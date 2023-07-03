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Формула 1 / Гран При Великобритании Анонс

Гран При Великобритании-2023: расписание, факты и статистика

После напряженного и скандального уик-энда в Австрии Формула 1 без перерыва продолжит сезон британской классикой – десятых этап примет старейшая трасса чемпионата мира

Silverstone flag

Главное:

Гонка United Kingdom Гран При Великобритании
Этап 10-й из 22
Место «Сильверстоун», Нортгемптоншир
Длина круга 5,891 км
Гоночная дистанция

52 круга / 306,198 км

 
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 18 (8 левых, 10 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:24.303 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2020
251,564 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:27.097 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing / 2020
243,494 км/ч
Выбор шин на этап C1 / C2 / C3
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Британские музыканты перед стартом в Сильверстоуне

Фото: JEP / Motorsport Images

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 7 июля, пятница  14:30-15:30
Вторая тренировка 7 июля, пятница  18:00-19:00 
Третья тренировка 8 июля, суббота  13:30-14:30
Квалификация 8 июля, суббота  17:00-18:00
Гонка

9 июля, воскресенье 

  17:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

7 июля, пятница

 26/14 °C Солнечно, легкие облака 0% Южный, 5 м/с, порывы до 9 м/с до 45%
8 июля, суббота 25/15 °C

Солнечно, легкие облака

 3%

Юго-западный, 5 м/с, порывы до 12 м/с

 до 63%
9 июля, воскресенье 24/13 °C Солнечно 14%

Юго-западный, 5 м/с, порывы до 10 м/с

 до 57%
Борьба Шарля Леклера, Ferrari F1-75, Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13, и Серхио Переса, Red Bull RB18, в финале ГП Великобритании 2022 года

Борьба Шарля Леклера, Ferrari F1-75, Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13, и Серхио Переса, Red Bull RB18, в финале ГП Великобритании 2022 года

Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:42.249 – Finland Валттери Боттас / Italy Alfa Romeo
Лучшее время во второй тренировке 1:28.942 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:27.901 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
Время поула 1:40.983 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
210,011 км/ч
Победитель гонки

1:40.983 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
2 часа 17:50.311

Средняя скорость – 133,285 км/ч
Лидеры гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – 1-й круг

Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 2 до 9 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 10 до 12 круга

Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 13 до 20 круга
Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 21 до 25 круга

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes – с 26 до 33 круга

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 34 до 38 круга
Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – 39-й круг

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 40 до 42 круга

Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 43 до 52 круга
Тактика победителя

3 пит-стопа
1-й (под красными флагами), 20-й и 39-й круги
Medium – Medium – Hard – Soft
Лучший круг в гонке 1:30.510 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
(52-й из 52)
Подиум

1. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari

2. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing

3. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
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Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Великобритании:

  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (8)

Italy Ferrari (18)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (7)

 Italy Ferrari (16)
Лучшие круги

United Kingdom Найджел Мэнселл (7)

United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

Italy Ferrari (20)

*включая Юбилейный Гран При 2020 года
**курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду 

Трасса Гран При Великобритании

Трасса Гран При Великобритании

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