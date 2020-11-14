Гран При Турции: стартовая решетка
Российский пилот впервые в сезоне начнет гонку из первой десятки
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Поскольку во втором сегменте квалификации лучшие времена были показаны на дождевых шинах, выбрать на первый отрезок гонки покрышки по своему усмотрению могут все пилоты (в т.ч. первая десятка).
|
1
|
Лэнс Стролл
|
2
|
Макс Ферстаппен
|
3
|
Серхио Перес
|
4
|
|
5
|
Даниэль Риккардо
|
6
|
Льюис Хэмилтон
|
7
|
Эстебан Окон
|
8
|
Кими Райкконен
|
9
|
Валттери Боттас
|
10
|
Антонио Джовинацци
|
11
|
Ландо Норрис
|
12
|
Себастьян Феттель
|
13
|
Карлос Сайнс
|
14
|
Шарль Леклер
|
15
|
Пьер Гасли
|
16
|
Кевин Магнуссен
|
17
|
Даниил Квят
|
18
|
Ромен Грожан
|
19
|
Николя Латифи
|
20
|
Джордж Расселл
показал 18-й результат,
но оштрафован за замену
3-х элементов силовой установки
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