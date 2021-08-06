Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Венгрии: 10 самых интересных технических решений
Медленный «Хунгароринг» потребовал от команд особых решений. Вот что интересного на этот раз попало в кадр Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
1. Red Bull использовала в Венгрии крыло с высоким уровнем прижимной силы, однако все же не в самой «максимальной комплектации» – на вспомогательной (верхней) плоскости нет концевой кромки. Также, в отличие от большинства соперников, на машине не установлено Т-крыло.
Черно-белые наклейки, которые видны на плоскостях, используются в тренировках для оценки деформации крыла под нагрузкой с помощью высокоскоростной камеры.
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
9. Так как машины в гаражах команд стоят передней частью к воротам, элементы подвески, тормозов и воздухозаборников передних колес неизменно присутствуют в наших подборках. В данном случае в кадре Mercedes, и тут есть немало интересного.
Во-первых, посмотрите на сопряжение диагонального рычага со ступицей – крепление вынесено далеко в сторону. Во вторых, оцените количество и геометрию открылков на самой ступице. Наконец, в-третьих, под основным воздухозаборником тормозов на W12 обнаружился еще один небольшой канал.
Фотограф: Без авторства
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