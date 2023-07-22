Гран При Венгрии останется в календаре Формулы 1 до 2032 года

Прежнее соглашение с организаторами венгерского этапа уже действовало до 2027 года включительно, а по ходу уик-энда боссы спорта анонсировали его продление еще на пять лет.

При этом реконструкция комплекса боксов, которая неспешно продолжается аж с 2015 года, должна быть окончательно завершена к гонке будущего сезона.

Также известно, что в 2024-м Гран При Венгрии вновь станет предпоследней гонкой до летнего перерыва и пройдет с 19 по 21 июля.

«Хунгароринг» принимает Формулу 1 с 1986 года, это был первый этап чемпионата в восточной части Европы. Сейчас трасса близ Будапешта является восьмой в истории чемпионата по количеству принятых гонок – и четвертой по продолжительности непрерывного присутствия в календаре на настоящий момент.