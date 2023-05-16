Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды
Из-за сильных дождей власти Эмилии-Романьи установили красный уровень опасности – есть вероятность подтопления окрестностей трассы Энцо и Дино Феррари, где в этот уик-энд должен пройти шестой этап сезона Ф1
С начала мая центральную Италию заливают дожди, уже вызвавшие несколько наводнений – и на этой неделе погода продолжает оставаться ненастной. Синоптики обещают небольшое улучшение к выходным, однако в понедельник Департамент гражданской защиты провинции Эмилия-Романья, где расположен городок Имола, сообщил об очередном ухудшении ситуации.
Официальное предостережение гласит, что во вторник и среду велика вероятность сильного ветра, ливней и гроз, а также повышения уровня воды в местных реках – что способно вызвать повреждения инфраструктуры.
За три дня ожидается выпадение 150 мм осадков, самым сложным должен стать вторник, когда предсказывают до 100 мм дождя. В регионе уже закрыты многие школы и дороги, а людям рекомендуют без необходимости не покидать домов.
Красный статус опасности породил слухи о возможности отмены Гран При, однако пока источники в руководстве Ф1 выразили уверенность, что этап пройдет по расписанию, а команды уже начали прибывать в Имолу.
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В то же время, скверная погода неизбежно помешает зрителям и участникам этапа, так как многие кемпинги и места для стоянок основательно размокли.
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Фото: Эрик Юниус
Организаторы подготовили запасные планы и прикладывают усилия для того, чтобы непогода в минимальной степени повлияла на ход Гран При.
Напомним, в этот уик-энд Pirelli планировала проверить новую спецификацию дождевой резины – и явно получит такую возможность. Особенность этой версии в том, что для нее вообще не требуются термочехлы.
Гоночный руководитель Pirelli Марио Изола отметил: «Тесты показали увеличение эффективности новинки по сравнению с прежними шинами даже без прогрева.
Полученные результаты станут для наших специалистов первым шагом на пути разработки сликов, которые также не потребуется подогревать перед выездом на трассу».
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