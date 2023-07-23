Гран При Венгрии: пять быстрых выводов

1. McLaren быстры, далее – везде

Этот этап должен был стать тестом. Едва спустившись с подиума в Сильверстоуне, Ландо Норрис тут же заявил, что лучше не ждать от McLaren повторения чего-то подобного в Венгрии – ввиду наличия немалого количества на трассе близ Будапешта медленных поворотов. В них даже B-версия оранжевой машины чувствует себя не очень хорошо, утверждал Ландо. Причин ему не верить было не так много – в конце концов, эта теория выглядела достаточно убедительно.

В субботу вечером в Венгрии его боссу Андреа Стелле пришлось почти оправдываться. После того, как его пилоты забронировали в квалификации второй ряд стартового поля, итальянец сообщил, что «Хунгароринг» – это вообще-то не медленная трасса, а среднескоростная.

Но теперь оправдываться уже ни к чему: McLaren – вторая по силе машина чемпионата на данном отрезке времени. На любом типе трасс.

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2. Пиастри и правда хорош

Что подкупает в выступлениях Оскара Пиастри больше всего – это отсутствие какой-либо драмы. Он не только не ошибается и не истерит по радио (оценили его лаконичный комментарий после схватки с Серхио Пересом?), он вообще все делает с грацией метронома. Было бы преувеличением сказать, что молодой австралиец – уже ровня Ландо Норрису. В конце концов, квалификационный счет пока сильно в пользу британца, да и в гонке Оскар отстал все-таки прилично. Но самое главное, он стабилен.

Это качество легко недооценить, но в Формуле 1 – огромное количество деталей. Очень многое может пойти не так. Посмотрите на того же Переса: даже после стольких лет в Ф1 его уик-энды портят какие-то совершенно вроде бы незначительные, но очень сильно влияющие на результат помарки. Где-то перетормозил, где-то чуть задел траву, где-то чуть переусердствовал на круге подготовки к квалификационной попытке – и все. Оскар же два последних Гран При проводит так, словно это у него десять с лишним лет опыта в Ф1. Качественно – если одним словом.

Подиумы у него еще будут.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Aston Martin больше не вторая сила

После Венгрии уже можно не стесняться, а просто окончательно констатировать: Aston Martin не выдержала темп гонки обновлений – и упустила преимущество, которое было у команды не старте сезона над соперниками из группы преследователей Red Bull.

McLaren теперь намного быстрее. Mercedes – уже, можно сказать, давно впереди. Фактически сейчас Aston Martin находится на одном уровне с Ferrari, но у «красных» хотя бы два более или менее быстрых и стабильных пилота – чего не скажешь о «зеленых».

Есть все основания полагать, что сезон, в начале которого Aston Martin стала главной сенсацией, команда закончит не на втором местом в Кубке конструкторов, а вообще на пятом. С тем темпом, что взяли парни из McLaren, вряд ли будет удивительно, если к концу чемпионата они догонят подопечных Лоренса Стролла.

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4. Риккардо – все еще пилот Ф1

Оценивать сложно. Стартовая авария ощутимо испортила Даниэлю гонку, но при учете того, что все позиции в зачетной зоне достались пилотам пяти топ-команд, он вряд ли мог рассчитывать на попадание в десятку. Но получилось все равно неплохо. Победа над напарником в квалификации первого же Гран При на новой машине – это уже показатель. Какие-то более громкие заявления сейчас делать было бы неправильно, но Даниэль Риккардо – точно пилот уровня Ф1.

Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Макс опять молодец

Давайте зафиксируем: без Макса Ферстаппена эта победа Red Bull могла бы и не получиться столь убедительной. Достаточно просто вспомнить стартовую позицию Переса, чтобы оценить квалификационный круг Макса. Будь за рулем второй машины «Быков» кто-то еще – команда могла и вовсе остаться без первого ряда.

В гонке – тут спорить сложно: преимущество Red Bull с полными баками подавляющее. Так что прям совсем из кожи вон голландцу, конечно, лезть не приходится. Но можно восхититься хотя бы тем, что ему по-прежнему не наскучило выигрывать вот так – без вопросов и намека на интригу…