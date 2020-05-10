Гран При Великобритании Формулы 1 оказался под угрозой срыва

Власти Великобритании решили внедрить обязательный 14-дневный карантин для всех, кто прилетает в страну на самолете. Об этом правительство сообщило местным авиакомпаниям, выяснил BBC. Новые правила хотят ввести в конце мая или начале июня. И тот, и другой срок означает, что обязательный карантин затронет участников Формулы 1.

Гран При Великобритании намечен на июль. В предварительном календаре сезона-2020 первый этап на Сильверстоуне запланирован на 26 июля – через две недели после гонки в Австрии. Если британские власти действительно введут анонсированное правило, то участники Формулы 1 не успеют прибыть на автодром к старту Гран При. В это время все гонщики, инженеры и механики должны будут находиться на обязательном карантине.

Старт/финишная прямая в Сильверстоуне Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В теории команды Формулы 1 могут избежать карантина, если прибудут в страну не на самолете, а на поезде, на корабле или на машине. В то же время, никто не знает, какие ограничения внедрят для тех, кто будет перемещаться таким способом. По сведениям The Guardian, британские власти объявят аналогичный 14-дневный карантин для всех видов доступа в страну.

Руководители Формулы 1 из Liberty Media собираются начать сезон-2020 с пустыми трибунами. В общей сложности администрация чемпионата нацелилась на 15-18 этапов. Глава Ассоциации гонщиков Гран При (GPDA) Алекс Вурц поддержал эти планы несмотря на сложности, связанные с перемещениями участников из одной страны в другую.

«Я уверен, что все правильные шаги уже сделаны, и если не возникнет чего-то экстраординарного, мы начнем сезон в Австрии в мае, – заявил Вурц корреспонденту The Guardian. – Автоспорт всегда был первопроходцем в вопросе безопасности. И теперь речь идет не о безопасности гонщиков, маршалов и зрителей, но о построении безопасной системы соревнований как таковой.

Мы уже привыкли гоняться в условиях жестких правил, нацеленных на предельную безопасность для каждого. Почему бы Формуле 1 не адаптироваться к новым условиям и не подать пример всем остальным?»