Гран При Великобритании: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен опять победил, а Ландо Норрис принес McLaren первый в сезоне подиум, опередив на финише Льюиса Хэмилтона! Олег Карпов подводит итоги гонки спустя минуты после финиша в Сильверстоуне
1. McLaren – молодцы!
Как это вообще возможно?
McLaren, которой после тестов в Бахрейне предрекали чуть ли не последнее место в Кубке конструкторов, зарабатывает подиум в начале июля… Притом без малейшей доли везения.
Порой гонка за обновлениями в Формуле 1 кажется какой-то наигранной: команды привозят новые детали, пилоты и их боссы сыплют обещаниями в интервью, но на деле все остается как было. Но преображение McLaren в этом году – лучшее подтверждение, что изменить ход сезона все-таки возможно.
Еще до начала чемпионата Андреа Стелла и Зак Браун говорили, что многое в машине изменится – но поверить, что эти изменения принесут настолько ощутимый эффект, наверное, не могли даже они сами.
2. Норрис должен выигрывать гонки
Ландо! Ну что за гонщик!
Это невероятно, что у настолько яркого и талантливого пилота все еще нет побед в Формуле 1. Да, McLaren подводит своего воспитанника и лидера. Но так или иначе – Норрис абсолютно точно входит в элиту Ф1.
Какой уик-энд в Сильверстоуне! Первый ряд, лидерство после старта, фантастическая оборона в противостоянии с Хэмилтоном.
Макс прав. Дайте ему годную машину – и он будет побеждать играючи.
Ландо Норрис, McLaren, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images
3. Aston Martin не поспевает за соперниками
Пока, наверное, не время бить тревогу. Сильверстоун – не самая подходящая трасса для машины, способной реактивно ускоряться из медленных поворотов. Таких здесь почти нет. Через неделю в Венгрии должно быть полегче. Но так или иначе – это уже далеко не первая гонка в этом году, после которой остается ощущение, что по сравнению с соперниками «зеленые» не поспевают в темпах развития машины.
Весной было полное ощущение, что второе место в Кубке конструкторов может не достаться Aston Martin только ввиду наличия в ее составе Лэнса Стролла, однако сейчас канадец уже не кажется самым слабым звеном – и вовсе не потому, что сам он вдруг сильно прибавил. Нет, Ferrari, Mercedes, а теперь и McLaren становятся быстрее – и Aston Martin вот-вот упадет уже на четвертую строчку в командном зачете.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Льюис Хэмилтон, Mercedes W14
Фото: Эрик Юниус
4. Элбон – настоящий лидер Williams
После тренировок было ощущение, что Williams в эти выходные затащит что-то прямо совсем серьезное – причем, не только у наблюдателей со стороны. Даже сам Алекс Элбон после восьмого места в квалификации сказал, что «почти расстроен» таким результатом.
Нельзя не признать прибавку в скорости, которую получила машина с обновлениями. Теперь, по крайней мере на трассах с длинными прямыми, Williams – равноправный участник борьбы за попадание в зачетную десятку. Темно-синяя FW45 на трассе обгоняет Ferrari и атакует Aston Martin – а это, вообще-то, не шутки.
Правда, во всем этом великолепии есть одна проблема – Логан Сарджент. Американец проводит дебютный сезон в Ф1, и его выступления надо оценивать с учетом этого обстоятельства, но все же, нельзя не отметить, что команда сильно (примерно вдвое) снижает свои шансы на попадание в топ-10 как раз из-за наличия Логана в составе.
Алекс Элбон, Williams FW45
Фото: Эрик Юниус
5. Пересу надо стать вторым пилотом
Возможно, он уже и сам смирился, и такие советы больше ни к чему. Но если Чеко все еще где-то в глубине души надеется выигрывать гонки у Макса Ферстаппена в равной борьбе, с этой мыслью надо срочно расстаться.
Все говорит о том, что голландец – просто-напросто не достижимый для Переса уровень. Поэтому было бы полезнее расстаться с мыслями и том, чтобы пытаться превосходить его результаты в квалификациях и бороться в гонках. Наверное, Чеко было бы полезнее поставить себе цель попроще. Например, просто финишировать вторым.
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