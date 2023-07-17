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Гран При Венгрии-2023: расписание, факты и статистика

Обычно этап в пригороде Будапешта завершает первую половину сезона, потому проходит в легкой предотпускной атмосфере. Но в этот раз календарь распорядился иначе

Стелла на трассе в цветах венгерского флага

Главное:

Гонка Hungary Гран При Венгрии
Этап 11-й из 22
Место «Хунгароринг», Модьород, Будапешт
Длина круга 4,381 км
Гоночная дистанция

70 кругов / 306,630 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 16 (6 левых, 10 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:13.447 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2020
214,734 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:16.627 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2020
205,823 км/ч
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
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Вид на Будапешт

Вид на Будапешт

Фото: Motorsport Images

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 21 июля, пятница  14:30-15:30
Вторая тренировка 21 июля, пятница  18:00-19:00 
Третья тренировка 22 июля, суббота  13:30-14:30
Квалификация 22 июля, суббота  17:00-18:00
Гонка

23 июля, воскресенье 

  16:00

Прогноз погоды на уик-энд: 

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

21 июля, пятница

 30/17 °C Солнечно, ливни 75% Юго-восточный, 2 м/с, порывы до 7 м/с до 53%
22 июля, суббота 29/17 °C

Солнечно, легкие облака

 2%

Юго-восточный, 1 м/с

 до 49%
23 июля, воскресенье 29/16 °C Солнечно 1%

Северо-восточный, 3 м/с, порывы до 10 м/с

 до 45%
На Гран При Венгрии-2022 Джордж Расселл завоевал дебютный поул, а оба пилота Mercedes впервые в том сезоне поднялись на подиум

На Гран При Венгрии-2022 Джордж Расселл завоевал дебютный поул, а оба пилота Mercedes впервые в том сезоне поднялись на подиум

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:18.750 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:18.445 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:41.480 – Canada Николас Латифи / United Kingdom Williams
Время поула 1:17.377 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
203,828 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 39:35.912

Средняя скорость – 184,719 км/ч
Лидеры гонки

United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes – с 1 до 15 круга
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – 16-й круг

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 17 до 21 круга

United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes – с 22 до 30 круга

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 31 до 39 круга

Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 40 до 46 круга

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes – с 47 до 50 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 51 до 70 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
16-й и 38-й круги
Soft – Medium – Medium
Лучший круг в гонке 1:21.386 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
(57-й из 70)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

2. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
3. United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
Освежите в памяти ту гонку Ферстаппен прорвался к победе в Венгрии с десятого места

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Рекордсмены Гран При Великобритании:

  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (8)

United Kingdom McLaren (11)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (8)

United Kingdom McLaren (8)

Italy Ferrari (8)

 Mercedes (8)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (4)

Finland Кими Райкконен (4)

United Kingdom Льюис Хэмилтон (2)

United Kingdom Williams (9)

Italy Ferrari (9)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду 

Трасса Гран При Венгрии

Трасса Гран При Венгрии

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