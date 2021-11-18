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Гран При в Бразилии: 5 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

В нашей традиционной рубрике собраны примечательные кадры, сделанные Джорджо Пиолой и фотографами Sutton Images на «Интерлагосе»

Гран При в Бразилии: 5 самых интересных технических решений
Сборка Alpine A521 в четверг
Сборка Alpine A521 в четверг
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1. На этом кадре интерес представляют два мощных бруса с каждой стороны от кокпита – это боковая защитная структура, которая обычно тщательно «обернута» в аэродинамические элементы.
Коробка передач Alpine A521
Коробка передач Alpine A521
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2. Не так часто можно увидеть коробку передач машины Ф1 отдельно от шасси. Именно к ее картеру крепятся рычаги подвески.
Коробка передач Haas VF-21
Коробка передач Haas VF-21
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. Вот еще более редкая картина: коробка передач в чистом виде без сопряженных элементов. В верхней части можно рассмотреть крепления пилонов заднего крыла..
Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB16B
Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB16B
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

3. Сан-Паулу тоже находится высоко над уровнем моря – хотя и не настолько, как Мехико. Red Bull использовала конфигурацию со средним уровнем прижимной силы – это проще всего определить по плоскости заднего крыла, которая приподнимается к торцевым пластинам.

Даниэль Риккардо за рулем McLaren MCL35M
Даниэль Риккардо за рулем McLaren MCL35M
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

3. У McLaren не максимальный, но довольно высокий прижим. На MCL35M установлено Т-крыло с двумя плоскостями.
Мик Шумахер за рулем Haas VF-21
Мик Шумахер за рулем Haas VF-21
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

3.Подход Haas близок к McLaren. Плоскости заднего крыла развернуты на большой угол.
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

3. Оценивая конфигурацию Mercedes, ее можно назвать средней по уровню прижимной силы. Однако на W12 мы также видим Т-крыло.
Карлос Сайнс за рулем Ferrari SF21
Карлос Сайнс за рулем Ferrari SF21
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

3. Вид сзади дает возможность оценить подход команды к охлаждению. Если – как в этом случае на примере Ferrari – вентиляционные отверстия в задней части понтонов поднимаются выше верхних рычагов подвески, это говорит о желании подстраховаться от перегрева даже ценой некоторой потери в аэродинамической эффективности.
Узел крепления правого переднего колеса Ferrari SF21
Узел крепления правого переднего колеса Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Скудерия использовала в Бразилии асимметричную конфигурацию передних тормозов: с одной стороны сформирован канал для протекания воздуха…
Узел крепления левого переднего колеса Ferrari SF21
Узел крепления левого переднего колеса Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. …а с другой «барабан» остается цельным без вырезов или полостей. Такой подход позволяет добиться желаемых характеристик теплопередачи от тормозных механизмов колесным дискам и шинам. Так как трасса закручена против часовой стрелки, нагрузка на резину с правой стороны здесь больше.
Узел крепления переднего колеса Red Bull R16B
Узел крепления переднего колеса Red Bull R16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. В Red Bull тоже использовали канал для воздуха, но при этом покрыли его поверхность термозащитным материалом – в последнее время команда активно экспериментирует с ним.
Лэнс Стролл в кокпите Aston Martin AMR21
Лэнс Стролл в кокпите Aston Martin AMR21
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Закончим вот этим кадром Aston Martin AMR21 – на нем хорошо видны два генератора вихря на горизонтальном элементе поверх воздухозаборника понтона, а также изогнутую прорезь по соседству, которая нужна только для соблюдения буквы правил – она повторяет аналогичную прорезь на элементе ниже, которую по регламенту запрещено перекрывать.
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