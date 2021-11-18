Гран При в Бразилии: 5 самых интересных технических решений

Сборка Alpine A521 в четверг 1 / 12 1. На этом кадре интерес представляют два мощных бруса с каждой стороны от кокпита – это боковая защитная структура, которая обычно тщательно «обернута» в аэродинамические элементы.

Коробка передач Alpine A521 2 / 12 2. Не так часто можно увидеть коробку передач машины Ф1 отдельно от шасси. Именно к ее картеру крепятся рычаги подвески.

Коробка передач Haas VF-21 3 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 2. Вот еще более редкая картина: коробка передач в чистом виде без сопряженных элементов. В верхней части можно рассмотреть крепления пилонов заднего крыла..

Макс Ферстаппен за рулем Red Bull RB16B 4 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 3. Сан-Паулу тоже находится высоко над уровнем моря – хотя и не настолько, как Мехико. Red Bull использовала конфигурацию со средним уровнем прижимной силы – это проще всего определить по плоскости заднего крыла, которая приподнимается к торцевым пластинам.

Даниэль Риккардо за рулем McLaren MCL35M 5 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 3. У McLaren не максимальный, но довольно высокий прижим. На MCL35M установлено Т-крыло с двумя плоскостями.

Мик Шумахер за рулем Haas VF-21 6 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 3.Подход Haas близок к McLaren. Плоскости заднего крыла развернуты на большой угол.

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12 7 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 3. Оценивая конфигурацию Mercedes, ее можно назвать средней по уровню прижимной силы. Однако на W12 мы также видим Т-крыло.

Карлос Сайнс за рулем Ferrari SF21 8 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 3. Вид сзади дает возможность оценить подход команды к охлаждению. Если – как в этом случае на примере Ferrari – вентиляционные отверстия в задней части понтонов поднимаются выше верхних рычагов подвески, это говорит о желании подстраховаться от перегрева даже ценой некоторой потери в аэродинамической эффективности.

Узел крепления правого переднего колеса Ferrari SF21 9 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 4. Скудерия использовала в Бразилии асимметричную конфигурацию передних тормозов: с одной стороны сформирован канал для протекания воздуха…

Узел крепления левого переднего колеса Ferrari SF21 10 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 4. …а с другой «барабан» остается цельным без вырезов или полостей. Такой подход позволяет добиться желаемых характеристик теплопередачи от тормозных механизмов колесным дискам и шинам. Так как трасса закручена против часовой стрелки, нагрузка на резину с правой стороны здесь больше.

Узел крепления переднего колеса Red Bull R16B 11 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола 4. В Red Bull тоже использовали канал для воздуха, но при этом покрыли его поверхность термозащитным материалом – в последнее время команда активно экспериментирует с ним.