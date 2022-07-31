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Формула 1 / Гран При Венгрии Аналитика

Гран При Венгрии: пять быстрых выводов

Макс Ферстаппен снова победил, два пилота Mercedes снова поднялись на подиум, Ferrari снова начудила. Олег Карпов подводит первые итоги последней гонки Формулы 1 перед летним перерывом.

Олег Карпов
Автор:
Гран При Венгрии: пять быстрых выводов
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1. Макс Ферстаппен – тоже человек, но с приставкой «сверх-»

После того, как пилот выигрывает гонку при старте с десятого места, ему сложно предъявлять претензии. В этот раз можно – за разворот перед последним поворотом сразу после обгона Шарля Леклера. Эксперты, наверное, снизят ему свои оценки на балл-полтора. Но что это меняет? Очередное фантастическое выступление в исполнении чемпиона мира. В скором времени – двукратного.

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2. Mercedes снова в деле

Побед придется подождать еще чуть-чуть, но Гран При Венгрии дал достаточно поводов полагать, что они в этом году у Mercedes все-таки будут. Первый поул Джорджа Расселла в субботу – конечно, главный из них. Но и в гонке «Серебряные стрелы» смотрелись не так плохо. Британец, между прочим, лидировал почти половину дистанции. Просто так подобные вещи не случаются.

Тото Вольф и его команда планомерно улучшают свою машину, и на некоторых отрезках гонки Расселл был реально быстрее Ferrari. На всей дистанции соперники пока все-таки сильнее. Но есть стойкое ощущение, что до конца чемпионата Mercedes может это исправить...

Джордж Расселл, Mercedes W13, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Джордж Расселл, Mercedes W13, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Расселл готов ко всему

Три года в Williams точно не прошли даром: в Mercedes Джордж Расселл перешел действительно полноценным топ-пилотом. Ему не нужны никакие скидки. Он будто боролся с ферстаппенами и леклерами в Ф1 уже как минимум пару-тройку сезонов. Получив первую в сезоне возможность завоевать поул, Джордж собрал отличный круг в Q3. Получив возможность бороться с Ferrari и Red Bull, он не стеснялся с ними бороться, доказав, что умеет и защищаться, и обгонять...

Победы у него обязательно будут. Но это мы узнали не сейчас. Это мы узнали еще два года назад в Бахрейне.

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4. Вывод про Ferrari и стратегию

Это просто обязательный пункт, как почти после любой гонки Формулы 1.

Снова знакомое ощущение, не правда ли? У Ferrari самая быстрая машина в гонке, но результат – очередное разочарование.

Маттиа Бинотто и пилоты продолжают защищать своих стратегов в прессе, но может быть, все же пришло время признать, что нужны перестановки?

Мик Шумахер, Haas VF-22, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Мик Шумахер, Haas VF-22, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

5. Новинки не слишком ускорили Haas

Одна из интриг Гран При Венгрии: Haas последней в этом сезоне обновила свою машину – правда, пока только одну. Выступления Кевина Магнуссена многие ждали с нетерпением, но на деле получилось оно каким-то не слишком показательным. Сам датчанин после квалификации настаивал, что уже чувствует, будто VF-22 стала быстрее. Но серьезных доказательств мы этому не увидели ни в субботу, ни в воскресенье.

Да, внеплановый пит-стоп в начале дистанции испортил эксперимент, но все равно нужно констатировать: Мик Шумахер на старой машине финишировал почти на 20 секунд впереди напарника.

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