Гран При Венгрии: пять быстрых выводов

1. Боттасу предстоит непростой отпуск

Этот старт вполне может решить исход чемпионата. Валттери Боттас вряд ли планировал выбить две машины Red Bull в первом повороте. Но так получилось, что именно на «Хунгароринге» финн внес самый большой пока свой вклад в успех кампании Mercedes в 2021 году.

Тем не менее, он вряд ли собой очень доволен. Потому что количество критики, которое выльется на него в ближайшие недели, сейчас даже трудно представить. Вся Голландия теперь его ненавидит. Да и в Мексике вряд ли у него сейчас много фанатов. А две эти страны Валттери в этом году еще стоит посетить…

Будут ли мучить финна угрызения совести?

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

2. Возможно, судьям все-таки стоит учитывать последствия

Нет, с судейством в Формуле 1 все-таки не все в порядке.

Валттери Боттас получил за завал на старте пять позиций на решетке в Спа.

Две недели назад Майкл Маси отметил, что судьи не должны учитывать последствия аварии при разборе спорных инцидентов, и наказание для Валттери можно даже назвать логичным – в конце концов, потерять машину Формулы 1 на мокром асфальте очень легко.

Но является ли этот штраф справедливым? После того, как он фактически единолично расправился со всей командой Red Bull разом, кажется, что пять позиций на решетке – это какая-то неудачная шутка.

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3. Боссам Mercedes стоит извиниться перед Red Bull

В Mercedes точно не могут назвать итог этого Гран При полностью справедливым. Вторые пилоты команд не должны вмешиваться в борьбу за титул таким образом, как это сделал Боттас в Венгрии – даже если согласиться с тем, что это была всего-навсего ошибка.

Тото Вольфу первым делом после финиша стоило бы извиниться за ошибку Валттери перед главными соперниками. Потому что Макс Ферстаппен точно не заслужил потерять в этой гонке столько очков по отношению к главному сопернику.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

4. Окону повезло. Но он не подвел

Как вовремя в Alpine разобрались с проблемами Эстебана!

После двух этапов в Австрии машину француза полностью перетряхнули – и он вернулся на тот уровень, на котором начал этот чемпионат. В Венгрии усилия команды и самого Окона окупились сполна!

Да, без удачи не обошлось. Но Эстебан на протяжении всей гонки сдерживал четырехкратного чемпиона мира за рулем более быстрой машины. Молодец!

Но и перед Фернандо надо проставиться.

5. Mercedes перехватила инициативу

Даже если забыть о том, что происходило в это сумасшедшее воскресенье, нельзя не отметить, что Mercedes теперь смотрится намного сильнее, чем месяц назад.

Новинки, привезенные в Сильверстоун, сработали – и на «Хунгароринге» Льюис Хэмилтон выиграл вторую квалификацию подряд, а Mercedes в полном составе оккупировала первый ряд.

Чемпионская команда теперь лидирует в обоих зачетах. Еще месяц назад – после двух убедительных побед Ферстаппена на Red Bull Ринге – представить такое было очень сложно. Но теперь фаворитами сезона впору снова называть Mercedes.

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