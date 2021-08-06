Гран При Венгрии: 10 самых интересных технических решений

Заднее антикрыло Red Bull RB16B

Фотограф: Джорджо Пиола

1. Red Bull использовала в Венгрии крыло с высоким уровнем прижимной силы, однако все же не в самой «максимальной комплектации» – на вспомогательной (верхней) плоскости нет концевой кромки. Также, в отличие от большинства соперников, на машине не установлено Т-крыло.

Черно-белые наклейки, которые видны на плоскостях, используются в тренировках для оценки деформации крыла под нагрузкой с помощью высокоскоростной камеры.