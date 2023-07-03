Гран При Великобритании-2023: расписание, факты и статистика
После напряженного и скандального уик-энда в Австрии Формула 1 без перерыва продолжит сезон британской классикой – десятых этап примет старейшая трасса чемпионата мира
Главное:
|Гонка
|Гран При Великобритании
|Этап
|10-й из 22
|Место
|«Сильверстоун», Нортгемптоншир
|Длина круга
|5,891 км
|Гоночная дистанция
|
52 круга / 306,198 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|18 (8 левых, 10 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:24.303 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2020
251,564 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:27.097 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing / 2020
243,494 км/ч
|Выбор шин на этап
|C1 / C2 / C3
Британские музыканты перед стартом в Сильверстоуне
Фото: JEP / Motorsport Images
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|7 июля, пятница
|14:30-15:30
|Вторая тренировка
|7 июля, пятница
|18:00-19:00
|Третья тренировка
|8 июля, суббота
|13:30-14:30
|Квалификация
|8 июля, суббота
|17:00-18:00
|Гонка
|
9 июля, воскресенье
|17:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
7 июля, пятница
|26/14 °C
|Солнечно, легкие облака
|0%
|Южный, 5 м/с, порывы до 9 м/с
|до 45%
|8 июля, суббота
|25/15 °C
|
Солнечно, легкие облака
|3%
|
Юго-западный, 5 м/с, порывы до 12 м/с
|до 63%
|9 июля, воскресенье
|24/13 °C
|Солнечно
|14%
|
Юго-западный, 5 м/с, порывы до 10 м/с
|до 57%
Борьба Шарля Леклера, Ferrari F1-75, Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13, и Серхио Переса, Red Bull RB18, в финале ГП Великобритании 2022 года
Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:42.249 – Валттери Боттас / Alfa Romeo
|Лучшее время во второй тренировке
|1:28.942 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:27.901 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
|Время поула
|1:40.983 – Карлос Сайнс / Ferrari
210,011 км/ч
|Победитель гонки
|
1:40.983 – Карлос Сайнс / Ferrari
Средняя скорость – 133,285 км/ч
|Лидеры гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – 1-й круг
Карлос Сайнс / Ferrari – с 2 до 9 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 10 до 12 круга
Карлос Сайнс / Ferrari – с 13 до 20 круга
Льюис Хэмилтон / Mercedes – с 26 до 33 круга
Шарль Леклер / Ferrari – с 34 до 38 круга
Шарль Леклер / Ferrari – с 40 до 42 круга
Карлос Сайнс / Ferrari – с 43 до 52 круга
|Тактика победителя
|
3 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:30.510 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
(52-й из 52)
|Подиум
|
1. Карлос Сайнс / Ferrari
2. Серхио Перес / Red Bull Racing
3. Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
|Сайнс выиграл в Сильверстоуне после большой аварии на старте
Рекордсмены Гран При Великобритании:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (8)
|
Ferrari (18)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (7)
|Ferrari (16)
|Лучшие круги
|
Найджел Мэнселл (7)
Льюис Хэмилтон (6)
|
Ferrari (20)
*включая Юбилейный Гран При 2020 года
**курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду
Трасса Гран При Великобритании
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