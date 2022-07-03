Гран При Великобритании: пять быстрых вывдов

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1. Формула 1 великолепна

Это было нечто. Последние десять кругов Гран При Великобритании – отменное шоу. Каскад обгонов, борьба за все возможные позиции… Это было классно.

Спонсором мероприятия выступили Эстебан Окон и его Alpine. Спасибо им тоже.

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2. Ferrari все сделала правильно

Ну, если даже не все, то очень многое. Решение оставить Шарля Леклера на последних кругах на жестких изношенных шинах – по сути вынужденное. Если бы в боксы покатил монегаск, этого бы почти наверняка не сделал Льюис Хэмилтон. У командного мостика Скудерии не было стопроцентно верного решения.

До этого стратеги команды весьма деликатно, но все же решительно поменяли пилотов местами – когда возникла угроза проиграть гонку Льюису. Подобные приказы всегда даются непросто, потому что порой способны принести больше вреда, чем пользы. Но и на тот момент выбора у команды почти не было…

В общем, не дубль. В общем, есть что проанализировать. Но с учетом сложившихся обстоятельств – тоже весьма неплохо.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Карлос наработал на победу в Гран При

Возможно, ему все-таки немного повезло в это воскресенье. Но мало кто в паддоке станет спорить: Карлос Сайнс заслуживал выиграть гонку Формулы 1. Хотя бы одну.

Этот сезон для испанца складывается непросто. Он ошибается. Он нестабилен и не всегда способен угнаться за напарником. Но он всегда прибавляет по ходу сезона – потому что нет ни одного пилота в Формуле 1, который работал бы больше, чем Карлос.

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4. Шумахер тоже заслужил очки

Его прогресс было сложно заметить со стороны. Те, кто не следил за Миком внимательно, мог судить о его выступлениях лишь по графе «набранные очки», в которой напротив фамилии Шумахер оставалась баранка. Но на деле он проводит этот сезон намного лучше, чем гласит турнирная таблица.

Он должен был набирать очки еще в Испании. Он точно заслужил их в Канаде. Но не везло. Теперь все сложилось – и если помнить о выступлениях Мика в младших сериях… Теперь должно прорвать.

Мик Шумахер, Haas F1 Team, парад пилотов Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

5. Halo пригодилась вновь

Система защиты кокпита – отличная все-таки штука. Нет смысла бросаться громкими фразами по поводу «спасения жизни», но без титанового нимба Гуаньюю Чжоу было бы намного менее приятно сказать вверх колесами по гравийной ловушке слева от первого поворота в Сильверстоуне. В общем, еще одно доказательство получено – если они еще были нужны…

За несколько часов до старта гонки Ф1 в Формуле 2 произошла еще более неприятная авария – в которой без Halo точно бы не обошлось без жертв. Рою Ниссани крупно повезло, что несколько лет назад FIA все-таки продавила внедрение системы защиты кокпита и в «младших» сериях тоже.