Гран При Турции: стартовая решетка

Поскольку во втором сегменте квалификации лучшие времена были показаны на дождевых шинах, выбрать на первый отрезок гонки покрышки по своему усмотрению могут все пилоты (в т.ч. первая десятка).

1 Лэнс Стролл 2 Макс Ферстаппен 3 Серхио Перес 4

Алекс Элбон

5 Даниэль Риккардо 6



Льюис Хэмилтон 7 Эстебан Окон

8 Кими Райкконен 9 Валттери Боттас 10 Антонио Джовинацци

11 Ландо Норрис 12

Себастьян Феттель

13 Карлос Сайнс 14



Шарль Леклер

15 Пьер Гасли 16

Кевин Магнуссен 17 Даниил Квят 18



Ромен Грожан 19 Николя Латифи

20

Джордж Расселл показал 18-й результат, но оштрафован за замену 3-х элементов силовой установки