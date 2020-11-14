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Формула 1 / Гран При Турции / Результаты

Гран При Турции: стартовая решетка

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Гран При Турции: стартовая решетка

Российский пилот впервые в сезоне начнет гонку из первой десятки

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Поскольку во втором сегменте квалификации лучшие времена были показаны на дождевых шинах, выбрать на первый отрезок гонки покрышки по своему усмотрению могут все пилоты (в т.ч. первая десятка).

 

 

1

 

Лэнс Стролл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 Макс Ферстаппен

 

 

 

 

 

3

 

Mexico Серхио Перес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Thailand Алекс Элбон


 

 

5

 

Australia Даниэль Риккардо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Льюис Хэмилтон 

 

 

 

7

 

 Эстебан Окон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

  

 Кими Райкконен

 

 

 

9

 

 Валттери Боттас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Italy Антонио Джовинацци

 

 

 

11

 

 Ландо Норрис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Себастьян Феттель


 

 

13

 

 Карлос Сайнс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Monaco Шарль Леклер


 

 

15

 

 Пьер Гасли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

  Кевин Магнуссен

 

 

17

 

 Даниил Квят

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Ромен Грожан

 

 

19

 

 Николя Латифи


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Джордж Расселл

показал 18-й результат,

но оштрафован за замену 

3-х элементов силовой установки

 

 

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