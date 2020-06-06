Этап в Венгрии впервые прошел в 1986 году, став дебютом для Формулы 1 в Восточной Европе. С тех пор ни один сезон не обходился без гонки в пригороде Будапешта. Этим летом Гран При должен пройти в 35-й раз.

Из-за карантинных мер уик-энд 17-19 июля состоится без зрителей. Местные промоутеры согласились на такой формат, со своей стороны попросив пролонгировать на год действующее соглашение с Формулой 1, подписанное еще в 2016-м. Liberty Media согласилась.

Таким образом, венгерский этап гарантировал себе место в календаре до 2027 года. Кроме того, для «Хунгароринга» будет снижен промоутерский взнос – и в целом, и дополнительно для предстоящего этапа с пустыми трибунами.

В Венгрии были готовы принять в 2020-м более одной гонки, однако из-за необходимости выдержать карантин перед британским этапом пилоты всего раз выйдут на старт на «Хунгароринге».