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Формула 1 / Гран При Венгрии / Статистика

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

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Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях
Автор:
, Ответственный редактор
18 июл. 2020 г., 14:28

Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам трех суббот сезона-2020

Mercedes 

 

 Льюис Хэмилтон

2-1

 

 Валттери Боттас
2 (+0,012 в Q3) Austria Австрия 1
1 Austria Штирия 2 (+1,428 в Q3)
Hungary Венгрия 2 (+0,107 в Q3)

 

Ferrari 

 

 Шарль Леклер

1-2

 

 Себастьян Феттель
7 Austria Австрия 11 (+0,165 в Q2)
11 (+0,083 в Q2) Austria Штирия 10
6 (+0,043 в Q2) Hungary Венгрия 5

 

Red Bull 

 

 Макс Ферстаппен

3-0

 

Thailand Александр Элбон
3 Austria Австрия 5 (+0,391 в Q3)
2 Austria Штирия 7 (+0,522 в Q3)
7 Hungary Венгрия 13 (+0,739 в Q3)

 

McLaren 

 

 Карлос Сайнс

1-2

 

 Lando Norris
8 (+0,345 в Q3) Austria Австрия 4
3 Austria Штирия 6 (+0,254 в Q3)
9 (+0,061 в Q3) Hungary Венгрия 8

 

Renault 

 

 Даниэль Риккардо

2-1

 

 Эстебан Окон
10 Austria Австрия 14 (+0,620 в Q2)
9 (+0,270 в Q3) Austria Штирия 5
11 Hungary Венгрия 14 (+0,081 в Q2)

 

AlphaTauri 

 

 Пьер Гасли

3-0

 

Russian Federation Даниил Квят
12 Austria Австрия 13 (+0,126 в Q2)
8 Austria Штирия 14 (+0,973 в Q2)
  Hungary Венгрия 17 (+0,437 в Q1)

 

Racing Point 

 

 Серхио Перес

1-2

 

 Лэнс Стролл
6 Austria Австрия 9 (+0,161 в Q3)
17 (+1,910 в Q1) Austria Штирия 13
4 (+0,168 в Q3) Hungary Венгрия 3

 

Alfa Romeo 

 

 Кими Райкконен

1-2

 

Italy Антонио Джовинацци
19 (+0,049 в Q1) Austria Австрия 18
16 Austria Штирия 9 (+0,459 в Q1)
20 (+0,108 в Q1) Hungary Венгрия 19

 

Haas 

 

 Кевин Магнуссен

2-1

 

 Ромен Грожан
16 (+0,070 в Q1) Austria Австрия 15
15 Austria Штирия 20 (без времени в Q1)
16 Hungary Венгрия 18 (+0,255 в Q1)

 

Williams 

 

United Kingdom Джордж Расселл

3-0

 

 Николя Латифи
17 Austria Австрия 20 (+0,590 в Q1)
12 Austria Штирия 18 (+1,377 в Q1)
12 Hungary Венгрия 15 (+0,845 в Q2)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Квалификация
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , AlphaTauri В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Автор Александр Кабановский

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