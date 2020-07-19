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Формула 1 / Гран При Венгрии / Аналитика

Гран При Венгрии: пять быстрых выводов

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Гран При Венгрии: пять быстрых выводов
Автор:
19 июл. 2020 г., 14:54

Льюис Хэмилтон выиграл вторую гонку подряд и вышел в лидеры сезона. Олег Карпов спешит с выводами сразу после финиша Гран При Венгрии

1. Боттас все еще недостаточно хорош

Долго ждать не пришлось. После осечки на старте сезона Льюис Хэмилтон вернулся на первую строчку протокола личного зачета. Две последние гонки расставили все на привычные места: Льюис просто-напросто быстрее Валттери Боттаса – как в квалификациях, так и в гонках.

Да, финн был хорош в первый уик-энд, но давайте честно признаем: там ему немного повезло. Его же собственный вылет на последних секундах квалификации, возможно, лишил Льюиса шанса заработать поул, плюс подставил под штраф. В общем, Гран При Австрии Валттери выиграл не только благодаря своей скорости, но и не без помощи напарника. Но две следующие гонки показали, что если у Льюиса все складывается ровно, то Валттери ему явно не соперник.

2. Формула 1 – командный вид спорта

Об этом легко забыть. Работа механиков попадает в кадры трансляции по большому счету только во время пит-стопов, и это, пожалуй, не слишком справедливо.

Перед стартом Гран При Венгрии механики Red Bull получили свою «минуту славы». Вылет Макса в барьеры на установочном круге вряд ли пришелся им по душе, но зато мы стали свидетелями по-настоящему фантастического перформанса в их исполнении. Перебрав за пару десятков минут подвеску и заменив переднее крыло, парни позволили голландцу стартовать-таки с решетки.

Этот кубок за второе место – их кубок за победу. Макс просто обязан проставиться.

3. Mercedes никто не сможет помешать

Помните, как перед Будапештом мы еще надеялись на то, что Mercedes будет более уязвима на трассах, где прямых поменьше, чем на «Ред Булл Ринге»?

Реальность оказалась суровой. В эти выходные Mercedes не просто вновь была быстрее всех. Ее преимущество стало еще более ощутимым.

Подавляющим. Огромным. Для интриги в чемпионате – катастрофическим.

Нет, Red Bull точно не сумеет в этом году ничего противопоставить Mercedes в командном зачете. А Ферстаппен побороться за личный титул сможет только в том случае, если Льюис и Валттери вместе слягут с коронавирусом. Чего мы, конечно, им ни в коем случае не желаем.

4. У Racing Point будут подиумы

Надо только дождаться первого более или менее спокойного уик-энда. Конечно, обстоятельства тоже должны сложиться в пользу парней в розовом, но в Венгрии мы увидели: по чистой скорости Racing Point может быть и второй по силе командой в пелотоне. В субботу в Венгрии с этим было вообще невозможно спорить. Но хаотичный старт на мокрой трассе чуть спутал карты подопечным Отмара Сафнауэра.

Так или иначе, Лэнс Стролл все равно добрался до финиша на четвертом месте – а значит, осталось сделать лишь последний шаг. До конца года они точно проберутся в тройку.

Впрочем, оговоримся: все вышесказанное действительно только в том случае, если FIA не удовлетворит протест Renault или возможные следующие.

5. Ф1 2020 года могла бы быть прекрасна без Mercedes

Да, наверное, титул бы достался Ферстаппену – причем, почти без сопротивления. Но какие бы у нас были гонки!

Позади Mercedes и Макса вообще невозможно выбрать явного фаворита. За победу и подиум в классе «остальных» могут бороться представители четырех с половиной команд.

Red Bull Алекса Элбона, Racing Point, McLaren, Renault и даже Ferrari более или менее равны по скорости, а расстановка сил в их группе почти наверняка будет меняться по ходу чемпионата.

В общем, Формула 1 в сезоне-2020 хороша. Но могла бы быть прекрасна.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Гонка
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Racing Point
Автор Олег Карпов

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