Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений
Городская трасса в столице Азербайджана уникальна по своим характеристикам – вот какие решения команд удалось разглядеть Джорджо Пиола и фотографам Sutton Images.
Детали задних тормозов Alfa Romeo C41
Фотограф: Без авторства
1. В 2021 году команды почти не готовят новинок. Обычно начало лета – период первой волны активного обновления машин. Но сейчас все ресурсы брошены на подготовку к новому регламенту. Потому нам остается выискивать редкие доработки буквально по крохам.
На этом фото Alfa Romeo C41, надо признать откровенно, их нет – но можно рассмотреть каналы для воздуха в системе охлаждения задних тормозов, а также увидеть небольшой одинокий открылок в нижней части ступицы.
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали тормозных воздухозаборников Red Bull RB16B
Фотограф: Джорджо Пиола
3. Также Red Bull продолжает поиск оптимальной конфигурации охлаждения передних тормозов. Геометрия горизонтальных и вертикальных переборок вновь поменялась по сравнению с Монако.
Детали тормозных воздухозаборников Mercedes W12
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали тормозных воздухозаборников McLaren MCL35M
Фотограф: Без авторства
Детали переднего антикрыла Ferrari SF21
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали переднего антикрыла Ferrari SF21
Фотограф: Без авторства
Детали Red Bull RB16B
Фотограф: Без авторства
Детали центральной части Williams FW43B
Фотограф: Без авторства
7. Со снятым капотом двигателя можно попробовать рассмотреть детали компоновки мотора Mercedes на The Williams FW43B. Большой черный кожух на переднем плане, как считается, скрывает впускные патрубки для воздуха изменяемой длины.
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Детали переднего антикрыла Alpine A521
Фотограф: Джорджо Пиола
Детали передней части Alpine A521
Фотограф: Без авторства
Задняя подвеска Red Bull RB16B
Фотограф: Без авторства
10. Осенью 2020 года Red Bull внедрила на своих машинах «дырявую» заднюю подвеску. В Милтон-Кинсе смогли использовать находку Мercedes, против которой сами ранее активно протестовали. Как можно видеть, на RB16B это решение по-прежнему используется, хоть и в чуть доработанном виде.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Автор
|Джорджо Пиола