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Гран При Венгрии: 10 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола

Медленный «Хунгароринг» потребовал от команд особых решений. Вот что интересного на этот раз попало в кадр Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images

Гран При Венгрии: 10 самых интересных технических решений
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Начнем с этого фото. Ничего нового, однако редкая возможность рассмотреть механизм привода DRS, обычно скрытый внутри пилона крыла. Как и подобает Ф1, конструкция весьма сложная с сочетанием механических и электрических компонентов.
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
Заднее антикрыло Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Red Bull использовала в Венгрии крыло с высоким уровнем прижимной силы, однако все же не в самой «максимальной комплектации» – на вспомогательной (верхней) плоскости нет концевой кромки. Также, в отличие от большинства соперников, на машине не установлено Т-крыло.

Черно-белые наклейки, которые видны на плоскостях, используются в тренировках для оценки деформации крыла под нагрузкой с помощью высокоскоростной камеры.

Детали задней части Mercedes W12
Детали задней части Mercedes W12
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Фотограф: Без авторства

2. Зато Т-крыло установили в Mercedes…
Детали задней части Ferrari SF21
Детали задней части Ferrari SF21
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2. …Ferrari (обратите внимание, насколько они похожи по форме)…
Кузовные панели AlphaTauri AT02
Кузовные панели AlphaTauri AT02
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2. …AlphaTauri и многих других командах.
Днище AlphaTauri AT02
Днище AlphaTauri AT02
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. Днище традиционно является самой большой неразъемной деталью современных машин Ф1. Однако в AlphaTauri, похоже, нашли иной подход: теперь диффузор на AT02 стал отдельным элементом, который в случае необходимости можно менять, не снимая само днище с машины.
Детали заднего антикрыла Alpine A521
Детали заднего антикрыла Alpine A521
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

4. Очень интересное решение Alpine: в месте стыка плоскостей заднего крыла с торцевой пластиной установлен набор из нескольких профилированных элементов. В этом месте традиционно формируется завихрение, которое увеличивает лобовое сопротивление – конструкторы из Энстоуна придумали, как снизить его вредный эффект.
Детали задней части Alpine A521
Детали задней части Alpine A521
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Фотограф: Без авторства

5. Также на примере Alpine можно увидеть одну из тенденций последнего времени – элемент между пилонами крыла является идейным наследием «сиденья для обезьянки», помогая перенаправлять поток выхлопных газов вверх.
Детали задней части AlphaTauri AT02
Детали задней части AlphaTauri AT02
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Фотограф: Без авторства

5. Очень похожая деталь есть, например, у AlphaTauri…
Детали задней части Red Bull Racing RB16B
Детали задней части Red Bull Racing RB16B
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Фотограф: Без авторства

5. …а вот у Red Bull нет возможности использовать этот подход из-за единственного центрального пилона. Также обратите внимание на конфигурацию выхлопа с единственной малой трубой снизу от главной – такого больше нет ни у одной команды.
Детали области дефлекторов McLaren MCL35M
Детали области дефлекторов McLaren MCL35M
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Фотограф: Без авторства

6. В McLaren доработали традиционно сложную область дефлекторов. Теперь верхний горизонтальный элемент заходит несколько дальше вперед и соединяется с корпусом в другой точке.
Детали переднего антикрыла AlphaTauri AT02
Детали переднего антикрыла AlphaTauri AT02
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

7. В таком ракурсе хорошо видно отверстие в горизонтальном элементе с внешней стороны от торцевой пластины переднего крыла. В Фаэнце подсмотрели его у соперников из Alfa Romeo. Это способ получить выигрыш в аэродинамической эффективности.
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

8. У Red Bull торцевая пластина заднего крыла имеет переменную толщину: у верхнего кончика и снизу она тонкая, а в верхней части более «пухлая». Разумеется, сделано это также в угоду аэродинамике.
Передние тормоза Mercedes W12
Передние тормоза Mercedes W12
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Фотограф: Без авторства

9. Так как машины в гаражах команд стоят передней частью к воротам, элементы подвески, тормозов и воздухозаборников передних колес неизменно присутствуют в наших подборках. В данном случае в кадре Mercedes, и тут есть немало интересного.

Во-первых, посмотрите на сопряжение диагонального рычага со ступицей – крепление вынесено далеко в сторону. Во вторых, оцените количество и геометрию открылков на самой ступице. Наконец, в-третьих, под основным воздухозаборником тормозов на W12 обнаружился еще один небольшой канал.

Детали передней части McLaren MCL35M
Детали передней части McLaren MCL35M
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Фотограф: Без авторства

10. В завершение подборки – любопытная деталь от McLaren. Это яркий цветной чехол, закрывающий трубки Пито. Видимо, прежде были случаи, когда кто-то из механиков случайно задевал и повреждал эти тонкие детали, предназначенные для измерения давления протекающего воздуха.

 

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