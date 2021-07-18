Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

1. Столкновение между Ферстаппеном и Хэмилтоном было неизбежно

Когда-то это должно было случиться. Отчасти удивительно, что Льюис и Макс столкнулись на трассе еще до начала летнего перерыва, а не ближе к окончанию чемпионата, но так или иначе… О том, что они обязательно столкнутся, в паддоке говорили уже давно.

Они едва избежали аварии на старте в Имоле. Льюис отпустил Макса в первый поворот в Барселоне, но и там до контакта оставались сантиметры. Теперь они сошлись в Копсе – и это столкновение может серьезно повлиять на итоги борьбы за чемпионат. Просто потому, что один претендент на титул сошел, а другой собрал весьма неплохой урожай очков.

2. Судьи не могли принять решение, которое устроило бы всех

Не спешите костерить Майкла Маси и его товарищей. Постарайтесь поставить себя на их место. В этот день они не могли принять решение, которое понравилось бы абсолютно всем.

Им, наверное, почти удалось. Конечно, Хельмуту Марко было бы мало и гильотины для Хэмилтона. Но, так или иначе: заслуживал ли Льюис больше десяти секунд за то, что многие сочли простым гоночным инцидентом?

Да, тут обстоятельства иные – потому что участники столкновения являются еще и двумя соперниками в борьбе за титул. Факт в том, что авария очень сильно помогла Льюису – и с этим спорить невозможно. Как невозможно спорить и с тем, что с тем отставанием, которое было у него от Макса перед началом уик-энда, ему нужно идти на риск – и он на него пошел, осознавая, что ему никак нельзя отпускать соперника в чемпионате дальше.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

3. У Ferrari есть «свои» трассы в календаре

Странно, но факт. Ferrari в Сильверстоуне была достаточно быстра, чтобы выиграть гонку. Да, соперники старательно помогали. Серхио Перес самоустранился, а Хэмилтон и Ферстаппен позволили Шарлю выйти вперед и лидировать практически до самого финиша.

Не хватило совсем чуть-чуть. Но темп красных машин в этот уик-энд напомнил о том, что они все еще грозная сила. Несколько уик-эндов до этого сильнее смотрелась McLaren, но схватка за третье место в Кубке конструкторов еще не окончена.

4. Первый спринт удался, но далеко идущие выводы делать рано

В субботу тоже было интересно. Борьба за лидерство на первом круге, фантастический прорыв Фернандо Алонсо, разворот и сход Серхио Переса. Первый в истории спринт получился на славу – ровно таким, каким его себе и представляли, наверное, боссы чемпионата.

Значит ли это, что теперь его надо сделать обязательной частью программы? Конечно, нет. Но посмотреть еще парочку в этом году будет неплохо.

Фото: Red Bull Content Pool

5. Алонсо теперь точно прежний Алонсо

Помните, как в начале сезона мы все задавались вопросом, а не слишком ли стар Фернандо для первой формулы?

В общем, какие глупые были это вопросы…

Отличная квалификация, нереально крутой первый круг спринта, классная работа в воскресенье. Пороха в пороховницах Фернандо еще очень много.