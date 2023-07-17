Гран При Венгрии-2023: расписание, факты и статистика
Обычно этап в пригороде Будапешта завершает первую половину сезона, потому проходит в легкой предотпускной атмосфере. Но в этот раз календарь распорядился иначе
Главное:
|Гонка
|Гран При Венгрии
|Этап
|11-й из 22
|Место
|«Хунгароринг», Модьород, Будапешт
|Длина круга
|4,381 км
|Гоночная дистанция
|
70 кругов / 306,630 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|16 (6 левых, 10 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:13.447 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2020
214,734 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:16.627 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2020
205,823 км/ч
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Вид на Будапешт
Фото: Motorsport Images
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|21 июля, пятница
|14:30-15:30
|Вторая тренировка
|21 июля, пятница
|18:00-19:00
|Третья тренировка
|22 июля, суббота
|13:30-14:30
|Квалификация
|22 июля, суббота
|17:00-18:00
|Гонка
|
23 июля, воскресенье
|16:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
21 июля, пятница
|30/17 °C
|Солнечно, ливни
|75%
|Юго-восточный, 2 м/с, порывы до 7 м/с
|до 53%
|22 июля, суббота
|29/17 °C
|
Солнечно, легкие облака
|2%
|
Юго-восточный, 1 м/с
|до 49%
|23 июля, воскресенье
|29/16 °C
|Солнечно
|1%
|
Северо-восточный, 3 м/с, порывы до 10 м/с
|до 45%
На Гран При Венгрии-2022 Джордж Расселл завоевал дебютный поул, а оба пилота Mercedes впервые в том сезоне поднялись на подиум
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:18.750 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:18.445 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:41.480 – Николас Латифи / Williams
|Время поула
|1:17.377 – Джордж Расселл / Mercedes
203,828 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 184,719 км/ч
|Лидеры гонки
|
Джордж Расселл / Mercedes – с 1 до 15 круга
Шарль Леклер / Ferrari – с 17 до 21 круга
Джордж Расселл / Mercedes – с 22 до 30 круга
Шарль Леклер / Ferrari – с 31 до 39 круга
Карлос Сайнс / Ferrari – с 40 до 46 круга
Льюис Хэмилтон / Mercedes – с 47 до 50 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 51 до 70 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:21.386 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
(57-й из 70)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
2. Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
|Ферстаппен прорвался к победе в Венгрии с десятого места
Рекордсмены Гран При Великобритании:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (8)
|
McLaren (11)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (8)
|
McLaren (8)
Ferrari (8)
Mercedes (8)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (4)
Кими Райкконен (4)
Льюис Хэмилтон (2)
|
Williams (9)
Ferrari (9)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду
Трасса Гран При Венгрии
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