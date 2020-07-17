Гран При Венгрии: пять вопросов перед гонкой

1. Будет ли иной расстановка сил?

Двух Гран При было вполне достаточно, чтобы получить представление о том, какие машины в сезоне-2020 быстры, а какие – не очень. Но необходимо сделать одну оговорку: все выводы полностью верны лишь применительно к «Ред Булл Рингу».

Трасса в Будапеште, где Формула 1 гостит в этот уик-энд, достаточно сильно отличается от австрийский. Этого не значит, что расстановка сил изменится полностью, но в деталях – вполне возможно.

В первую очередь будет интересно посмотреть на машины с моторами Ferrari, которым в Шпильберге явно недоставало мощности. В Венгрии лошадиные силы уже не настолько важны. Как это скажется на конкурентоспособности Ferrari, Haas и Alfa Romeo?

Плюс, еще остается надежда, что на «Хунгароринге» чуть менее резвыми будут машины Mercedes. Получится ли у Макса Ферстаппена их одолеть?

2. Удержится ли Боттас на первой строчке?

Гонщики Mercedes обменялись победами в Австрии, но в Будапешт лидером приехал Валттери Боттас – у него по-прежнему есть запас в шесть очков, который образовался благодаря неудаче Льюиса Хэмилтона в самый первый уик-энд сезона.

С одной стороны, есть основания рассчитывать, что Валттери сможет навязать в этом году борьбу напарнику. Он уверенно выиграл Гран При Австрии и минимизировал потери в Гран При Штирии, обойдя Макса Ферстаппена за несколько кругов до финиша. Он, в конце концов, лидирует в личном зачете.

С другой стороны, нечто подобное мы уже видели – хотя бы в прошлом году. Что Валттери способен сильно начать чемпионат, мы знаем. Но еще ни разу он не заставлял Льюиса нервничать в концовках.

Хэмилтон всегда был силен на «Хунгароринге», и было бы логично назвать его фаворитом и на сей раз. Победа выведет его в лидеры чемпионата, который затем продолжится двумя гонками в Сильверстоуне, где – опять же – Льюис традиционно силен. Сможет ли Валттери его остановить?

3. Доберется ли Racing Point до подиума?

Розовая команда занимает весьма привычное для себя четвертое место в Кубке конструкторов, но в этом году довольствоваться им было бы странно. Racing Point сильнее, чем показывает таблица командного зачета. В прошлое воскресенье в Шпильберге Серхио Перес был не просто быстрее Red Bull Алекса Элбона – на некоторых отрезках дистанции его темп соответствовал темпу Mercedes.

В общем, реальную силу Racing Point мы пока оценить не могли. Очень хочется понять, на что же способна команда Лоуренса Стролла в нормальный уик-энд – с сухой квалификацией и гонкой без машины безопасности. Достаточно ли у розовых машин скорости, чтобы претендовать на подиумы?

4. Помогут ли обновления Ferrari?

Стараниями Шарля Леклера Ferrari так и не смогла в полной мере понять, насколько эффективными оказались новинки, которые команда в спешном порядке подготовила ко второму Гран При сезона. Гонка Скудерии закончилась в третьем повороте, что привело не только к потере данных о работе обновлений, но и к потере самих обновлений тоже – они частично были разрушены в аварии, и всю неделю база Ferrari в Маранелло работала в две смены, чтобы создать новые детали для машин Леклера и Феттеля.

Судя по всему, никаких дополнительных новинок в этот уик-энд не будет. Ferrari продолжит работать с тем пакетом, который хотела протестировать на второй неделе в Шпильберге.

5. Исправится ли Элбон?

Алекс Элбон отстал от Макса Ферстаппена на финише Гран При Штирии на полминуты – и этот отрыв был бы намного больше, не соверши голландец пит-стоп в концовке. По ходу дистанции второй пилот Red Bull проходил свои круги на секунду с лишним медленнее, чем первый – и на неделе после Гран При сразу несколько экспертов прошлись по Алексу с критикой.

В Red Bull продолжают Элбона защищать и оправдывать, заявляя о том, что готовы его поддержать. Но что-то подобное мы уже слышали и про Пьера Гасли в прошлом году. Если Алекс сам себе не поможет, удержаться в Red Bull будет сложно.