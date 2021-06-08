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Формула 1 / Гран При Азербайджана Аналитика

Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

Городская трасса в столице Азербайджана уникальна по своим характеристикам – вот какие решения команд удалось разглядеть Джорджо Пиола и фотографам Sutton Images.

Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений

Детали задних тормозов Alfa Romeo C41

Детали задних тормозов Alfa Romeo C41
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Фотограф: Без авторства

1. В 2021 году команды почти не готовят новинок. Обычно начало лета – период первой волны активного обновления машин. Но сейчас все ресурсы брошены на подготовку к новому регламенту. Потому нам остается выискивать редкие доработки буквально по крохам.

На этом фото Alfa Romeo C41, надо признать откровенно, их нет – но можно рассмотреть каналы для воздуха в системе охлаждения задних тормозов, а также увидеть небольшой одинокий открылок в нижней части ступицы.

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. Red Bull привезла в Баку новое заднее крыло. Его изменения стали в том числе подготовкой к предстоящему ужесточению проверок на гибкость, которые вступят в силу со следующего этапа во Франции. Новая конфигурация включает агрессивно изогнутую основную плоскость и предельно простые торцевые пластины без прорезей и диагональных бортиков.

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. Вспомогательная (верхняя) плоскость крыла вообще не имеет концевой кромки, а ее форма согласована с формой основной плоскости.

Детали тормозных воздухозаборников Red Bull RB16B

Детали тормозных воздухозаборников Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. Также Red Bull продолжает поиск оптимальной конфигурации охлаждения передних тормозов. Геометрия горизонтальных и вертикальных переборок вновь поменялась по сравнению с Монако.

Детали тормозных воздухозаборников Mercedes W12

Детали тормозных воздухозаборников Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Mercedes пришлось серьезно переделывать подвеску и охлаждение тормозов для этапа в Монако. Но Формула 1 вернулась на более быстрые трассы – и на W12 можно вновь увидеть прежнюю конфигурацию.

Детали тормозных воздухозаборников McLaren MCL35M

Детали тормозных воздухозаборников McLaren MCL35M
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Фотограф: Без авторства

4. Тормозные воздухозаборники остаются одной из редких деталей, которые позволяют почти безошибочно отличать разные машины. Скажем, у McLaren это почти безупречное поле для игры в крестики-нолики.

Детали переднего антикрыла Ferrari SF21

Детали переднего антикрыла Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

5. Классический способ снизить лобовое сопротивление – подрезать закрылки переднего крыла. В Азербайджане именно так поступили в Ferrari: дальний элемент стал настолько узким, что туда еле влезает спонсорская наклейка.

Детали переднего антикрыла Ferrari SF21

Детали переднего антикрыла Ferrari SF21
8/13

Фотограф: Без авторства

5. Еще один взгляд на подрезанное крыло. Видно, что с внешней стороны – ближе к торцевой пластине – закрылок чуть шире, а к внутренней совсем сужается.

Детали Red Bull RB16B

Детали Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

6. Это не техническая новинка, но тоже весьма любопытная штука. Сейчас в Формуле 1 радиаторы постепенно переносят из понтонов в пространство над двигателем. Этот кадр позволяет оценить толщину теплообменника на машине Red Bull.

Детали центральной части Williams FW43B

Детали центральной части Williams FW43B
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Фотограф: Без авторства

7. Со снятым капотом двигателя можно попробовать рассмотреть детали компоновки мотора Mercedes на The Williams FW43B. Большой черный кожух на переднем плане, как считается, скрывает впускные патрубки для воздуха изменяемой длины.

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Детали переднего антикрыла Alpine A521

Детали переднего антикрыла Alpine A521
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Фотограф: Джорджо Пиола

8. Alpine тоже подрезала переднее крыло – точнее, его дальний закрылок. Одновременно изменилась форма внутренних кончиков, которые участвуют в формировании вихря Y250.

Детали передней части Alpine A521

Детали передней части Alpine A521
12/13

Фотограф: Без авторства

9. Отличительной чертой Alpine остаются небольшие треугольные «плавнички» в нижней части дефлектора. Они изготовлены из углепластика, однако команда предпочитает красить их в серебристый металлик.

Задняя подвеска Red Bull RB16B

Задняя подвеска Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

10. Осенью 2020 года Red Bull внедрила на своих машинах «дырявую» заднюю подвеску. В Милтон-Кинсе смогли использовать находку Мercedes, против которой сами ранее активно протестовали. Как можно видеть, на RB16B это решение по-прежнему используется, хоть и в чуть доработанном виде.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Автор Джорджо Пиола

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