Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа Следующая / Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна
Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

Автор:

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнулись. Ферстаппен сошел, Хэмилтон победил. Олег Карпов подводит итоги гонки сразу после финиша Гран При Великобритании.

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

1. Столкновение между Ферстаппеном и Хэмилтоном было неизбежно

Когда-то это должно было случиться. Отчасти удивительно, что Льюис и Макс столкнулись на трассе еще до начала летнего перерыва, а не ближе к окончанию чемпионата, но так или иначе… О том, что они обязательно столкнутся, в паддоке говорили уже давно.

Они едва избежали аварии на старте в Имоле. Льюис отпустил Макса в первый поворот в Барселоне, но и там до контакта оставались сантиметры. Теперь они сошлись в Копсе – и это столкновение может серьезно повлиять на итоги борьбы за чемпионат. Просто потому, что один претендент на титул сошел, а другой собрал весьма неплохой урожай очков.

Читайте также:

2. Судьи не могли принять решение, которое устроило бы всех

Не спешите костерить Майкла Маси и его товарищей. Постарайтесь поставить себя на их место. В этот день они не могли принять решение, которое понравилось бы абсолютно всем.

Им, наверное, почти удалось. Конечно, Хельмуту Марко было бы мало и гильотины для Хэмилтона. Но, так или иначе: заслуживал ли Льюис больше десяти секунд за то, что многие сочли простым гоночным инцидентом?

Да, тут обстоятельства иные – потому что участники столкновения являются еще и двумя соперниками в борьбе за титул. Факт в том, что авария очень сильно помогла Льюису – и с этим спорить невозможно. Как невозможно спорить и с тем, что с тем отставанием, которое было у него от Макса перед началом уик-энда, ему нужно идти на риск – и он на него пошел, осознавая, что ему никак нельзя отпускать соперника в чемпионате дальше.

 

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

3. У Ferrari есть «свои» трассы в календаре

Странно, но факт. Ferrari в Сильверстоуне была достаточно быстра, чтобы выиграть гонку. Да, соперники старательно помогали. Серхио Перес самоустранился, а Хэмилтон и Ферстаппен позволили Шарлю выйти вперед и лидировать практически до самого финиша.

Не хватило совсем чуть-чуть. Но темп красных машин в этот уик-энд напомнил о том, что они все еще грозная сила. Несколько уик-эндов до этого сильнее смотрелась McLaren, но схватка за третье место в Кубке конструкторов еще не окончена.

Читайте также:

4. Первый спринт удался, но далеко идущие выводы делать рано

В субботу тоже было интересно. Борьба за лидерство на первом круге, фантастический прорыв Фернандо Алонсо, разворот и сход Серхио Переса. Первый в истории спринт получился на славу – ровно таким, каким его себе и представляли, наверное, боссы чемпионата.

Значит ли это, что теперь его надо сделать обязательной частью программы? Конечно, нет. Но посмотреть еще парочку в этом году будет неплохо.

 

Фото: Red Bull Content Pool

5. Алонсо теперь точно прежний Алонсо

Помните, как в начале сезона мы все задавались вопросом, а не слишком ли стар Фернандо для первой формулы?

В общем, какие глупые были это вопросы…

Отличная квалификация, нереально крутой первый круг спринта, классная работа в воскресенье. Пороха в пороховницах Фернандо еще очень много.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа

Предыдущая новость

Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа

Следующая новость

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

1 ч
2
Формула 1

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места

34 мин
3
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна

56 мин
4
Формула 1

Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном

2 ч
5
Формула 1

Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины

15 мин
Самое важное:
Видео: авария Хэмилтона и Ферстаппена на 1-м круге гонки
Формула 1

Видео: авария Хэмилтона и Ферстаппена на 1-м круге гонки

2мин
Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины
Формула 1

Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины

15мин
Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места
Формула 1

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места

34мин
Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии
Формула 1

Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии

51мин
Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна

56мин
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Олег Карпов Больше от
Олег Карпов
Гран При Австрии: пять быстрых выводов Гран При Австрии
Формула 1

Гран При Австрии: пять быстрых выводов

Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер Гран При Австрии
Формула 1

Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер

Штайнер объяснил отставание Мазепина от Шумахера синими флагами Гран При Штирии
Формула 1

Штайнер объяснил отставание Мазепина от Шумахера синими флагами

Самое читаемое Сегодня

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна

Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном

Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины
Формула 1 Формула 1

Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины

Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии

Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне
Формула 2 Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне

Самое важное:

Видео: авария Хэмилтона и Ферстаппена на 1-м круге гонки
Формула 1 Формула 1

Видео: авария Хэмилтона и Ферстаппена на 1-м круге гонки

Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины
Формула 1 Формула 1

Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места

Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена отправили в госпиталь после аварии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.