Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений

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1. В 2021 году команды почти не готовят новинок. Обычно начало лета – период первой волны активного обновления машин. Но сейчас все ресурсы брошены на подготовку к новому регламенту. Потому нам остается выискивать редкие доработки буквально по крохам.

На этом фото Alfa Romeo C41, надо признать откровенно, их нет – но можно рассмотреть каналы для воздуха в системе охлаждения задних тормозов, а также увидеть небольшой одинокий открылок в нижней части ступицы.