только без зрителей

Раллист в гостях у Формулы 1 и откат на 30 лет назад. Когда и где смотреть кибергонки в эти выходные
F1

Раллист в гостях у Формулы 1 и откат на 30 лет назад. Когда и где смотреть кибергонки в эти выходные

Феттелю предсказали однолетний контракт с Ferrari
F1

Феттелю предсказали однолетний контракт с Ferrari

Леклер устроился в доставку еды. Благотворительную
F1

Леклер устроился в доставку еды. Благотворительную

FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений
F1

FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.