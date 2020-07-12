Гран При Венгрии Формулы 1 оказался под угрозой отмены

Накануне стало известно о строгих карантинных мерах, которые власти Венгрии собрались применить к работникам Формулы 1. Под большой угрозой оказалось пребывание на Гран При граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Великобритании.

Семь из десяти команд Ф1 базируются именно в Англии. Из-за этого позиция венгерских властей озаботила боссов чемпионата. Чейз Кэри пытается добиться от венгерского руководства исключения из карантинных мер для Формулы 1, а если этого не произойдет, серия готова отказаться от Гран При Венгрии. Вместо этого Ф1 сможет провести третью гонку в Австрии подряд.

«Чейз Кэри спросил меня, что гонщики думают о проведении трех гонок на «Ред Булл Ринге», – рассказал глава Ассоциации пилотов Ф1 Алекс Вурц австрийской прессе. – Я сказал, что если мы можем выступать только на этой трассе, то готовы проехать тут и десять раз. Возможно, теперь нас ждут быстрые перемены. Если вопрос решится в течение 24 часов, мы можем выступить здесь и на следующей неделе».