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Гран При Венгрии останется в календаре Формулы 1 до 2032 года

Промоутеры чемпионата мира объявили о продлении контракта с организаторами этапа на «Хунгароринге» – и предстоящей реконструкции трассы в пригороде Будапешта

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После старта: впереди Джордж Расселл, Mercedes W13, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Ландо Норрис, McLaren MCL36, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Прежнее соглашение с организаторами венгерского этапа уже действовало до 2027 года включительно, а по ходу уик-энда боссы спорта анонсировали его продление еще на пять лет. 

При этом реконструкция комплекса боксов, которая неспешно продолжается аж с 2015 года, должна быть окончательно завершена к гонке будущего сезона.

Также известно, что в 2024-м Гран При Венгрии вновь станет предпоследней гонкой до летнего перерыва и пройдет с 19 по 21 июля. 

«Хунгароринг» принимает Формулу 1 с 1986 года, это был первый этап чемпионата в восточной части Европы. Сейчас трасса близ Будапешта является восьмой в истории чемпионата по количеству принятых гонок – и четвертой по продолжительности непрерывного присутствия в календаре на настоящий момент. 

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