Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты
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Все обгоны и пит-стопы турецкой гонки на одном графике
Вариант № 1 (статичный)
Вариант № 2 (динамичный)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Кими Райкконен , Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Серхио Перес , Ромен Грожан , Валттери Боттас , Кевин Магнуссен , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Антонио Джовинацци , Николя Латифи , Эстебан Окон , Пьер Гасли , Лэнс Стролл , Джордж Расселл , Карлос Сайнс , Даниэль Риккардо , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
|Автор
|Чарльз Брэдли
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Гран При Турции за 30 секунд: анимированные лэпчарты
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