Гран При Венгрии останется в календаре Формулы 1 до 2032 года
Промоутеры чемпионата мира объявили о продлении контракта с организаторами этапа на «Хунгароринге» – и предстоящей реконструкции трассы в пригороде Будапешта
Прежнее соглашение с организаторами венгерского этапа уже действовало до 2027 года включительно, а по ходу уик-энда боссы спорта анонсировали его продление еще на пять лет.
При этом реконструкция комплекса боксов, которая неспешно продолжается аж с 2015 года, должна быть окончательно завершена к гонке будущего сезона.
Также известно, что в 2024-м Гран При Венгрии вновь станет предпоследней гонкой до летнего перерыва и пройдет с 19 по 21 июля.
«Хунгароринг» принимает Формулу 1 с 1986 года, это был первый этап чемпионата в восточной части Европы. Сейчас трасса близ Будапешта является восьмой в истории чемпионата по количеству принятых гонок – и четвертой по продолжительности непрерывного присутствия в календаре на настоящий момент.
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Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии Видео: стартовая решетка Гран При Венгрии
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