Гран При Венгрии: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен снова победил, два пилота Mercedes снова поднялись на подиум, Ferrari снова начудила. Олег Карпов подводит первые итоги последней гонки Формулы 1 перед летним перерывом.
1. Макс Ферстаппен – тоже человек, но с приставкой «сверх-»
После того, как пилот выигрывает гонку при старте с десятого места, ему сложно предъявлять претензии. В этот раз можно – за разворот перед последним поворотом сразу после обгона Шарля Леклера. Эксперты, наверное, снизят ему свои оценки на балл-полтора. Но что это меняет? Очередное фантастическое выступление в исполнении чемпиона мира. В скором времени – двукратного.
2. Mercedes снова в деле
Побед придется подождать еще чуть-чуть, но Гран При Венгрии дал достаточно поводов полагать, что они в этом году у Mercedes все-таки будут. Первый поул Джорджа Расселла в субботу – конечно, главный из них. Но и в гонке «Серебряные стрелы» смотрелись не так плохо. Британец, между прочим, лидировал почти половину дистанции. Просто так подобные вещи не случаются.
Тото Вольф и его команда планомерно улучшают свою машину, и на некоторых отрезках гонки Расселл был реально быстрее Ferrari. На всей дистанции соперники пока все-таки сильнее. Но есть стойкое ощущение, что до конца чемпионата Mercedes может это исправить...
Джордж Расселл, Mercedes W13, Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
3. Расселл готов ко всему
Три года в Williams точно не прошли даром: в Mercedes Джордж Расселл перешел действительно полноценным топ-пилотом. Ему не нужны никакие скидки. Он будто боролся с ферстаппенами и леклерами в Ф1 уже как минимум пару-тройку сезонов. Получив первую в сезоне возможность завоевать поул, Джордж собрал отличный круг в Q3. Получив возможность бороться с Ferrari и Red Bull, он не стеснялся с ними бороться, доказав, что умеет и защищаться, и обгонять...
Победы у него обязательно будут. Но это мы узнали не сейчас. Это мы узнали еще два года назад в Бахрейне.
4. Вывод про Ferrari и стратегию
Это просто обязательный пункт, как почти после любой гонки Формулы 1.
Снова знакомое ощущение, не правда ли? У Ferrari самая быстрая машина в гонке, но результат – очередное разочарование.
Маттиа Бинотто и пилоты продолжают защищать своих стратегов в прессе, но может быть, все же пришло время признать, что нужны перестановки?
Мик Шумахер, Haas VF-22, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
5. Новинки не слишком ускорили Haas
Одна из интриг Гран При Венгрии: Haas последней в этом сезоне обновила свою машину – правда, пока только одну. Выступления Кевина Магнуссена многие ждали с нетерпением, но на деле получилось оно каким-то не слишком показательным. Сам датчанин после квалификации настаивал, что уже чувствует, будто VF-22 стала быстрее. Но серьезных доказательств мы этому не увидели ни в субботу, ни в воскресенье.
Да, внеплановый пит-стоп в начале дистанции испортил эксперимент, но все равно нужно констатировать: Мик Шумахер на старой машине финишировал почти на 20 секунд впереди напарника.
Ферстаппен прорвался к победе в Венгрии с десятого места
Ферстаппен объяснил разворот в Гран При Венгрии
Самое важное:
Анализ: как переход Алонсо в Aston Martin повлияет на рынок пилотов
Новый контракт двукратного чемпиона с Alpine в паддоке считали делом очевидным – но внезапно оказалось, что в Энстоуне открылась вакансия на 2023 год…
Хэмилтон: Мы поняли, как опережать Ferrari
По словам пилота Mercedes, его команде удалось значительно продвинуться в понимании своей машины – результатом чего и стал двойной подиум в Венгрии
Ферстаппен назвал автора победной тактики Red Bull в Венгрии
По словам Макса, решения «безумно спокойной» Ханны Шмиц сыграли ключевую роль по ходу гонки на «Хунгароринге»
Pirelli: Это мы подсказали Red Bull тактику на гонку
Как рассказал Марио Изола, скорость Макса Ферстаппена стала главным сюрпризом на «Хунгароринге», но победа пилота стала заслугой не только команды