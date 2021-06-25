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Формула 1 Новость

Гран При Турции заменит гонку в Сингапуре в календаре Формулы 1

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, Главный редактор

Гонка в окрестностях Стамбула попала в календарь уже во второй раз за год!

Гран При Турции заменит гонку в Сингапуре в календаре Формулы 1

Организаторы чемпионата Ф1 официально объявили, что 16-м этапом нынешнего сезона станет Гран При Турции. Гонка на трассе под Стамбулом пройдет 3 октября и заменит изначально запланированный на эту дату Гран При Сингапура.

Напомним, что ранее турецкая гонка уже была назначена на 13 июня как замена Гран При Канады, но провести ее помешали связанные с глобальной пандемией ограничения на перемещения между Великобританией (где находятся большинство команд и главный офис Ф1) и Турцией.

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В настоящий момент эти ограничения продолжают дейстовать: прилетевшие в Великобританию из Турции должны провести 10 дней на карантине специально отведенных гостиницах. Однако 17-м этапом чемпионата является Гран При Японии – куда и направятся из Стамбула большинство задействованных лиц. Таким образом предполагается избежать необходимости отбывать карантин в Британии.

Впрочем, о проведении гонки в Сузуке пока тоже сложно говорить с полной определенностью: к примеру, представители MotoGP недавно объявили об отмене японского этапа мотоциклетного чемпионата мира.

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