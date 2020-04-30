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Гран При Венгрии под угрозой: власти запретили массовые мероприятия до 15 августа

Билеты
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Гран При Венгрии под угрозой: власти запретили массовые мероприятия до 15 августа
Автор:
, Редактор
30 апр. 2020 г., 10:43

Запрет затрагивает любые мероприятия с участием 500 и более человек

Проведение Гран При Венгрии оказалось под угрозой после того, как власти страны ввели запрет на все массовые мероприятия численностью от 500 человек. Этот запрет будет действовать до 15 августа.

Первоначальный календарь Формулы 1 предусматривает проведение Гран При Венгрии 2 августа. Даже если гонка пройдет без зрителей, число ее участников, членов команд, маршалов и организаторов превысит 500 человек.

Однако сейчас рассматривается альтернативный календарь. Согласно данным издания Bild, сезон стартует с двух подряд гонок в Австрии, затем будет две гонки в Сильверстоуне и после них – две гонки на «Хунгароринге». Первая из них может состояться 16 августа – то есть уже после снятия запрета.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии Билеты
Местонахождение Хунгароринг
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

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