Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
00 Часов
:
54 Минут
:
43 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
133 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Венгрии / Аналитика

Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой

Поделились
Комментарии
Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой
Автор:
17 июл. 2020 г., 07:30

Формула 1 совершила первый в этом году переезд – и добралась из Шпильберга в Будапешт. Олег Карпов задает вопросы, которые стоят на повестке дня перед стартом Гран При Венгрии

1. Будет ли иной расстановка сил?

Двух Гран При было вполне достаточно, чтобы получить представление о том, какие машины в сезоне-2020 быстры, а какие – не очень. Но необходимо сделать одну оговорку: все выводы полностью верны лишь применительно к «Ред Булл Рингу».

Трасса в Будапеште, где Формула 1 гостит в этот уик-энд, достаточно сильно отличается от австрийский. Этого не значит, что расстановка сил изменится полностью, но в деталях – вполне возможно.

В первую очередь будет интересно посмотреть на машины с моторами Ferrari, которым в Шпильберге явно недоставало мощности. В Венгрии лошадиные силы уже не настолько важны. Как это скажется на конкурентоспособности Ferrari, Haas и Alfa Romeo?

Плюс, еще остается надежда, что на «Хунгароринге» чуть менее резвыми будут машины Mercedes. Получится ли у Макса Ферстаппена их одолеть?

2. Удержится ли Боттас на первой строчке?

Гонщики Mercedes обменялись победами в Австрии, но в Будапешт лидером приехал Валттери Боттас – у него по-прежнему есть запас в шесть очков, который образовался благодаря неудаче Льюиса Хэмилтона в самый первый уик-энд сезона.

С одной стороны, есть основания рассчитывать, что Валттери сможет навязать в этом году борьбу напарнику. Он уверенно выиграл Гран При Австрии и минимизировал потери в Гран При Штирии, обойдя Макса Ферстаппена за несколько кругов до финиша. Он, в конце концов, лидирует в личном зачете.

С другой стороны, нечто подобное мы уже видели – хотя бы в прошлом году. Что Валттери способен сильно начать чемпионат, мы знаем. Но еще ни разу он не заставлял Льюиса нервничать в концовках.

Хэмилтон всегда был силен на «Хунгароринге», и было бы логично назвать его фаворитом и на сей раз. Победа выведет его в лидеры чемпионата, который затем продолжится двумя гонками в Сильверстоуне, где – опять же – Льюис традиционно силен. Сможет ли Валттери его остановить?

3. Доберется ли Racing Point до подиума?

Розовая команда занимает весьма привычное для себя четвертое место в Кубке конструкторов, но в этом году довольствоваться им было бы странно. Racing Point сильнее, чем показывает таблица командного зачета. В прошлое воскресенье в Шпильберге Серхио Перес был не просто быстрее Red Bull Алекса Элбона – на некоторых отрезках дистанции его темп соответствовал темпу Mercedes.

В общем, реальную силу Racing Point мы пока оценить не могли. Очень хочется понять, на что же способна команда Лоуренса Стролла в нормальный уик-энд – с сухой квалификацией и гонкой без машины безопасности. Достаточно ли у розовых машин скорости, чтобы претендовать на подиумы?

4. Помогут ли обновления Ferrari?

Стараниями Шарля Леклера Ferrari так и не смогла в полной мере понять, насколько эффективными оказались новинки, которые команда в спешном порядке подготовила ко второму Гран При сезона. Гонка Скудерии закончилась в третьем повороте, что привело не только к потере данных о работе обновлений, но и к потере самих обновлений тоже – они частично были разрушены в аварии, и всю неделю база Ferrari в Маранелло работала в две смены, чтобы создать новые детали для машин Леклера и Феттеля.

Судя по всему, никаких дополнительных новинок в этот уик-энд не будет. Ferrari продолжит работать с тем пакетом, который хотела протестировать на второй неделе в Шпильберге.

5. Исправится ли Элбон?

Алекс Элбон отстал от Макса Ферстаппена на финише Гран При Штирии на полминуты – и этот отрыв был бы намного больше, не соверши голландец пит-стоп в концовке. По ходу дистанции второй пилот Red Bull проходил свои круги на секунду с лишним медленнее, чем первый – и на неделе после Гран При сразу несколько экспертов прошлись по Алексу с критикой.

В Red Bull продолжают Элбона защищать и оправдывать, заявляя о том, что готовы его поддержать. Но что-то подобное мы уже слышали и про Пьера Гасли в прошлом году. Если Алекс сам себе не поможет, удержаться в Red Bull будет сложно.

Читайте также:

Следующая новость
Williams объявила состав пилотов на 2021 год

Предыдущая новость

Williams объявила состав пилотов на 2021 год

Следующая новость

Риккардо требует обсудить на брифинге инцидент со Строллом

Риккардо требует обсудить на брифинге инцидент со Строллом

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят

Ferrari нашла причину потерь на прямых. Все дело в радиаторах
Формула 1 / Формула 1

Ferrari нашла причину потерь на прямых. Все дело в радиаторах

Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1
35мин

Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой

Квят и Гасли определили цель AlphaTauri на ближайшие гонки
Формула 1 / Формула 1

Квят и Гасли определили цель AlphaTauri на ближайшие гонки

Феттель переходит в Aston Martin: подробности
Формула 1 / Формула 1

Феттель переходит в Aston Martin: подробности

Квят: вставать на колено – против русского менталитета
Формула 1 / Формула 1

Квят: вставать на колено – против русского менталитета

Williams объявила состав пилотов на 2021 год
Формула 1 / Формула 1
52мин

Williams объявила состав пилотов на 2021 год

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности
Формула 1 / Формула 1

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности

Самое важное:

Риккардо требует обсудить на брифинге инцидент со Строллом
Формула 1 / Формула 1
7мин

Риккардо требует обсудить на брифинге инцидент со Строллом

Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1
35мин

Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой

Williams объявила состав пилотов на 2021 год
Формула 1 / Формула 1
52мин

Williams объявила состав пилотов на 2021 год

Анонс Гран При Венгрии: расписание, трансляции и статистика
Формула 1 / Формула 1

Анонс Гран При Венгрии: расписание, трансляции и статистика

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Валттери Боттас В Магазин , Александр Элбон
Автор Олег Карпов

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят

2
Формула 1

Ferrari нашла причину потерь на прямых. Все дело в радиаторах

3
Формула 1

Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой

35мин
4
Формула 1

Квят и Гасли определили цель AlphaTauri на ближайшие гонки

5
Формула 1

Феттель переходит в Aston Martin: подробности

Последние видео

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Реверсивная решетка ГП Штирии 01:06
Формула 1

Реверсивная решетка ГП Штирии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Самое важное:

Риккардо требует обсудить на брифинге инцидент со Строллом
Формула 1

Риккардо требует обсудить на брифинге инцидент со Строллом

Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1

Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой

Williams объявила состав пилотов на 2021 год
Формула 1

Williams объявила состав пилотов на 2021 год

Анонс Гран При Венгрии: расписание, трансляции и статистика
Формула 1

Анонс Гран При Венгрии: расписание, трансляции и статистика

Лучшие фото Гран При Венгрии: четверг
Формула 1

Лучшие фото Гран При Венгрии: четверг

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.