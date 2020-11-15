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Формула 1 / Гран При Турции / Избранное

Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты

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Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Автор:
, главный редактор (Global)

Все обгоны и пит-стопы турецкой гонки на одном графике

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Кими Райкконен , Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Серхио Перес , Ромен Грожан , Валттери Боттас , Кевин Магнуссен , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Антонио Джовинацци , Николя Латифи , Эстебан Окон , Пьер Гасли , Лэнс Стролл , Джордж Расселл , Карлос Сайнс , Даниэль Риккардо , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
Автор Чарльз Брэдли

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